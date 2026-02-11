Gyászol a világ! 48 évesen meghalt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja

A 48 éves James Van Der Beeket 2023-ban diagnosztizálták harmadik stádiumú vastagbélrákkal. A színész küzdött a gyógyulásáért, de a betegség legyőzte, halálhírét február 11-én jelentette be családja.

Meghalt James Van Der Beek.

Forrás: Getty Images North America

James Van Der Beek súlyos beteg volt

A Dawson és a haverok 48 éves színésze, James Van Der Beek 2024 novemberében beszélt először arról a nyilvánosság előtt, hogy beteg. Akkor azt mondta, a sokkoló diganózis ellenére bizakodik és jól van. „Most tudatosan lassítok, pihenek, és elfogadom, hogy ez most a feladatom” – nyilatkozta. Néhány hónapja azonban már tudni lehetett, hogy nagy a baj, Van Der Beek Instagramon mondta le a Dawson és a haverok rajongói találkozót.

Felesége tette közzé a gyászhírt

Felesége, Kimberly Van Der Beek az egész család nevében az Instagramon búcsúzik tőle. „Szeretett James David Van Der Beekünk ma reggel békésen elhunyt. Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte utolsó napjait” – áll a közleményben. Kimberly a bejelentésben arról is írt, hogy sok mindent szeretnének majd megosztani a színész kívánságairól, emberszeretetéről és az idő szentségéről. Hozzátette, majd eljön ennek is az ideje, de egyelőre a gyász csendjére és magányára van szükségük.

A TMZ arról ír, hogy a Travis megyei orvosszakértő hivatalának képviselője a színész halálhírét reggel 6:44-kor jelentette.

Árverésre bocsátotta emléktárgyait

Novemberben arról lehetett olvasni, hogy Van Der Beek megválik karrierje legértékesebb relikviáitól, hogy fedezni tudja kezelésének hatalmas költségeit. James Van Der Beek már 2024-ben szervezett egy kisebb jótékonysági eladást, hogy segítse a saját és más rákbetegek gyógykezelését.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: