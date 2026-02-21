„Gratulálok magamnak” – újabb pilótaengedéllyel ünnepelte 72. születésnapját John Travolta

Egy újabb pilóta-minősítéssel ünnepelte 72. születésnapját John Travolta: a hollywoodi sztár megszerezte a Bombardier Global Express másodpilótai jogosítását, és a jeles alkalomból a pilótafülkéből jelentkezett be követőinek. A színész több mint ötven éve rajong a repülésért, így nem véletlen, hogy a videóban viccesen saját magának gratulál az újabb engedély miatt.

Forrás: FilmMagic

Születésnapján jelentette be, hogy megszerezte a Global Express SIC-minősítést

A Bombardier Global Express nagy hatótávolságú, akár 11 ezer kilométer megtételére képes üzleti repülőgép

A típus legfeljebb 19 utast szállíthat, vezetése speciális képzést igényel

Travolta 22 éves kora óta rendelkezik pilótaengedéllyel

2002 óta a Qantas nagykövete, több nagygépes jogosítással is rendelkezik

John Travolta február 18-án lett 72 éves

„Ma van a születésnapom! Nagyon büszke vagyok rá, hogy megszereztem a jogosítást a Global Express vezetésére is. Köszönöm a jókívánságokat!” – írta friss Instagram-bejegyzésében a 72 éves John Travolta. A színész a poszthoz egy videót is mellékelt, amelyen a Bombardier Global Express típusú üzleti repülőgépet vezeti, sőt a pilótafülkébe is betekintést enged a követőinek.

A Bombardier Global Express a Bombardier Aviation nagy hatótávolságú, tágas kabinú üzleti repülőgépe, amelyet kifejezetten interkontinentális utakra terveztek. Nem rövid, alkalmi repülésekre szolgál, és a vezetése komoly, speciális képzést igényel. A most megszerzett SIC-minősítés tehát nem afféle születésnapi hóbort, hanem egy újabb szakmai lépcsőfok egy régóta épített repülős karrierben. A típus akár 11 ezer kilométer megtételére is képes leszállás nélkül, és legfeljebb 19 utast szállíthat.

John Travolta a repülés megszállotja

Travolta 22 éves kora óta rendelkezik pilótaengedéllyel, érdeklődése már tinédzserként, Floridában kezdődött, ahol repülési tanfolyamokra járt. Az évtizedek során több típusra szerzett jogosítást, köztük nagy kereskedelmi repülőgépekre is, és 2002 óta a Qantas nagykövete. A Global Express másodpilótai minősítése tehát nem hiúsági projekt, hanem egy hosszú, következetesen épített karrier újabb fejezete – írja a Yahoo.