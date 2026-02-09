Az első menstruációd időpontja többet elárul rólad, mint gondolnád

Az első menstruáció pillanata minden nő életében meghatározó esemény. Bár sokan nem emlékeznek minden részletre, az érzés és a tapasztalat nyomot hagy: izgalom, félelem, ijedtség, bizonytalanság. Pedig a kutatások szerint nem csupán az emlékek miatt fontos ez a korszak: az, hogy hány évesen jött meg először a menstruációd, hosszú távon az egészségedre is hatással lehet.
- A menstruáció kezdete hosszú távon befolyásolhatja a nő egészségét.
- A korai menstruáció (12 éves kor előtt) magasabb kockázattal járhat emlőrákra és szívbetegségre.
- A gyermekkori túlsúly és elhízás összefügg a korai menstruációval.
- Minél hosszabb ideig van a szervezet ösztrogénnek kitéve, annál nagyobb lehet bizonyos típusú emlődaganatok kockázata.
- Tudatos életmóddal jelentősen csökkenthető a kockázat.
- Az Oxfordi Egyetem kutatásai és a Susan G. Komen Mellrák Alapítvány adatai alátámasztják a hormonális kitettség szerepét az egészségben.
Egy tanulmány szerint az első menstruáció időpontja az egészségünkre is hatással van
Az Oxfordi Egyetem kutatói több mint tíz éven át vizsgálták, hogyan befolyásolja a menstruáció kezdete a nők egészségét. 2012-ben eredményeiket a Circulation című szaklapban tették közzé. A kutatók 117, világszerte végzett tanulmány eredményeit elemezték, több mint 120 000 emlőrákos nő és 300 000 egészséges nő adatait vizsgálva.
Az elemzésből kiderült, hogy azoknál a nőknél, akiknek 12 éves koruk előtt kezdődött a menstruációjuk, nagyobb a kockázat bizonyos egészségügyi problémákra, például a szívbetegségre és az emlőrákra.
A tanulmány szerint a menstruáció korai kezdete nagyobb hatással van az emlőrák kockázatára, mint a későbbi befejeződés. Ez arra utal, hogy nem csupán a menstruációk száma, hanem a hormonális kitettség ideje is döntő tényező lehet. Dr. Dexter Canoy, a kutatás vezető szerzője kiemelte: a vizsgálat mérete, a különböző életkorok széles skálája és a figyelembe vett érrendszeri betegségek egyedivé tették az eredményeket, és lehetőséget adnak a pontosabb kockázatelemzésre.
A Susan G. Komen Mellrák Alapítvány hasonló eredményre jutott: az emlőrák kockázata 15–20 százalékkal nőtt azoknál a nőknél, akiknek 11 éves koruk előtt kezdődött a menstruációjuk, szemben azokkal, akik 15 évesen vagy később éltek át először menstruációt.
A korai menstruáció szerepet játszik a gyermekkori elhízásban
A kutatók azt is megfigyelték, hogy a gyermekkori túlsúly és elhízás szoros összefüggésben áll a menstruáció korai megjelenésével. A normál testalkatú gyerekeknél a menstruáció jellemzően közelebb esett a 13. életévhez, míg a túlsúlyos vagy elhízott lányoknál korábban jelentkezett. Dr. Gillian Reeves, az Oxfordi Egyetem Rákkepidemiológiai Egységének munkatársa hangsúlyozta, hogy a kutatás segíthet jobban megérteni, miként befolyásolják a női nemi hormonok az emlőrák kockázatát.
Hazel Nunn, a Cancer Research UK egészségügyi információs vezetője hozzátette: bár a menstruáció kezdete nem befolyásolható, a nők sok mindent tehetnek az egészségük érdekében. Az egészséges testsúly fenntartása, a mértékletes alkoholfogyasztás és a rendszeres testmozgás mind hozzájárulhat a betegségek megelőzéséhez.
Úgy tűnik, hogy minél hosszabb ideig van a szervezet ösztrogénnek kitéve, annál valószínűbb bizonyos típusú emlődaganatok kialakulása.
Az első menzesz nem csupán testi változás, hanem az életre szóló hormonális kitettség kezdete is. Bár a lányok gyakran csak a pillanatnyi ijedtséget és bizonytalanságot érzik, a tudomány ma már azt is tudja, hogy ez az élmény hosszú távon befolyásolhatja az egészségüket. A kulcs a tudatos életmód, a megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás, amellyel a nők jelentősen csökkenthetik az emlőrák és más hormonális problémák kockázatát.
