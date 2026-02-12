Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026-os pedikűrinspó: a legszebb téli körmök, amelyeket zokni rejthet

instagram@harrietwestmoreland -
lábápolás körömtrend pedikűr
Nagy Kata
2026.02.12.
Ezekben a zimankós hónapokban új értelmet nyer a szépségrutin, és bár sokan nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a téli körmöknek a lábakon, az igazán igényes csajok erről az apró részletről sem feledkeznek meg!

A téli körmök minden évben a szezon legizgalmasabb szépségtrendjei közé tartoznak és bár a legtöbben a kezekre koncentrálnak, érdemes egy kis utazást tennünk a téli pedikűrök világában is, amelyek jóval több lehetőséget rejtenek magukban, mint azt elsőre gondolnánk! 

Téli körmök egy női lábon
A lábakat sem szabad elfelejtetnünk, ha a téli körmökről beszélünk!
Forrás: instagram@ashluxenails

A téli körmök 2026-ban a lábakon hódítanak igazán 

  • Nemcsak a kezünk szépségével fontos törődnünk a téli időszakban.
  • Ha szeretnéd egy kicsit feldobni a hangulatod, a lábaidat is öltöztesd díszbe! 
  • Mutatjuk a legizgalmasabb téli pedikűröket!

A hideg hónapokban hajlamosak vagyunk megfeledkezni a lábápolásról, hiszen a zokni és a csizma úgyis jótékonyan elfed minden kis hibát. Pedig a téli lábápolás legalább olyan fontos, mint a nyári: ha ilyenkor nem foglalkozol a száraz bőröddel és a körmök épségével, hidd el, az a jó idő beálltával megbosszulja magát!

Arról nem is beszélve, hogy milyen remek kis terápiás program egy könnyed sorozat nézése közben új külsőt kölcsönözni a megunt karácsonyi pedikűrödnek, és a téli körömmintákat leváltani valami sokkal izgalmasabbra.

Mutatjuk a legmenőbb verziókat!

Bronz pedikűr

Selena Gomez nemrég megvillantotta a bronzos, krómos manikűrjét, az internet népe pedig egy emberként kapta fel a fejét: ó, szóval ilyet lehet télen is?! Nos, úgy tűnik a krómos körmök népszerűsége mit sem csökkent tavaly nyár óta, és azt kell mondjuk, lábon is legalább olyan jól mutat, mint kézen! 

Krómos, bronz pedikűr. 
Forrás: instagram@organicnailbarthe6ix

Macskaszem pedikűr

Ugyanez igaz a különleges macskaszem technikára is, ami bár bonyolultnak tűnik, valójában rémesen egyszerű elkészíteni: csupán egy megfelelő lakk és egy mágnes kell hozzá, és voilá, máris kész a varázslat! 

Macskaszem pedikűr
Forrás: instagram@sbnailteen

Tejfehér pedikűr

Akkor sem kell aggódnod, ha az egyszerű téli körmöket preferálod: a nyári nagy sláger, a vakító hófehér kistestvére, a tejfehér mindig trendinek számít, és kevésbé barna bőrön is csodásan mutat! 

Tejfehér pedikűr
Forrás: [email protected]

Francia pedikűr

Ha túlságosan unalmasnak véled a klasszikus francia manikűrt, akkor csak csukd be a szemed és képzeld el, hogy frissen tusolva bekuckózol a tévé elé, közben pedig a rózsaszínű szaténpizsamád alól elegánsan kibújnak a tökéletesre festett lábkörmeid, melyekben aztán percekig gyönyörködsz. Ugye, hogy máris más a helyzet?

Francia pedikűr
Forrás: instagram@beautyheaven_bygabie

Francia pedikűr extrákkal 

Ha pedig annyira megfogott az előző gondolat, hogy egy kicsit extráznád a hatást, akkor tégy egy próbát ezzel a különleges, áttetsző mintával, ami remekül rímel az új harisnyaköröm-trenddel is. 

Különleges francia pedikűr
Forrás: instagram@beautyspotbyelena

Ha szívesen olvasnál még körömtrendekről, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Dalmata körömtrend, amiktől még maga Szörnyella is frászt kapna

A 2026-os szezon egyik legizgalmasabb körömtrendje a dalmatapöttyökkel díszített manikűr, ami tökéletes választás, ha előnyben részesíted a kreatív, de mégis letisztult megjelenést a kezeiden.

Ha már fagy, akkor csillogjon: a legbrutálisabb jeges körömtrendek, amikre most mindenki vágyik

Kezdd 2026-ot a legtrendibb manikűrrel! Te tudod mi a legújabb divat?

Ne hagyd, hogy a cipő elnyomja a stílusod! − Válassz a legszebb őszi pedikűrtrendek közül

Megvan az időpontod, de nem tudod, hogy milyenre festesd a lábujjkörmeidet? Mutatjuk a 2025-ös őszi pedikűrtrendeket!

 

 

