Kim Kardashian és Lewis Hamilton már nem titkolóznak: így romantikáztak a Super Bowlon - Fotó

sztárpár Kim Kardashian Lewis Hamilton
Horváth Angéla
2026.02.09.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton a 2026-os Super Bowlon mutatkoztak először nyilvánosan együtt. Úgy tűnik, a sztárpár nem titkolózik tovább.

A Kim Kardashianról és Lewis Hamiltonról készült képek gyorsan bejárták a közösségi médiát. A közönség soraiban ültek a Super Bowlon, szorosan egymás melett nézték a meccset, amelyet végül a Seahawks nyert meg. 

Kim Kardashian és Lewis Hamilton először jelentek meg együtt nyilvánosan a Super Bowl-on, az élő televíziós közvetítésben kapták őket lencsevégre. 
Forrás: Profimedia

Kim Kardashian és Lewis Hamilton: új sztárpár született

A két világsztár nem új szereplő egymás életében: évek óta baráti kapcsolatban vannak, ám az utóbbi időszakban a viszonyuk új szintre lépett. Nemrég egy romantikus európai utazáson is részt vettek együtt. Egy, a párhoz közel álló forrás a The Sunnak elmondta: Kim Kardashiannak és Lewis Hamiltonnak is rendkívül sűrű a munkarendje, ezért alapos tervezést igényel, hogy több időt tudjanak együtt tölteni. A találkozóikat többnyire Kardashian munkabeosztásához igazítják. Európai útjuk előtt mindketten részt vettek Kate Hudson szilveszteri partiján Coloradóban, ám akkor még titkolták kapcsolatukat. 

Kim Kardashiannak és Lewis Hamiltonnak is volt már kapcsolata több ismert emberrel. A realitysztárt korábban Odell Beckham Jr. amerikaifutball-játékossal hozták kapcsolatba, majd Pete Davidsonnal alkotott egy párt, előtte pedig Kanye West felesége volt, akitől négy gyermeke született. Lewis Hamilton korábban Nicki Minajjal, Rihannával, Gigi Hadiddal, sőt Kim Kardashian húgával, Kendall Jennerrel is összeboronálták.

Kim Kardashian nemrég a nővére, Khloé Kardashian podcastjában, a Khloé In Wonder Landben beszélt nyíltan a magánéletéről. Elárulta, milyen tulajdonságokat keres leendő párjában: számára a jó erkölcs, a nyugodt személyiség, a megbízhatóság és a felelősségvállalás a legfontosabb szempontok. Azt is elmondta, hogy az elmúlt egy évben nem randizott senkivel, még titokban sem. Saját bevallása szerint jelenleg a gyerekei állnak az élete középpontjában: esténként ő fekteti le őket, reggelente ő viszi iskolába mind a négyet, és sokszor vele is alszanak. Úgy fogalmazott, ebben az időszakban nincs kapacitása egy új kapcsolatra - úgy tűnik, ez megváltozott. 

