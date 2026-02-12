Hírességek, akik megérezték tragikus végzetüket — Hátborzongató előérzetek után sújtott le rájuk a sors keze

A végzet elkerülhetetlen mivolta sokakban kérdéseket vet fel, különösen akkor, amikor utólag visszanézve egy-egy híresség szavai szinte önbeteljesítő próféciának tűnnek. Vannak, akik a haláluk előtt furcsa megérzéseikről beszéltek, mások a dalaikban, interjúikban vagy személyes vallomásaikban utaltak balsorsukra és arra, hogy nem számítanak hosszú életre.

Diana hercegné is megérezte, mielőtt lesújtott rá a sors keze

Hírességek, akik megérezték, hogy a sors keze hamarosan lesújt rájuk

Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Diana hercegné, Tupac Shakur, James Dean és Aaliyah története is azt sugallja: néha a lélek előre megérzi a közeledő végzetét.

Abraham Lincoln az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke, az első republikánus elnök.

Abraham Lincoln – saját temetéséről álmodott

Az amerikai elnök néhány nappal a halála előtt különös álmot mesélt el közeli ismerőseinek. Azt mondta, hogy álmában a Fehér Ház folyosóin sétált, ahol gyászoló embereket látott, majd egy ravatalhoz ért. Amikor megkérdezte, ki halt meg, azt a választ kapta: „Az elnököt gyilkolták meg”. Nem sokkal később Lincoln valóban merénylet áldozata lett egy színházi előadás során — a történet azóta is az egyik legismertebb példája a baljós előérzeteknek.

John F. Kennedy, az USA 35. elnöke is megérezte balsorsát.

John F. Kennedy — tisztában volt a veszéllyel

Az Egyesült Államok elnöke többször beszélt arról a halála előtti időszakban, hogy egy nyilvános szereplés során milyen könnyű lenne merényletet elkövetni ellene. Egy beszélgetésben konkrétan azt mondta a feleségének, Jackie-nek: ha valaki egy magas épületről lőne rá, szinte lehetetlen lenne megakadályozni a tragédiát. Szavai hátborzongatóan valóra váltak: Dallasban, nyitott limuzinjában együtt utazott feleségével és a texasi kormányzóval, John Connallyval, amikor egy háztetőről célozva lelőtték.

Diana hercegné is megérezte kegyetlen sorsát

Diana hercegné — félt az autóbalesettől

Diana hercegné halála előtti éveiben többször is említette barátainak, hogy attól tart, autóbalesetben fogja életét veszteni. Egy később nyilvánosságra került levelében is egyértelműen utalt erre a félelmére, illetve arra, hogy a baleset mögött megrendezett gyilkosság is állhat: 1997-ben egy párizsi alagútban lesifotósok elől menekülve, a Mercedese nagy sebességgel egy betonpillérnek ütközött. A balesetben a sofőr és az akkor már elvált hercegné partnere, Dodi al-Fayed is életét vesztette. Mintha már jóval korábban megérezte volna a sorsát — talán sok mindennel tisztában volt, melyek a végzetéhez vezettek...