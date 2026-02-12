2026-os pedikűrinspó: a legszebb téli körmök, amelyeket zokni rejthet

A téli körmök minden évben a szezon legizgalmasabb szépségtrendjei közé tartoznak és bár a legtöbben a kezekre koncentrálnak, érdemes egy kis utazást tennünk a téli pedikűrök világában is, amelyek jóval több lehetőséget rejtenek magukban, mint azt elsőre gondolnánk!

A lábakat sem szabad elfelejtetnünk, ha a téli körmökről beszélünk!

Forrás: instagram@ashluxenails

A téli körmök 2026-ban a lábakon hódítanak igazán Nemcsak a kezünk szépségével fontos törődnünk a téli időszakban.

Ha szeretnéd egy kicsit feldobni a hangulatod, a lábaidat is öltöztesd díszbe!

Mutatjuk a legizgalmasabb téli pedikűröket!

A hideg hónapokban hajlamosak vagyunk megfeledkezni a lábápolásról, hiszen a zokni és a csizma úgyis jótékonyan elfed minden kis hibát. Pedig a téli lábápolás legalább olyan fontos, mint a nyári: ha ilyenkor nem foglalkozol a száraz bőröddel és a körmök épségével, hidd el, az a jó idő beálltával megbosszulja magát!

Arról nem is beszélve, hogy milyen remek kis terápiás program egy könnyed sorozat nézése közben új külsőt kölcsönözni a megunt karácsonyi pedikűrödnek, és a téli körömmintákat leváltani valami sokkal izgalmasabbra.

Mutatjuk a legmenőbb verziókat!

Bronz pedikűr

Selena Gomez nemrég megvillantotta a bronzos, krómos manikűrjét, az internet népe pedig egy emberként kapta fel a fejét: ó, szóval ilyet lehet télen is?! Nos, úgy tűnik a krómos körmök népszerűsége mit sem csökkent tavaly nyár óta, és azt kell mondjuk, lábon is legalább olyan jól mutat, mint kézen!

Krómos, bronz pedikűr.

Forrás: instagram@organicnailbarthe6ix

Macskaszem pedikűr

Ugyanez igaz a különleges macskaszem technikára is, ami bár bonyolultnak tűnik, valójában rémesen egyszerű elkészíteni: csupán egy megfelelő lakk és egy mágnes kell hozzá, és voilá, máris kész a varázslat!

Macskaszem pedikűr

Forrás: instagram@sbnailteen

Tejfehér pedikűr

Akkor sem kell aggódnod, ha az egyszerű téli körmöket preferálod: a nyári nagy sláger, a vakító hófehér kistestvére, a tejfehér mindig trendinek számít, és kevésbé barna bőrön is csodásan mutat!

Francia pedikűr

Ha túlságosan unalmasnak véled a klasszikus francia manikűrt, akkor csak csukd be a szemed és képzeld el, hogy frissen tusolva bekuckózol a tévé elé, közben pedig a rózsaszínű szaténpizsamád alól elegánsan kibújnak a tökéletesre festett lábkörmeid, melyekben aztán percekig gyönyörködsz. Ugye, hogy máris más a helyzet?