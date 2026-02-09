Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 9., hétfő Abigél, Alex

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ciklus

Az első menstruációd időpontja többet elárul rólad, mint gondolnád

ciklus menstruáció menstruációs ciklus menzesz
Rideg Léna
2026.02.09.
Egy új kutatás rámutatott, hogy az első menzesz egy lány életében amellett, hogy meghatározó pillanat, az egészségére is hosszú távú hatással lehet. Az első menstruáció időpontja összefügg a hormonális kitettséggel, az emlőrák és a szívbetegségek kockázatával, miközben az életmód jelentősen mérsékelheti ezeket a kockázatokat.

Az első menstruáció pillanata minden nő életében meghatározó esemény. Bár sokan nem emlékeznek minden részletre, az érzés és a tapasztalat nyomot hagy: izgalom, félelem, ijedtség, bizonytalanság. Pedig a kutatások szerint nem csupán az emlékek miatt fontos ez a korszak: az, hogy hány évesen jött meg először a menstruációd, hosszú távon az egészségedre is hatással lehet.

Az első menstruáció nem csupán testi változás, hanem az egészség hosszú távú jelzője is lehet.
Az első menstruáció nem csupán testi változás, hanem az egészség hosszú távú jelzője is lehet.
Forrás: Shutterstock
  • A menstruáció kezdete hosszú távon befolyásolhatja a nő egészségét.
  • A korai menstruáció (12 éves kor előtt) magasabb kockázattal járhat emlőrákra és szívbetegségre.
  • A gyermekkori túlsúly és elhízás összefügg a korai menstruációval.
  • Minél hosszabb ideig van a szervezet ösztrogénnek kitéve, annál nagyobb lehet bizonyos típusú emlődaganatok kockázata.
  • Tudatos életmóddal jelentősen csökkenthető a kockázat.
  • Az Oxfordi Egyetem kutatásai és a Susan G. Komen Mellrák Alapítvány adatai alátámasztják a hormonális kitettség szerepét az egészségben.

Egy tanulmány szerint az első menstruáció időpontja az egészségünkre is hatással van

Az Oxfordi Egyetem kutatói több mint tíz éven át vizsgálták, hogyan befolyásolja a menstruáció kezdete a nők egészségét. 2012-ben eredményeiket a Circulation című szaklapban tették közzé. A kutatók 117, világszerte végzett tanulmány eredményeit elemezték, több mint 120 000 emlőrákos nő és 300 000 egészséges nő adatait vizsgálva. 

Az elemzésből kiderült, hogy azoknál a nőknél, akiknek 12 éves koruk előtt kezdődött a menstruációjuk, nagyobb a kockázat bizonyos egészségügyi problémákra, például a szívbetegségre és az emlőrákra.

A tanulmány szerint a menstruáció korai kezdete nagyobb hatással van az emlőrák kockázatára, mint a későbbi befejeződés. Ez arra utal, hogy nem csupán a menstruációk száma, hanem a hormonális kitettség ideje is döntő tényező lehet. Dr. Dexter Canoy, a kutatás vezető szerzője kiemelte: a vizsgálat mérete, a különböző életkorok széles skálája és a figyelembe vett érrendszeri betegségek egyedivé tették az eredményeket, és lehetőséget adnak a pontosabb kockázatelemzésre.

A Susan G. Komen Mellrák Alapítvány hasonló eredményre jutott: az emlőrák kockázata 15–20 százalékkal nőtt azoknál a nőknél, akiknek 11 éves koruk előtt kezdődött a menstruációjuk, szemben azokkal, akik 15 évesen vagy később éltek át először menstruációt.

A korai menstruáció szerepet játszik a gyermekkori elhízásban

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a gyermekkori túlsúly és elhízás szoros összefüggésben áll a menstruáció korai megjelenésével. A normál testalkatú gyerekeknél a menstruáció jellemzően közelebb esett a 13. életévhez, míg a túlsúlyos vagy elhízott lányoknál korábban jelentkezett. Dr. Gillian Reeves, az Oxfordi Egyetem Rákkepidemiológiai Egységének munkatársa hangsúlyozta, hogy a kutatás segíthet jobban megérteni, miként befolyásolják a női nemi hormonok az emlőrák kockázatát.

Hazel Nunn, a Cancer Research UK egészségügyi információs vezetője hozzátette: bár a menstruáció kezdete nem befolyásolható, a nők sok mindent tehetnek az egészségük érdekében. Az egészséges testsúly fenntartása, a mértékletes alkoholfogyasztás és a rendszeres testmozgás mind hozzájárulhat a betegségek megelőzéséhez.

Úgy tűnik, hogy minél hosszabb ideig van a szervezet ösztrogénnek kitéve, annál valószínűbb bizonyos típusú emlődaganatok kialakulása. 

Az első menzesz nem csupán testi változás, hanem az életre szóló hormonális kitettség kezdete is. Bár a lányok gyakran csak a pillanatnyi ijedtséget és bizonytalanságot érzik, a tudomány ma már azt is tudja, hogy ez az élmény hosszú távon befolyásolhatja az egészségüket. A kulcs a tudatos életmód, a megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás, amellyel a nők jelentősen csökkenthetik az emlőrák és más hormonális problémák kockázatát.

Ezek is érdekelhetnek:

Ha így változik a ciklusod, ne legyints rá – Fontos üzenetet küld a tested

A menstruációs naptár nem csupán a vérzés időpontjának nyilvántartására szolgál, hanem fontos visszajelzést ad a női szervezet működéséről is.

Csomót tapintasz a melledben? Elmondjuk mikor ártalmatlan és mikor kell azonnal lépni

Egy csomó a mellben az egyik legijesztőbb testi jelenség, különösen akkor, ha váratlanul bukkan fel.

A menstruáció alatti sport komoly kockázatot rejt: az új kutatási eredmények óvatosságra intik a nőket

Az, hogy ajánlatos-e sportolni a menstruáció alatt, több tényezőtől függ. Egy tanulmányban nemrég rámutattak, hogy milyen kockázatokat rejthet a menstruáció alatti sportolás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu