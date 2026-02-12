James Van Der Beek utolsó napjairól osztottak meg fotókat a barátok: szívszorító posztokban búcsúznak

James Van Der Beek halála után közeli barátai és ismerősei is megszólaltak: személyes fotókat, emlékeket osztottak meg az utolsó együtt töltött napokról.

James Van Der Beek és gyerekei

James Van Der Beek 48 éves korában, február 11-én, szerdán elhunyt – jelentette be felesége, Kimberly Van Der Beek az Instagramon.

A színész, akit 2023 augusztusában vastagbélrákkal diagnosztizáltak, békésen távozott.

James Van Der Beek halála utána szerettei és legközelebbi barátai megosztották utolsó emlékeiket és fotóikat.

James Van Der Beek halála: így búcsúznak a barátok és kollégák

Alfonso Ribeiro színész Kimberly Van Der Beek bejegyzése alatt azt írta: szerencsésnek érzi magát, hogy még elbúcsúzhatott Jamestől. Saját Instagram-oldalán már jóval hosszabban fogalmazott: „Teljesen összetörtem” – írta. Jameset igazi barátjának, testvérének és élete egyik legfontosabb útmutatójának nevezte.

Elmondása szerint végig mellette volt a betegséggel vívott küzdelemben, amelyet hullámvasúthoz hasonlított: voltak időszakok, amikor úgy tűnt, legyőzte a rákot, majd jöttek a visszaesések. Ribeiro úgy fogalmazott, rengeteget tanult Jamestől ebben az időszakban. A Dancing with the Stars műsorvezetője azt is kiemelte, hogy James és Kimberly „megváltoztatták az életét”, és örökre hálás lesz nekik mindazért, amit neki és a családjának adtak. Hozzátette: mindig ott lesz a gyermekeiknek, és élete egyik legfontosabb szerepének tekinti, hogy Van Der Beek lányának keresztapja lehet. „Szeretlek, James. Tudom, hogy most már egy őrangyal vigyáz rám” – írta, hozzátéve, hogy az utolsó közös hétvégéjük emléke örökre vele marad.

Stacy Keibler, James Van Der Beek közeli barátja szintén arról számolt be, hogy a színész mellett volt az utolsó napjaiban. Egy fotót is megosztott, amelyen a Van Der Beek kerekesszékben ülve nézi a naplementét. Hosszú bejegyzésében azt írta: igazi áldás volt az utolsó napokat együtt tölteni.

„Amikor tudod, hogy az idő szent, nem pazarolsz el egyetlen lélegzetet sem. Nem sietsz. Nem görgetsz. Nem aggódsz a holnap miatt. Ülsz, hallgatsz, fogod a másik kezét, és nézed, ahogy az ég színe megváltozik” – fogalmazott.