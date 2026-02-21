Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 21., szombat Eleonóra

Nézn is rossz: filmes csókok, amik nem úgy sikerültek, ahogy tervezték

válogatás csók film
Hajdu Viktória
2026.02.21.
Miután megláttuk Kit Harington és Sophie Turner új filmjének előzetesét, egyetlen kérdés motoszkált bennünk: tényleg kellett ez? És ha már így alakult, utánajártunk, hogy vajon volt-e ennél is kellemetlenebb filmes csók a történelemben. Spoiler: nem is egy.

Vannak filmes csókok, amiktől pillangók repkednek a gyomrunkban és vannak azok, amiktől inkább elfordítjuk a fejünket. Összegyűjtöttük azt a 7 ikonikus, mégis fájdalmasan kínos csókjelenetet, ahol nemhogy kémia nem volt, de még egy apró szikra sem.

Filmes csókok, amik szinte mindent összetörtek bennünk. 
Filmes csókok, amik szinte mindent összetörtek bennünk. 
Filmes csókok, amik kínossága Oscart érdemelne

  • Romantikus, néha inkább kínos, erőltetett vagy egyszerűen rossz nézni
  • Sztárpárosok ide vagy oda, a kémia hiánya még a legnagyobb klasszikusokat is meg tudja ölni
  • Ami régen menő volt, ma már simán csak undi és felettébb kényelmetlen hatást kelt

Miután végignéztük Kit Harington és Sophie Turner új filmjének előzetesét, és megpróbáltuk feldolgozni azt a bizonyos csókot, óhatatlanul felmerült bennünk a kérdés:

Vajon ezt mi tudná még überelni?

Nos, egy gyors filmtörténeti visszatekintés után rájöttünk, hogy elég sok minden. Összegyűjtöttünk 7 olyan filmes csókot, amiket nem tudunk undor nélkül felidézi. Csak marad a zavart pislogás a kínos testtartás és az az érzés, hogy „ezt most miért kellett?”.

7. Napos oldal – Jennifer Lawrence és Bradley Cooper

Papíron ez egy Oscar-közeli páros, a vásznon viszont a csókjaik inkább hatottak két jóbarát kínos próbálkozásának, mint szenvedélyes románcnak. Minden megvolt, kivéve azt az apróságot, amit kémiának hívunk. Inkább volt „tesó vibe”, mint nagy szerelem. Sőt a pletykák szerint Jennifer Lawrence szája még büdös is...

6. Harry Potter – Rupert Grint és Emma Watson

Ezt a csókot valószínűleg senki nem akarta igazán, beleértve a színészeket is. Ron és Hermione végre összejöttek, mi pedig végig azt éreztük, mintha két zavarban lévő középiskolást néznénk egy iskolai színdarab főpróbáján. Ikonikus? Igen. Kellemetlen? Nagyon.

5. Vizet az elefántnak – Reese Witherspoon és Robert Pattinson

Romantikus filmnek indult, de a csókjaik inkább voltak hűvösek, mint egy hajnali cirkuszi sátor. Pattinson és Witherspoon között valahogy sosem állt össze a kép, és minden csókjelenetnél azt éreztük: „oké, de miért?”

4. Micsoda nő – Julia Roberts és Richard Gere

Tudjuk, klasszikus. Tudjuk, legendás. És mégis, ha ma újranézzük, a csókjaik inkább hatnak üzleti megállapodásnak, mint elsöprő szerelemnek. A kémia inkább elegáns volt, mint forró és ettől az egész picit steril lett.

3. Mission: Impossible 2 – Thandiwe Newton és Tom Cruise

Tom Cruise fut, ugrik, motorozik, a csókja viszont valahogy sosem volt igazán meggyőző. Konkrétan ebben a filmben a csók inkább tűnt egy kötelező akciófilmes pipának, mint valódi érzelmi csúcspontnak. Thandiwe Newton láthatóan próbálkozott, de egyedül kevés volt.

2. A zűr bajjal jár – Julia Roberts és Nick Nolte

Ez az a csók, amitől a kanapén ülve is hátrébb húzódsz. A két színész nyíltan utálta egymást a forgatáson, és ez minden egyes másodpercben átjön. Nem szenvedély, nem feszültség – csak tiszta ellenszenv, ajkakkal illusztrálva. És a korkülönbség is zavaró tényező, de úgy látszik ebből még a mai filmesek sem tanultak, hisz az új Avatar filmben Sigourney Weaver egy nála 55 évvel fiatalabb férfival csókolózott.

1. Pókember 2 – Tobey Maguire és Kirsten Dunst

A fejjel lefelé csók ikonikus lett, de valljuk be, ha belegondolunk, elég undi és felettébb kényelmetlen. Vizes maszk, kifacsart nyak, oxigénhiány – a 2000-es évek elején ez még menőnek számított, ma inkább egy sürgősségi ellátás előszobájának tűnik.

 

