Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 12., csütörtök Lídia, Lívia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
prevenció

Angelina Jolie megszólalt a kettős masztektómiájával kapcsolatban

prevenció masztektómia Angelina Jolie
Az egész világot megdöbbentette, amikor a színésznő annak idején először a melleit, majd a petefészkeit is eltávolíttatta. Angelina Jolie 2025-ben először mutatta meg, hogy a műtét milyen hegeket hagyott rajta, most pedig arról beszélt, hogy mit jelent számára mindez.

Angelina Jolie 2012-ben döntött úgy, hogy preventív céllal kettős masztektómiát végeztet magán. Az ok: az orvosok felfedezték, hogy ő is hordozza a génjeiben a BRCA1 mutációt, amely növeli az emlőrák kockázatát. A színésznő néhány évvel korábban veszítette el az édesanyját, akit 56 évesen győzött le a gyilkos kór. Angelina Jolie nagymamája, és nagynénje is mellrákban hunyt el.

Angelina Jolie 2012-ben döntött a kettős masztektómia mellett.
Angelina Jolie 2012-ben döntött a kettős masztektómia mellett.
Forrás: Getty Images North America

Angelina Jolie: „A hegeim egy választás”

Angelina Jolie a minap arról beszélt, hálás, hogy egészségesen hozhatta meg a masztektómiáról való döntést. „Mindig is érdekeltek a sebek, amiket az mebrek hordoznak. Nem vonz egy olyan, tökéletes élet amelyben nincsenek sebek. A hegeim annak a döntésnek az eredményei, amelyet azért hoztam, hogy ameddig csak lehet, itt maradhassak a gyerekeimmel. Épp ezért szeretem a hegeimet, és hálás vagyok, amiért volt lehetőségem és választásom tenni valamit az egészségem érdekében. Számomra ez az élet, ezért, ha az életed végére érsz, és nem követtél el hibákat, nem okoztál soha felfordulást és nincsenek hegeid, akkor nem is éltél igazán teljes életet” − idézi a színésznő France Internek adott interjúját a Page Six

„Mindig meghatódom, amikor egy sorstársam megosztja velem a saját hegeit”

Az ötvenéves világsztár elmondta, hogy nők millióit szeretné inspirálni, ezért 2025 decemberében úgy döntött, hogy megmutatja a nyilvánosságnak, hogy milyen nyomokat hagyhat a nők testén a masztektómia. „Ezeket a hegeket olyan nőkkel osztom meg, akiket ismeretlenül is szeretek. Mindig meghatódom, amikor egy sorstársam megosztja velem a saját sebeit. Azért vállaltam, hogy a Times címlaptörténetében beszéljek az emlőrák megelőzéséről, mert megígérték, hogy a lap kiemelten foglalkozik a megelőzéssel és a mell egészségével” − nyilatkozta Jolie, aki három évvel a műtéte után úgy döntött, intim jelenetet is vállal a saját maga írta és rendezte, és az akkor már omladozó házasságáról készült By the Sea című filmben.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A kilakoltatás még csak a kezdet: életfogytiglan börtönbe kerülhet András, York volt hercege

Andrew Mountbatten-Windsor ellen büntetőeljárás indulhat, ha a hatóságok megalapozottnak találják azokat a feltételezéseket, amelyek szerint bizalmas jelentéseket osztott meg Jeffrey Epsteinnel. Az Epstein-aktákból kiderült információk szerint, nagy eséllyel így történt.

Margot Robbie-t több klubból is kidobták: barátaival nem tudtak viselkedni

Ma már a vörös szőnyegek elegáns sztárja, ám nem mindig volt ez így. Margot Robbie egy friss interjúban arról mesélt, hogy londoni évei alatt igen zabolátlan életet élt. A 35 éves színésznő bevallotta: volt idő, amikor rendszeresen kidobták az éjszakai szórakozóhelyekről, és a leánybúcsúja is meglehetősen emlékezetesre sikerült.

A viharos múlt után végre megtalálta a biztonságot – Christina Ricci sorsa a számok tükrében

Christina Ricci már fiatalon legendává vált, ám az életét nemcsak a siker, hanem a balsors, a nehéz párkapcsolatok és a mély érzelmi hullámzások is végigkísérték.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu