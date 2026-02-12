Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hírességek, akik megérezték tragikus végzetüket — Hátborzongató előérzetek után sújtott le rájuk a sors keze

intuíció halál végzet sors
Szlovák Eszter
2026.02.12.
Egyes hírességek életében már jóval a személyes tragédiájuk előtt megjelent a szörnyű végzetükkel kapcsolatos megmagyarázhatatlan félelem és a sötét sejtelem. A balsors árnyéka több sztár történetében is felbukkan. Ők azok, akik különös mondatokat ejtettek, nyugtalanító álmokról számoltak be vagy egyszerűen csak megérezték, hogy a sors keze hamarosan lesújt rájuk.

A végzet elkerülhetetlen mivolta sokakban kérdéseket vet fel, különösen akkor, amikor utólag visszanézve egy-egy híresség szavai szinte önbeteljesítő próféciának tűnnek. Vannak, akik a haláluk előtt furcsa megérzéseikről beszéltek, mások a dalaikban, interjúikban vagy személyes vallomásaikban utaltak balsorsukra és arra, hogy nem számítanak hosszú életre. 

Diana hercegné megérezte tragikus sorsát
Diana hercegné is megérezte, mielőtt lesújtott rá a sors keze
Forrás: AFP

Hírességek, akik megérezték, hogy a sors keze hamarosan lesújt rájuk

Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Diana hercegné, Tupac Shakur, James Dean és Aaliyah története is azt sugallja: néha a lélek előre megérzi a közeledő végzetét.

Abraham Lincolnra is lesújtott a sors keze
Abraham Lincoln az Amerikai Egyesült Államok 16. elnöke, az első republikánus elnök. 
Forrás: AFP

Abraham Lincoln – saját temetéséről álmodott

Az amerikai elnök néhány nappal a halála előtt különös álmot mesélt el közeli ismerőseinek. Azt mondta, hogy álmában a Fehér Ház folyosóin sétált, ahol gyászoló embereket látott, majd egy ravatalhoz ért. Amikor megkérdezte, ki halt meg, azt a választ kapta: „Az elnököt gyilkolták meg”. Nem sokkal később Lincoln valóban merénylet áldozata lett egy színházi előadás során — a történet azóta is az egyik legismertebb példája a baljós előérzeteknek.

John F Kennedy, 35th President of the United States of America (1961-1963) spaking on travel to the Moon, Rice University Stadium 12 September 1962 World History Archive John F Kennedy (1917-1963) (Photo by Ann Ronan Picture Library / Photo12 via AFP)
John F. Kennedy, az USA 35. elnöke is megérezte balsorsát.
Forrás: AFP

John F. Kennedy — tisztában volt a veszéllyel

Az Egyesült Államok elnöke többször beszélt arról a halála előtti időszakban, hogy egy nyilvános szereplés során milyen könnyű lenne merényletet elkövetni ellene. Egy beszélgetésben konkrétan azt mondta a feleségének, Jackie-nek: ha valaki egy magas épületről lőne rá, szinte lehetetlen lenne megakadályozni a tragédiát. Szavai hátborzongatóan valóra váltak: Dallasban, nyitott limuzinjában együtt utazott feleségével és a texasi kormányzóval, John Connallyval, amikor egy háztetőről célozva lelőtték.

Princess of Wales Diana poses, 07 November 1985, at the opening of the new visitor's information center of the national botanical gardens in Canberra. (Photo by Claude COIRAULT / AFP)
Diana hercegné is megérezte kegyetlen sorsát
Forrás: AFP

Diana hercegné — félt az autóbalesettől

Diana hercegné halála előtti éveiben többször is említette barátainak, hogy attól tart, autóbalesetben fogja életét veszteni. Egy később nyilvánosságra került levelében is egyértelműen utalt erre a félelmére, illetve arra, hogy a baleset mögött megrendezett gyilkosság is állhat: 1997-ben egy párizsi alagútban lesifotósok elől menekülve, a Mercedese nagy sebességgel egy betonpillérnek ütközött. A balesetben a sofőr és az akkor már elvált hercegné partnere, Dodi al-Fayed is életét vesztette. Mintha már jóval korábban megérezte volna a sorsát — talán sok mindennel tisztában volt, melyek a végzetéhez vezettek...

HOLLYWOOD, CA - JUNE 15: Madame Tussauds Hollywood commemorates Tupac Shakur's 44th birthday with wax figure on June 15, 2015 in Hollywood, California. Rachel Murray/Getty Images for Madame Tussauds Hollywood/AFP (Photo by Rachel Murray / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Tupac Shakur sejtette, hogy nem éli meg az öregkort
Forrás: AFP


Tupac Shakur — dalaiban is a halálról beszélt

A legendás rapper gyakran fogalmazta meg interjúkban, hogy nem fogja megélni az öregkorát. Dalaiban rendszeresen utalt az erőszakos végzet lehetőségére és arra, hogy a hírnév rendkívül veszélyes sorsot teremtett számára. A halála előtti időszakban egyre többet foglalkoztatta az a nem titkolt gondolat, mennyi ideje lehet még hátra. 1996-ban Las Vegasban, autójában utazva kapott halálos lövéseket egy másik kocsiból.

American actor James Dean on the set of Rebel Without a Cause, directed by Nicholas Ray. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)
James Dean sorsát az autók és a sebesség iránti rajongása pecsételte meg
Forrás: Getty Images

James Dean — a sebesség bűvöletében

A fiatal színész rajongott az autókért és a gyorsaságért, de több ismerőse szerint a halála előtt egyre több furcsa megjegyzést tett. Egy alkalommal azt mondta: „Gyorsan élek, nem hiszem, hogy megöregszem”. Nem sokkal később, mindössze 24 évesen halálos autóbalesetet szenvedett Little Bastardnak, azaz kis rohadéknak keresztelt Porsche sportkocsijában. Egy kaszkadőr a tragédia előtt még figyelmeztette is, hogy veszélyes tempóban él. 

This photo taken in June 2001 shows actress-singer Aaliyah attending the 2001 MTV Movie awards in Los Angeles. A Chicago native who soared to global celebrity on a burst of megahits in the 1990s, for years R. Kelly endured as one of R&B's top stars, even as he faced a slew of sex abuse allegations. Despite his tumultuous personal life -- including his ultimately annulled marriage to 15-year-old protege Aaliyah, which raised eyebrows -- Kelly's fame skyrocketed. (Photo by Chris Delmas / AFP)
Aaliyah
Forrás: AFP


Aaliyah — rossz érzése volt az utolsó út előtt

A tragikusan fiatalon elhunyt énekesnő halála előtt állítólag nem akart felszállni arra a kisrepülőgépre, amely nem sokkal a felszállás után lezuhant. Mivel Aaliyah sosem szeretett igazán repülni, stábja végül meggyőzte arról, hogy pusztán az általános félelmei törtek elő. Az énekesnő  környezetében viszont többen is úgy emlékeztek vissza, hogy Aaliyah-nak a katasztrófa napján különösen nyugtalanító megérzései voltak.

Amikor a lélek előre jelez

Ezek a történetek mind ugyanazt a kérdést vetik fel: vajon valóban léteznek megmagyarázhatatlan előérzetek, melyek közelgő balvégzetünket sugallják? Vagy talán csak utólag látunk bele ezekbe a kijelentésekbe, kimondott szavakba és álmokba egyértelmű determinációt? Nagyon valószínű, hogy a szenzitív ember lelke sok mindent megsejt azokból a fontos eseményekből, amelyek közelednek felé – a kérdés csak az, hogy az elme ezt mennyire képes elhinni, befogadni. 

