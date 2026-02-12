James Van Der Beek utolsó napjairól osztottak meg fotókat a barátok: szívszorító posztokban búcsúznak

James Van Der Beek halála után közeli barátai és ismerősei is megszólaltak: személyes fotókat, emlékeket osztottak meg az utolsó együtt töltött napokról.
- James Van Der Beek 48 éves korában, február 11-én, szerdán elhunyt – jelentette be felesége, Kimberly Van Der Beek az Instagramon.
- A színész, akit 2023 augusztusában vastagbélrákkal diagnosztizáltak, békésen távozott.
- James Van Der Beek halála utána szerettei és legközelebbi barátai megosztották utolsó emlékeiket és fotóikat.
James Van Der Beek halála: így búcsúznak a barátok és kollégák
Alfonso Ribeiro színész Kimberly Van Der Beek bejegyzése alatt azt írta: szerencsésnek érzi magát, hogy még elbúcsúzhatott Jamestől. Saját Instagram-oldalán már jóval hosszabban fogalmazott: „Teljesen összetörtem” – írta. Jameset igazi barátjának, testvérének és élete egyik legfontosabb útmutatójának nevezte.
Elmondása szerint végig mellette volt a betegséggel vívott küzdelemben, amelyet hullámvasúthoz hasonlított: voltak időszakok, amikor úgy tűnt, legyőzte a rákot, majd jöttek a visszaesések. Ribeiro úgy fogalmazott, rengeteget tanult Jamestől ebben az időszakban. A Dancing with the Stars műsorvezetője azt is kiemelte, hogy James és Kimberly „megváltoztatták az életét”, és örökre hálás lesz nekik mindazért, amit neki és a családjának adtak. Hozzátette: mindig ott lesz a gyermekeiknek, és élete egyik legfontosabb szerepének tekinti, hogy Van Der Beek lányának keresztapja lehet. „Szeretlek, James. Tudom, hogy most már egy őrangyal vigyáz rám” – írta, hozzátéve, hogy az utolsó közös hétvégéjük emléke örökre vele marad.
Stacy Keibler, James Van Der Beek közeli barátja szintén arról számolt be, hogy a színész mellett volt az utolsó napjaiban. Egy fotót is megosztott, amelyen a Van Der Beek kerekesszékben ülve nézi a naplementét. Hosszú bejegyzésében azt írta: igazi áldás volt az utolsó napokat együtt tölteni.
„Amikor tudod, hogy az idő szent, nem pazarolsz el egyetlen lélegzetet sem. Nem sietsz. Nem görgetsz. Nem aggódsz a holnap miatt. Ülsz, hallgatsz, fogod a másik kezét, és nézed, ahogy az ég színe megváltozik” – fogalmazott.
Keibler szerint James az elmúlt napokban többet tanított neki a jelenlétről, mint bármely könyv. Beszélt arról is, hogy együtt nézték a naplementét, megosztották egymással reményeiket és ígéreteiket, és arról is szó esett, mennyire felfordultnak tűnik a világ. Amikor a nap eltűnt a horizont mögött, egy hullócsillag szelte át az eget – Keibler szerint olyan volt, mintha emlékeztetné őket arra, hogy semmi sem véletlen. „Lehet, hogy elvesztettünk egy jó embert, de a mennyország valami rendkívülit nyert” – írta.
James Van Der Beek utolsó napjai: a legjobb barátja is mellette volt
James Van Der Beek másik közeli barátja, a tervező Erin Fetherston szintén támogatta a családot az utolsó napokban. Több fotót is megosztott, köztük egyet, amelyen az ágyban fekvő James kezét fogja.
„Micsoda megtiszteltetés volt az asztalodnál ülni és a legjobb barátodnak nevezni magam” – írta. Hozzátette: az a hely, amit maga után hagyott, betölthetetlen, de mindent megtesznek azért, hogy szeretettel vegyék körül a családját.
