Az első menstruációd időpontja többet elárul rólad, mint gondolnád

Az első menstruáció pillanata minden nő életében meghatározó esemény. Bár sokan nem emlékeznek minden részletre, az érzés és a tapasztalat nyomot hagy: izgalom, félelem, ijedtség, bizonytalanság. Pedig a kutatások szerint nem csupán az emlékek miatt fontos ez a korszak: az, hogy hány évesen jött meg először a menstruációd, hosszú távon az egészségedre is hatással lehet.

Az első menstruáció nem csupán testi változás, hanem az egészség hosszú távú jelzője is lehet.

Egy tanulmány szerint az első menstruáció időpontja az egészségünkre is hatással van

Az Oxfordi Egyetem kutatói több mint tíz éven át vizsgálták, hogyan befolyásolja a menstruáció kezdete a nők egészségét. 2012-ben eredményeiket a Circulation című szaklapban tették közzé. A kutatók 117, világszerte végzett tanulmány eredményeit elemezték, több mint 120 000 emlőrákos nő és 300 000 egészséges nő adatait vizsgálva.

Az elemzésből kiderült, hogy azoknál a nőknél, akiknek 12 éves koruk előtt kezdődött a menstruációjuk, nagyobb a kockázat bizonyos egészségügyi problémákra, például a szívbetegségre és az emlőrákra.

A tanulmány szerint a menstruáció korai kezdete nagyobb hatással van az emlőrák kockázatára, mint a későbbi befejeződés. Ez arra utal, hogy nem csupán a menstruációk száma, hanem a hormonális kitettség ideje is döntő tényező lehet. Dr. Dexter Canoy, a kutatás vezető szerzője kiemelte: a vizsgálat mérete, a különböző életkorok széles skálája és a figyelembe vett érrendszeri betegségek egyedivé tették az eredményeket, és lehetőséget adnak a pontosabb kockázatelemzésre.

A Susan G. Komen Mellrák Alapítvány hasonló eredményre jutott: az emlőrák kockázata 15–20 százalékkal nőtt azoknál a nőknél, akiknek 11 éves koruk előtt kezdődött a menstruációjuk, szemben azokkal, akik 15 évesen vagy később éltek át először menstruációt.