Nézn is rossz: filmes csókok, amik nem úgy sikerültek, ahogy tervezték

Vannak filmes csókok, amiktől pillangók repkednek a gyomrunkban és vannak azok, amiktől inkább elfordítjuk a fejünket. Összegyűjtöttük azt a 7 ikonikus, mégis fájdalmasan kínos csókjelenetet, ahol nemhogy kémia nem volt, de még egy apró szikra sem.

Filmes csókok, amik szinte mindent összetörtek bennünk.

Filmes csókok, amik kínossága Oscart érdemelne Romantikus, néha inkább kínos, erőltetett vagy egyszerűen rossz nézni

Sztárpárosok ide vagy oda, a kémia hiánya még a legnagyobb klasszikusokat is meg tudja ölni

Ami régen menő volt, ma már simán csak undi és felettébb kényelmetlen hatást kelt

Miután végignéztük Kit Harington és Sophie Turner új filmjének előzetesét, és megpróbáltuk feldolgozni azt a bizonyos csókot, óhatatlanul felmerült bennünk a kérdés:

Vajon ezt mi tudná még überelni?

Nos, egy gyors filmtörténeti visszatekintés után rájöttünk, hogy elég sok minden. Összegyűjtöttünk 7 olyan filmes csókot, amiket nem tudunk undor nélkül felidézi. Csak marad a zavart pislogás a kínos testtartás és az az érzés, hogy „ezt most miért kellett?”.

7. Napos oldal – Jennifer Lawrence és Bradley Cooper

Papíron ez egy Oscar-közeli páros, a vásznon viszont a csókjaik inkább hatottak két jóbarát kínos próbálkozásának, mint szenvedélyes románcnak. Minden megvolt, kivéve azt az apróságot, amit kémiának hívunk. Inkább volt „tesó vibe”, mint nagy szerelem. Sőt a pletykák szerint Jennifer Lawrence szája még büdös is...

6. Harry Potter – Rupert Grint és Emma Watson

Ezt a csókot valószínűleg senki nem akarta igazán, beleértve a színészeket is. Ron és Hermione végre összejöttek, mi pedig végig azt éreztük, mintha két zavarban lévő középiskolást néznénk egy iskolai színdarab főpróbáján. Ikonikus? Igen. Kellemetlen? Nagyon.

5. Vizet az elefántnak – Reese Witherspoon és Robert Pattinson

Romantikus filmnek indult, de a csókjaik inkább voltak hűvösek, mint egy hajnali cirkuszi sátor. Pattinson és Witherspoon között valahogy sosem állt össze a kép, és minden csókjelenetnél azt éreztük: „oké, de miért?”

4. Micsoda nő – Julia Roberts és Richard Gere

Tudjuk, klasszikus. Tudjuk, legendás. És mégis, ha ma újranézzük, a csókjaik inkább hatnak üzleti megállapodásnak, mint elsöprő szerelemnek. A kémia inkább elegáns volt, mint forró és ettől az egész picit steril lett.