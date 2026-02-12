Angelina Jolie megszólalt a kettős masztektómiájával kapcsolatban

Angelina Jolie 2012-ben döntött úgy, hogy preventív céllal kettős masztektómiát végeztet magán. Az ok: az orvosok felfedezték, hogy ő is hordozza a génjeiben a BRCA1 mutációt, amely növeli az emlőrák kockázatát. A színésznő néhány évvel korábban veszítette el az édesanyját, akit 56 évesen győzött le a gyilkos kór. Angelina Jolie nagymamája, és nagynénje is mellrákban hunyt el.

Angelina Jolie: „A hegeim egy választás”

Angelina Jolie a minap arról beszélt, hálás, hogy egészségesen hozhatta meg a masztektómiáról való döntést. „Mindig is érdekeltek a sebek, amiket az mebrek hordoznak. Nem vonz egy olyan, tökéletes élet amelyben nincsenek sebek. A hegeim annak a döntésnek az eredményei, amelyet azért hoztam, hogy ameddig csak lehet, itt maradhassak a gyerekeimmel. Épp ezért szeretem a hegeimet, és hálás vagyok, amiért volt lehetőségem és választásom tenni valamit az egészségem érdekében. Számomra ez az élet, ezért, ha az életed végére érsz, és nem követtél el hibákat, nem okoztál soha felfordulást és nincsenek hegeid, akkor nem is éltél igazán teljes életet” − idézi a színésznő France Internek adott interjúját a Page Six.

„Mindig meghatódom, amikor egy sorstársam megosztja velem a saját hegeit”

Az ötvenéves világsztár elmondta, hogy nők millióit szeretné inspirálni, ezért 2025 decemberében úgy döntött, hogy megmutatja a nyilvánosságnak, hogy milyen nyomokat hagyhat a nők testén a masztektómia. „Ezeket a hegeket olyan nőkkel osztom meg, akiket ismeretlenül is szeretek. Mindig meghatódom, amikor egy sorstársam megosztja velem a saját sebeit. Azért vállaltam, hogy a Times címlaptörténetében beszéljek az emlőrák megelőzéséről, mert megígérték, hogy a lap kiemelten foglalkozik a megelőzéssel és a mell egészségével” − nyilatkozta Jolie, aki három évvel a műtéte után úgy döntött, intim jelenetet is vállal a saját maga írta és rendezte, és az akkor már omladozó házasságáról készült By the Sea című filmben.

