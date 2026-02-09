Nem Kamilla és nem Vilmos: Károly király máshol találta meg a lelki támaszt betegsége idején

A királyi családot az elmúlt évben több megrázkódtatás is érte: Károly király és a walesi hercegné, Katalin beteg lett. A kettős diagnózis a család belső viszonyait is alapjaiban formálta át.

Károly király a betegségében titkos támaszra talált

Károly király titkos támogatója Katalin hercegné édesanyja

A családhoz közel álló források szerint a 77 éves Károly király titkos támogatója nem más, mint Katalin hercegné édesanyja, Carole Middleton, akinek társaságában megnyugvást talált. Nem titok, hogy Károly király és Katalin hercegné kapcsolata 2024 után még szorosabbá vált. Ezt az időszakot később Vilmos herceg is úgy jellemezte, mint a család „eddigi legnehezebb évét”. Katalin 2025 januárjában jelentette be, hogy betegsége remisszióba került. Károly király esetében is kevesebb kezelésre van szüksége, az udvar egy úgynevezett óvintézkedési szakaszról beszélt.

Egy királyi bennfentes szerint ebben a nehéz időszakban a Middleton család nyújtott segítő kezet az urlakodó családnak. Mint fogalmazott, Katalin hercegné életének középpontjában mindig is a szűk családja állt: szülei, Carole és Michael, valamint testvérei, James és Pippa. Ők azok, akik soha nem akartak címlapra kerülni, kerülték a nyilvánosságot, mégis folyamatosan jelen vannak, és valódi támaszt nyújtanak a legnehezebb helyzetekben. A forrás hangsúlyozta: ritkán látni őket együtt hivatalos fotókon, de a háttérben mindig ott vannak, nélkülözhetetlenek. A bennfentes szerint Carole Middleton mára Károly király egyik legfontosabb bizalmasává és támaszává vált.

Carole Middleton az unokáiról – György hercegről, Sarolta hercegnőről és Lajos hercegről – is szeretettel gondoskodik, többször hangsúlyozta, milyen fontos számára a nagyszülői szerep. Egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott: a nagyszülőség az élet egy egészen más dimenziója, ahol a legfontosabb a bátorítás, a közös élmények és az, hogy már kisgyermekkorban erős kötődés alakuljon ki. Saját nagymamája példáját emlegette, aki meghatározó alak volt az életében.

