Nézn is rossz: filmes csókok, amik nem úgy sikerültek, ahogy tervezték

Vannak filmes csókok, amiktől pillangók repkednek a gyomrunkban és vannak azok, amiktől inkább elfordítjuk a fejünket. Összegyűjtöttük azt a 7 ikonikus, mégis fájdalmasan kínos csókjelenetet, ahol nemhogy kémia nem volt, de még egy apró szikra sem.
Filmes csókok, amik kínossága Oscart érdemelne
- Romantikus, néha inkább kínos, erőltetett vagy egyszerűen rossz nézni
- Sztárpárosok ide vagy oda, a kémia hiánya még a legnagyobb klasszikusokat is meg tudja ölni
- Ami régen menő volt, ma már simán csak undi és felettébb kényelmetlen hatást kelt
Miután végignéztük Kit Harington és Sophie Turner új filmjének előzetesét, és megpróbáltuk feldolgozni azt a bizonyos csókot, óhatatlanul felmerült bennünk a kérdés:
Vajon ezt mi tudná még überelni?
Nos, egy gyors filmtörténeti visszatekintés után rájöttünk, hogy elég sok minden. Összegyűjtöttünk 7 olyan filmes csókot, amiket nem tudunk undor nélkül felidézi. Csak marad a zavart pislogás a kínos testtartás és az az érzés, hogy „ezt most miért kellett?”.
7. Napos oldal – Jennifer Lawrence és Bradley Cooper
Papíron ez egy Oscar-közeli páros, a vásznon viszont a csókjaik inkább hatottak két jóbarát kínos próbálkozásának, mint szenvedélyes románcnak. Minden megvolt, kivéve azt az apróságot, amit kémiának hívunk. Inkább volt „tesó vibe”, mint nagy szerelem. Sőt a pletykák szerint Jennifer Lawrence szája még büdös is...
6. Harry Potter – Rupert Grint és Emma Watson
Ezt a csókot valószínűleg senki nem akarta igazán, beleértve a színészeket is. Ron és Hermione végre összejöttek, mi pedig végig azt éreztük, mintha két zavarban lévő középiskolást néznénk egy iskolai színdarab főpróbáján. Ikonikus? Igen. Kellemetlen? Nagyon.
5. Vizet az elefántnak – Reese Witherspoon és Robert Pattinson
Romantikus filmnek indult, de a csókjaik inkább voltak hűvösek, mint egy hajnali cirkuszi sátor. Pattinson és Witherspoon között valahogy sosem állt össze a kép, és minden csókjelenetnél azt éreztük: „oké, de miért?”
4. Micsoda nő – Julia Roberts és Richard Gere
Tudjuk, klasszikus. Tudjuk, legendás. És mégis, ha ma újranézzük, a csókjaik inkább hatnak üzleti megállapodásnak, mint elsöprő szerelemnek. A kémia inkább elegáns volt, mint forró és ettől az egész picit steril lett.
3. Mission: Impossible 2 – Thandiwe Newton és Tom Cruise
Tom Cruise fut, ugrik, motorozik, a csókja viszont valahogy sosem volt igazán meggyőző. Konkrétan ebben a filmben a csók inkább tűnt egy kötelező akciófilmes pipának, mint valódi érzelmi csúcspontnak. Thandiwe Newton láthatóan próbálkozott, de egyedül kevés volt.
2. A zűr bajjal jár – Julia Roberts és Nick Nolte
Ez az a csók, amitől a kanapén ülve is hátrébb húzódsz. A két színész nyíltan utálta egymást a forgatáson, és ez minden egyes másodpercben átjön. Nem szenvedély, nem feszültség – csak tiszta ellenszenv, ajkakkal illusztrálva. És a korkülönbség is zavaró tényező, de úgy látszik ebből még a mai filmesek sem tanultak, hisz az új Avatar filmben Sigourney Weaver egy nála 55 évvel fiatalabb férfival csókolózott.
1. Pókember 2 – Tobey Maguire és Kirsten Dunst
A fejjel lefelé csók ikonikus lett, de valljuk be, ha belegondolunk, elég undi és felettébb kényelmetlen. Vizes maszk, kifacsart nyak, oxigénhiány – a 2000-es évek elején ez még menőnek számított, ma inkább egy sürgősségi ellátás előszobájának tűnik.
Ezek is érdekelhetnek: