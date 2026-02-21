Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 21., szombat Eleonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sport

Kíméletes, mégis hatásos: miért imádja most mindenki a lágy kardiót?

sport kardió kardióedzés edzés
Rideg Léna
2026.02.21.
Ha nem rajongsz a kifulladással és a magas pulzussal járó edzésekért, van egy jó hírünk. A lágy kardió az alacsony intenzitása ellenére hatékony, kíméli az ízületeket, és egyszerre támogatja a fizikai és mentális egészséget.

Az utóbbi hónapokban a TikTok és az Instagram tele van új fitnesztrendekkel, de a lágy kardió nem csupán egy divathóbort. Valójában már régóta létezik, csak most kapott trend címkét. A lágy kardió, más néven kényelmes kardió, egy alacsony intenzitású edzésforma, amely kíméli az ízületeket, miközben javítja a szív- és érrendszer egészségét, fokozza az állóképességet és támogatja a testsúly szabályozását.

a lágy kardió úgy formál,
Lassú, de hatékony: a lágy kardió úgy formál, hogy közben kíméli az ízületeidet.
Forrás: Moment RF
  • Alacsony intenzitás, magas hatékonyság: a lágy kardió a pulzusszám 40-60%-án zajlik.
  • Támogatja az aktív regenerálódást: a pihenőnapok is hasznosak lehetnek.
  • Kezdőknek és visszatérőknek ideális, a sérülések utáni újrakezdéshez.
  • Zsírégető hatás és anyagcsere-fokozás, miközben kíméli az ízületeket.
  • Mentális egészség és stresszcsökkentés: a szabadban végzett lágy kardió friss levegőt és nyugalmat biztosít.
  • Könnyen beilleszthető a heti rutinba: napi 30-45 perc, heti 5-6 alkalommal, vagy más edzésekkel kombinálva heti 1-2 alkalom is elegendő.

Mi az a lágy kardió edzés?

A lágy kardió nem ugyanaz, mint a népszerű 2-es zónás kardió. Míg a második zónás edzés a maximális pulzusszám 60-70%-án zajlik, a lágy kardió ennél alacsonyabb, 40-60%-os pulzusszámmal történik. Dr. Irvin Sulapas sportorvos szerint ez ideális a test számára: „A lágy kardió enyhén megemeli a pulzust, de nem terheli a szervezetet.”

Clif Marshall, a D1 Training vezető edzője hozzáteszi: „Ne becsüljük alá: az alacsony intenzitású kardió hosszú távon az egészség egyik legfontosabb alapja. Nem kell kifulladnod ahhoz, hogy eredményt érj el.”

Aktív regenerálódás a mindennapokban

A lágy kardió egyik legnagyobb előnye az aktív regenerálódás. Ahelyett, hogy pihenőnapon a kanapén ülnél, finoman mozgatod át a tested, ami segít az edzés utáni felépülésben. „Hetente néhányszor elég lágy kardiót végezni a teljes pihenőnap helyett – így a regenerálódás aktív, mégsem terheled az ízületeket”mondja Sulapas. Az edzők szerint a legjobb edzés az, amihez ragaszkodsz. 

Ha élvezed a mozgást, sokkal kitartóbban tudod folytatni, és épp ez a lágy kardió egyik legnagyobb előnye.

Kiknek ideális?

A lágy kardió ideális választás azoknak, akik épp most indítják el az edzést, visszatérnek egy sérülés vagy betegség után, vagy szeretnének fokozatosan, nyugodt tempóban aerob alapot építeni. Marshall szerint ez a módszer segít az állóképesség növelésében, és hozzájárul a mindennapi vitalitás fenntartásához.

Zsírégetés és mentális előnyök

Bár nem olyan intenzív, mint a HIIT vagy a hosszú futások, a lágy kardió is éget zsírt. Alacsony intenzitása fokozza az anyagcserét, ami elősegíti a kalóriafelhasználást. Egyes kutatások szerint például a 12-3-30 edzés során, amikor a futópadot 12%-os lejtőre állítják, 30 perc alatt több kalóriát égethetünk, mint egy saját tempójú futásnál – hosszabb ideig tartó, kényelmes mozgással.

Emellett a lágy kardió a mentális egészségre is jótékony hatással van.

 „Ideális a stressz csökkentésére, mert nem növeli túlzottan a kortizolszintet, és a szabadban végzett mozgás friss levegőt és mentális feltöltődést biztosít” – mondja Sulapas.

Hogyan végezzük helyesen a lágy kardiót?

A lágy kardió nem a mozgás típusáról szól, hanem a tempóról. Legyen szó futópadról, szobakerékpárról, elliptikus trénerről vagy könnyű túráról, a lényeg az alacsony intenzitás fenntartása. Pulzusmérővel könnyen ellenőrizhetjük, hogy a megfelelő zónában vagyunk-e, de tapasztalattal ösztönösen is érezhető: a lágy kardió során kényelmesen tudunk beszélgetni anélkül, hogy kifulladnánk.

A heti mennyiség függ a céloktól és a többi edzéstípustól. Ha csak lágy kardiót végzel, érdemes a heti 300 percet megcélozni, ami napi 30-45 percet jelent. Ha más intenzívebb edzésekkel kombinálod, elegendő lehet heti egy-két alkalom is.

Miért érdemes beilleszteni a programba?

A lágy kardió a fitnesz egy hiányzó darabja lehet, amely egyszerre támogatja a fizikai és a mentális egészséget, elősegíti a regenerálódást, és segít kitartani a rendszeres mozgásban. Nem kell mindig izzadni és kifulladni ahhoz, hogy fejlődj – néha a lassú, nyugodt mozgás hozza meg a legnagyobb eredményeket.

Ezek is érdekelhetnek:

Egy három gyerekes anyuka fogyástörténete: súlya felére fogyott

Sokszor halljuk, hogy "Neki könnyű volt lefogyni!" – de Andrea esete egészen más.

Ezzel a koreai diétával akár 13kg-ot is fogyhatsz egy hónap alatt

Fermentált ételek, időszakos böjt és szinte katonai fegyelem – a koreai Switch-On diéta nem a gyengék sportja. Mutatjuk a részleteket.

Erre a 3 dologra figyelj, ha ráfanyarodnál a hot pilatesre

Izzadsz, remegsz, közben mégis mosolyogsz. A hot pilates furcsa módon addiktív. De mielőtt te is beszállnál, van három dolog, amit jobb előre tisztázni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu