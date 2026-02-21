A recept, ami közelebb hoz egymáshoz: karamellizált hagymás tészta a tökéletes barátnős estéhez

Emlékszel még az általános iskolás és gimnazista pizsamapartikra? Csajbuli, párnacsata, fiúk kibeszélése, és persze sok-sok nasi. Ma már felnőttként ez aligha adatik meg, de ezzel a tésztarecepttel könnyedén előcsalogathatod a legnosztalgikusabb pletykás esték emlékét a legjobb barátnőddel. Az egyetlen különbség, hogy most már nemcsak nasik lesznek az asztalon, hanem ez a krémes, karamellizált hagymás tészta is, melynek sokkal könnyebb az elkészítése, mint azt hinéd.

Ez a karamellizált hagymás tészta kihagyhatatlan!

Forrás: 123RF

Tökéletes tésztarecept a tökéletes estéhez

Felnőttként sokszor lehetetlen feladatnak tűnik összeegyeztetni a szabadnapjainkat a legjobb barátnőnkével. Ha mégis sikerül, akkor pedig teljesen érthető módon nem azzal akarjuk tölteni az időt, hogy a konyhában sertepertélünk órák hosszat. Viszont – hacsak nem egy mérgező baráti kapcsolatról van szó, akkor – a bestied igenis megérdemli, hogy a gyorskajánál egy kicsit többet rakj le elé, hiszen a tökéletes pletykához (na jó, mondjuk inkább, hogy felzárkózáshoz) szükség van egy kis munícióra.

És ne aggódj, ha már rég nem találkoztatok, akkor sem lesz szükségetek kínos összemelegedésre, hiszen ez a térdrogyasztóan krémes tésztarecept garantáltan felold minden gátat! Ha ki szeretnétek maxolni az ízélményt, akkor öblítsétek le az olasz étket egy kis narancsos martinivel, majd desszertnek dobjatok be pár mogyoróvajjal töltött datolyás csókot, vagy ha krémesebb édességre vágytok, akkor készíts el egy három összetevős japán sajttortát.

Így készül a karamellizált hagymás pasta:

Készen állsz arra, hogy megízleld ezt a krémes pastát? Vigyázz, nagy esély van rá, hogy az ízek édesen lágy szimfóniába kelnek egymással.

Mennyiség: 4 adag Összekészítési idő: 10 perc Elkészítési idő: 1 óra

Hozzávalók

3-5 vöröshagyma felkarikázva

1 fej fokhagyma

1 marék szárított paradicsom felvágva

1 ek őrölt paprika

1 tk szárított petrezselyem

só, bors ízlés szerint

120 ml sima tej vagy kókusztej

½ citrom leve

320 g tészta

1 marék friss petrezsem

1 marék friss bazsalikom

Elkészítés

Helyezd el a felkarikázott hagymaszeleteket, a felvágott szárított paradicsomot és a fűszereket a sóval és a borssal együtt egy tepsibe, majd jól keverd össze őket. Tedd a tepsi közepére az egész fej fokhagymát, melynek csak a tetejét kell levágnod, hogy az belülről jól átsüljön – és majd ha átsült, akkor kinyomható legyen a héjából. Locsold meg az egészet egy kis olívaolajjal és a szárított paradicsom levével, majd takard le egy fóliával. Süsd egy óráig 200 °C-ra előmelegített sütőben. Mikor már majdnem kész a karamellizálódott hagyma, főzd ki a tésztát. Bármilyen tésztát használhatsz, ami épp jól esik, vagy ami épp otthon van – mindegyik pasta tökéletesen illik a hagymás szószhoz. Viszont ne feledd: a főtt tésztás lé egy igazi kincsesbánya, tegyél el belőle egy csészével, mielőtt leszűrnéd a tésztát! Ha kellően karamellizálódott a hagyma, akkor nyomd ki a megsült fokhagymát a tepsibe, add hozzé a friss fűszernövényeket, a citromlevet, a tejet, és a tésztás vízből annyit, amennyit felszív a szósz. Keverd össze, majd add hozzá a tésztát is, és keverd meg így is. És kész is vagy!

Ha elakadtál a recept során, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a tészta elkészítését.

Karamellizált hagymás tésztarecept – A legtutibb vacsoraötlet egy csajos estéhez Ez a tészta a 2025-ös év egyik legfelkapottabb receptjévé vált. Nem csodáljuk, hiszen nem kell nagy tudás hozzá, de cserébe igazán maradandót alkothatunk. Kell ennél több egy csajos estéhez?

Ha még több receptre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!