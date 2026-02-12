Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nagy bajban van az elhunyt James Van Der Beek családja: elveszíthetik otthonukat

Virág Emília
2026.02.12.
A gyász mellett megélhetési gondokkal is szembe kell néznie James Van Der Beek családjának. Özvegye, Kimberly és hat gyermekük a színész halála után bizonytalan anyagi helyzetbe került.

A Dawson és a haverok egykori sztárja, James Van Der Beek 48 évesen hunyt el, a 3. stádiumú vastagbélrák szövődményei következtében. A tragikus hír után Kimberly Van Der Beek barátai GoFundMe-oldalt hoztak létre a család megsegítésére. A hosszan tartó betegség és az orvosi kezelések költségei teljesen felemésztették a család tartalékait.

James Van Der Beek halála: a kezelések felemésztették a család tartalékait

„A veszteséget követően Kimberly és a gyerekek bizonytalan jövő előtt állnak. James orvosi ellátásának költségei és a rák elleni küzdelem miatt a családnak elfogyott a pénze” – olvasható a felhívásban. A bejegyzés szerint most azért dolgoznak, hogy a házukban maradhassanak, és biztosítani tudják a gyerekek oktatását, és némi stabilitást teremtsenek ebben a rendkívül nehéz időszakban. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a barátok, rokonok és a közösség támogatása kulcsfontosságú James Van Der Beek családjának. „Minden felajánlás, legyen bármilyen összegű, segít abban, hogy Kimberly és a gyerekek biztonságban legyenek, miközben újjá kell építeni az életüket” – áll a közleményben.

James Van Der Beek és felesége hat gyermeket neveltek: a 15 éves Oliviát, a 13 éves Joshuát, a 12 éves Annabelt, a 9 és fél éves Emiliát, a 7 éves Gwendolynt és a 4 éves Jeremiaht.

Kimberly Van Der Beek február 11-én Instagram-oldalán jelentette be férje halálát. „James David Van Der Beek ma reggel békésen elhunyt” – írta. Hozzátette: férje utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal élte meg. A család jelenleg azt éri, tartsák tiszteletben a gyászukat, szeretnének James Van Der Beektől nyugalomban és csendben elbúcsúzni. 

A színésznél 2023 augusztusában diagnosztizáltak vastagbélrákot. A nyilvánosság előtt 2024 novemberében beszélt először a betegségéről.

