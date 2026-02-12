Egy újabb nosztalgikus trend 2026 divatjában: a denevérujjas felső ismét népszerű

Talán még te is emlékszel a 2000-es évek rugalmas anyagú denevérujjas felsőire. Nos ez a szabás visszatért, de modernebb és klasszikusabb formában. Mutatjuk a legjobb termékeket a divattrendben, hogy 2026 divatjában te is trendteremtő lehess!

2026 divatjában ismét népszerű lesz a denevérujj.

Forrás: Getty Images Europe

2026 divattrendje: újra trendi a denevérujj A denevérujjas felsők a 2000-es évek divatjában voltak népszerűek.

Idén a denevérujj az átmeneti kabátok, az ingek és a ruhák formájában lesz legkedveltebb.

Mutatjuk a divattrend legjobb termékeit.

2026 divatjában több nosztalgikus darab is várható. A kifutókon olyan retró trendeket láthattunk, mint a boleró, a kötött mellény vagy a bambi állatminta. Az újévben a denevérujjas (batwing sleeve) stílus is visszatér. Denevérujjnak nevezzük azt, amikor egy egy ruhadarabnak nagyobb, buggyosabb ujja van, ami háromszögben összeköti a karokat, a hónaljat és a törzset. Tavasszal nagyon kedveltek lesznek a denevérujjas ruhák és az átmeneti kabátok. Októberben zajlott 2026 tavasz divathete, ahol több denevérujjas tervezést is láthattunk. A trendet nemcsak a divatházak, de a fast fashion is hamar lekövette.

Forrás: Getty Images North America

A denevérujj először a '70-es években volt divat, majd 30 évvel később, a 2000-es évek elején ismét fellángolt a szabás. Most 26 év elteltével ismét aktuális trend lett. Mi ez, ha nem a divat tökéletes körforgása. TikTokon például szuper virálissá vált egy olyan denevérujjú ruha, amelynek mély hátkivágása van.

Akárcsak minden más szabásvonalban, itt is több verzió közül választhatsz. Vannak rövid, közepes és hosszú ujjú tervezések. Választhatsz buborék, harang vagy testre simuló ujjdizájnt is. Így teljesen magadra szabhatod ezt a tavaszi divattrendet. A denevérujjat viselheted sportos, elegáns, alkalmi vagy szexi stílusban is. Nézd meg a kiválogatott termékeket, mert ez a szabás lesz 2026 divatjának egyik legmeghatározóbb darabja.

Próbáld ki magad a denevérujjas divattrendben az alábbi termékekkel!

1. Hosszú ujjú, mintás miniruha övvel 10 995 Ft 2. Csíkos oversize denevérujjú ing 9995 Ft 3. Denevérujjú kötött ruha 14 995 Ft 4. Lágy esésű felső 5995 Ft 5. Viszkózban gazdag, hosszú ujjú póló 4995 Ft 6. Rövid kötött ruha csónaknyakkal 9995 Ft

Forrás: bershka, zara, H&M, reserved, stradivarius

