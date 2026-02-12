Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 12., csütörtök Lídia, Lívia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Az elmúlt 30 év legnagyobb káosza jön: így éld túl a Szaturnusz visszatérését

asztrológia Kos bolygó Szaturnusz
Pópity Balázs
2026.02.12.
Ennyi volt! A Szaturnusz visszatérése pont olyan, mint egy váratlan adóellenőrzés: minden kis simlidet és elsunnyogott dolgodat újra és újra a képedbe fogja tolni, amíg meg nem tanulod a leckét. De ne aggódj, mutatjuk, hogyan élheted túl a következő 120 napot!

Elfelejtheted a kényelmes kis életedet, mert a Szaturnusz február 13-án belép a Kos jegyébe, hogy vasököllel csapjon oda a biztonságérzetednek. Ez egy kőkemény asztrológiai pofon a sorstól, ami kitakarítja az életedből, ami már nem illik oda és reflektorral világít rá a hibáidra.

Az összes bolygónak szerepe van, de Szaturnusz az idő és a karba és a fegyelem ura.
Minden bolygó fontos, de Szaturnusz ezek közül is kiemelkedik.
Forrás: Shutterstock

Túlélőcsomag a kozmikus káoszhoz

  • A Szaturnusz 27-30 évente visszatér, hogy rendet tegyen.
  • A Kos jegyébe lépve mostantól a kíméletlen őszinteség és a cselekvés lesz az úr.
  • Ez a bolygó rengeteg önfegyelmet és kőkemény igazságot követel tőled.
  • Aki eddig halogatta a döntéseit, az most kénytelen lesz szembenézni a következményekkel.
  • A jutalom csak akkor jár, ha hajlandó vagy beleállni a valódi munkába.

Jön a Szaturnusz, de az most nem fog működni, hogy visszabújsz a paplan alá, mert ez a bolygó a falon is átmegy. Előfordulhat, hogy ha most nem dolgozol magadon, a karriered vagy a párkapcsolatod kártyavárként fog összeomlani.

Mit jelent Szaturnusz visszatérése?

A Szaturnusz, aminek holdján új életre mutató jeleket találtak az elmúlt években, minden 27-30 évben visszatér arra a helyre, ahol megszületett és ilyenkor nagy változásokat hoz magával. Ez a bolygó a karma, a fegyelem és az idő ura, és magasról tesz a lelki világodra vagy a pillanatnyi kényelmedre. A Szaturnusz az az edző, aki még tíz fekvőtámaszt lenyomat veled, akkor is, amikor már sírni tudnál a fáradtságtól. Amikor február 13-án belép a Kosba, mindenki megkapja a magáét, különösen azok, akik eddig a langyos vízben ücsörögtek. Ha eddig csak álmodoztál, de sosem mertél lépni, most a sors valószínűleg egy elegáns mozdulattal rúgja fel az eddigi életed legstabilabbnak hitt tartóoszlopait. Csak győzd elkapdosni a szekrényből kieső csontvázakat. Néhány csillagjegy azonban ennek ellenére is gyarapodásra számíthat.

A Halak után jön a kíméletlen Kos

Ahogy a Szaturnusz átlép a Halakból a Kosba, egyre jobban nyom a magasabb szintű felelősségvállalás felé. Ez a váltás lezárja az eddigi bizonytalanságokat, és egy olyan időszakot indít el, ahol csak a kőkemény munka és a türelem fizetődik ki. Ez a bolygó az olykor rút igazság szimbóluma, szóval ne várd tőle, hogy pátyolgasson.

Hogyan ne pusztulj bele a változásba?

A legrosszabb, amit tehetsz, ha ellenszegülsz a változásnak, mert a Szaturnusszal szemben nem nyerhetsz. Ha kapaszkodsz a romokba, csak a körmeid fognak letörni, miközben a bolygó kíméletlenül rángat előre az utadon. Egyszerűbb, ha elfogadod, hogy most egy korszak véget ért. Néha a legnagyobb fejlődés pont abból adódik, hogy megtanulsz lassítani és végre a saját utadat járni, még ha ez az elején pokolian kényelmetlen is lesz.

Ezek is tetszeni fognak:

Ez a 3 csillagjegy most tényleg megszedi magát – Ők igazi pénzmágnesek lesznek

Vajon malacod lesz januárban?

Tudtad, hogy a babiloniaknak köszönheted, hogy ennyit dolgozol?

Még mindig a babiloniak és a sumerek irányítják az életünk legalapvetőbb elemét.

5 csillagjegy, akinek idén nyáron örökre megváltozik az élete

A változás mindig jó, ha elsőre nem is mindig tűnik annak. Ezt tartsd szem előtt, ha a következő 5 csillagjegy egyikének szülötteként a nyári horoszkóp 2025-re neked is hatalmas változásokat ígér!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu