Az elmúlt 30 év legnagyobb káosza jön: így éld túl a Szaturnusz visszatérését

Elfelejtheted a kényelmes kis életedet, mert a Szaturnusz február 13-án belép a Kos jegyébe, hogy vasököllel csapjon oda a biztonságérzetednek. Ez egy kőkemény asztrológiai pofon a sorstól, ami kitakarítja az életedből, ami már nem illik oda és reflektorral világít rá a hibáidra.
Túlélőcsomag a kozmikus káoszhoz
- A Szaturnusz 27-30 évente visszatér, hogy rendet tegyen.
- A Kos jegyébe lépve mostantól a kíméletlen őszinteség és a cselekvés lesz az úr.
- Ez a bolygó rengeteg önfegyelmet és kőkemény igazságot követel tőled.
- Aki eddig halogatta a döntéseit, az most kénytelen lesz szembenézni a következményekkel.
- A jutalom csak akkor jár, ha hajlandó vagy beleállni a valódi munkába.
Jön a Szaturnusz, de az most nem fog működni, hogy visszabújsz a paplan alá, mert ez a bolygó a falon is átmegy. Előfordulhat, hogy ha most nem dolgozol magadon, a karriered vagy a párkapcsolatod kártyavárként fog összeomlani.
Mit jelent Szaturnusz visszatérése?
A Szaturnusz, aminek holdján új életre mutató jeleket találtak az elmúlt években, minden 27-30 évben visszatér arra a helyre, ahol megszületett és ilyenkor nagy változásokat hoz magával. Ez a bolygó a karma, a fegyelem és az idő ura, és magasról tesz a lelki világodra vagy a pillanatnyi kényelmedre. A Szaturnusz az az edző, aki még tíz fekvőtámaszt lenyomat veled, akkor is, amikor már sírni tudnál a fáradtságtól. Amikor február 13-án belép a Kosba, mindenki megkapja a magáét, különösen azok, akik eddig a langyos vízben ücsörögtek. Ha eddig csak álmodoztál, de sosem mertél lépni, most a sors valószínűleg egy elegáns mozdulattal rúgja fel az eddigi életed legstabilabbnak hitt tartóoszlopait. Csak győzd elkapdosni a szekrényből kieső csontvázakat. Néhány csillagjegy azonban ennek ellenére is gyarapodásra számíthat.
A Halak után jön a kíméletlen Kos
Ahogy a Szaturnusz átlép a Halakból a Kosba, egyre jobban nyom a magasabb szintű felelősségvállalás felé. Ez a váltás lezárja az eddigi bizonytalanságokat, és egy olyan időszakot indít el, ahol csak a kőkemény munka és a türelem fizetődik ki. Ez a bolygó az olykor rút igazság szimbóluma, szóval ne várd tőle, hogy pátyolgasson.
Hogyan ne pusztulj bele a változásba?
A legrosszabb, amit tehetsz, ha ellenszegülsz a változásnak, mert a Szaturnusszal szemben nem nyerhetsz. Ha kapaszkodsz a romokba, csak a körmeid fognak letörni, miközben a bolygó kíméletlenül rángat előre az utadon. Egyszerűbb, ha elfogadod, hogy most egy korszak véget ért. Néha a legnagyobb fejlődés pont abból adódik, hogy megtanulsz lassítani és végre a saját utadat járni, még ha ez az elején pokolian kényelmetlen is lesz.
