James Van Der Beek utolsó napjairól osztottak meg fotókat a barátok: szívszorító posztokban búcsúznak

tragédia vastagbélrák James Van Der Beek Dawson és a haverok
Szabados Dániel
2026.02.12.
Szerettei körében, békében elhunyt a Dawson és a haverok főszereplője. James Van Der Beek 48 éves volt. A felesége, Kimberly Van Der Beek február 11-én, kora reggel jelentette be a szomorú hírt az Instagramon. Megható bejegyzésében azt írta, férje bátorsággal, hittel és méltósággal viselte utolsó napjait. A színész 2024-ben hozta nyilvánosságra, hogy egy évvel korábban vastagbélrákot diagnosztizáltak nála.

James Van Der Beek halála után közeli barátai és ismerősei is megszólaltak: személyes fotókat, emlékeket osztottak meg az utolsó együtt töltött napokról.

A képen James Van Der Beek és gyerekei
James Van Der Beek és gyerekei
Forrás: Instagram
  • James Van Der Beek 48 éves korában, február 11-én, szerdán elhunyt – jelentette be felesége, Kimberly Van Der Beek az Instagramon.
  • A színész, akit 2023 augusztusában vastagbélrákkal diagnosztizáltak, békésen távozott.
  • James Van Der Beek halála utána szerettei és legközelebbi barátai megosztották utolsó emlékeiket és fotóikat.

James Van Der Beek halála: így búcsúznak a barátok és kollégák

Alfonso Ribeiro színész Kimberly Van Der Beek bejegyzése alatt azt írta: szerencsésnek érzi magát, hogy még elbúcsúzhatott Jamestől. Saját Instagram-oldalán már jóval hosszabban fogalmazott: „Teljesen összetörtem” – írta. Jameset igazi barátjának, testvérének és élete egyik legfontosabb útmutatójának nevezte.

 

Elmondása szerint végig mellette volt a betegséggel vívott küzdelemben, amelyet hullámvasúthoz hasonlított: voltak időszakok, amikor úgy tűnt, legyőzte a rákot, majd jöttek a visszaesések. Ribeiro úgy fogalmazott, rengeteget tanult Jamestől ebben az időszakban. A Dancing with the Stars műsorvezetője azt is kiemelte, hogy James és Kimberly „megváltoztatták az életét”, és örökre hálás lesz nekik mindazért, amit neki és a családjának adtak. Hozzátette: mindig ott lesz a gyermekeiknek, és élete egyik legfontosabb szerepének tekinti, hogy Van Der Beek lányának keresztapja lehet. „Szeretlek, James. Tudom, hogy most már egy őrangyal vigyáz rám” – írta, hozzátéve, hogy az utolsó közös hétvégéjük emléke örökre vele marad.

Stacy Keibler, James Van Der Beek közeli barátja szintén arról számolt be, hogy a színész mellett volt az utolsó napjaiban. Egy fotót is megosztott, amelyen a Van Der Beek kerekesszékben ülve nézi a naplementét. Hosszú bejegyzésében azt írta: igazi áldás volt az utolsó napokat együtt tölteni.

 

„Amikor tudod, hogy az idő szent, nem pazarolsz el egyetlen lélegzetet sem. Nem sietsz. Nem görgetsz. Nem aggódsz a holnap miatt. Ülsz, hallgatsz, fogod a másik kezét, és nézed, ahogy az ég színe megváltozik” – fogalmazott.

Keibler szerint James az elmúlt napokban többet tanított neki a jelenlétről, mint bármely könyv. Beszélt arról is, hogy együtt nézték a naplementét, megosztották egymással reményeiket és ígéreteiket, és arról is szó esett, mennyire felfordultnak tűnik a világ. Amikor a nap eltűnt a horizont mögött, egy hullócsillag szelte át az eget – Keibler szerint olyan volt, mintha emlékeztetné őket arra, hogy semmi sem véletlen. „Lehet, hogy elvesztettünk egy jó embert, de a mennyország valami rendkívülit nyert” – írta.

James Van Der Beek utolsó napjai: a legjobb barátja is mellette volt

James Van Der Beek másik közeli barátja, a tervező Erin Fetherston szintén támogatta a családot az utolsó napokban. Több fotót is megosztott, köztük egyet, amelyen az ágyban fekvő James kezét fogja.

„Micsoda megtiszteltetés volt az asztalodnál ülni és a legjobb barátodnak nevezni magam” – írta. Hozzátette: az a hely, amit maga után hagyott, betölthetetlen, de mindent megtesznek azért, hogy szeretettel vegyék körül a családját.

 

Gyászol a világ! 48 évesen meghalt James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja

James Van Der Beek halála hírét felesége, Kimberly Van Der Beek tette közzé Instagramon.

Nagy lehet a baj! James Van Der Beek árverésre bocsátja emléktárgyait, hogy fedezni tudja rákkezelése költségeit

A Dawson és a haverok című kultikus tinisorozat egykori sztárja kénytelen megválni karrierje legértékesebb relikviáitól. James Van Der Beek több ikonikus tárgyat bocsát árverésre a sorozatból és más filmjeiből, hogy fedezni tudja kezelésének hatalmas költségeit.

A nagybeteg James Van Der Beek megrázó üzenetet osztott meg, és pont a kisfia születésnapján

Több mint egy éve küzd a vastagbélrákkal a Dawson és a haverok színésze. A hatgyerekes édesapa, James Van Der Beek kisfia, Jeremiah születésnapját az Instagramon is megünnepelte és szívhezszóló vallomást tett.

 

 

 

 

