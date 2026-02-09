Emojik az arcon: valóban megvédik a gyerekeket az internet veszélyeitől?

Népszerű trend, hogy a szülők, mielőtt megosztják gyermekeik fotóját a közösségi oldalakon, emojit biggyesztenek az arcukra. Egyre több híresség, köztük Meghan Markle és Orlando Bloom is így óvja gyermekét, de az arc emojikkal való eltakarása nem biztosít valódi védelmet. Cikkünkben elmagyarázzuk, miért.

Az arc emojikkal való takarása csak látszólag nyújt védelmet.

Forrás: Anadolu

Az emoji nem véd Meghan Markle és Orlando Bloom példája is mutatja, hogy a hírességek is az óvatos megosztás útját választják

Az arc emojival való eltakarása nem nyújt valódi védelmet

Több kép feltöltése idővel összegyűjtött adatokhoz vezet, amelyeket arcfelismerő algoritmusok és hirdetési rendszerek hasznosíthatnak

A mesterséges intelligencia képes eltávolítani az emojikat és rekonstruálni az arcokat

Szakértők szerint a legbiztonságosabb, ha a fotók csak privát fiókon, megbízható ismerősökkel osztottak meg

Az online térben minden kép hosszú távon elérhető maradhat, így a látszatbiztonság megtévesztő lehet

Az arcra szerkesztett emoji nem védi meg a gyereket

Az online térben különösen fontos a gyermekek védelme, hiszen a személyazonosságukat illető adatokkal könnyen visszaélhetnek. Egyre több család igyekszik úgy fotókat készíteni és megosztani, hogy a gyermek arca ne legyen látható. A módszer gyakori: az arcot egy nagy emoji fedi, amely elvileg elrejti a személyazonosságot. Bár elsőre ez a trükk biztonságosnak és hatékonynak tűnhet, nem jelent valódi védelmet.

Lisa Ventura, díjnyertes kiberbiztonsági szakértő és a Cyber Security Unity alapítója a The Independentnek adott interjújában elmondta: „Kegyetlenül őszinte kell legyek: egy emoji elhelyezése egy gyerek arcán gyakorlatilag semmilyen valódi adatvédelmet nem biztosít. Ez inkább biztonsági színház, mint tényleges védelem.”

A szakértő szerint az online térben könnyen válhat valaki hacker vagy csaló áldozatává. A legtöbb szülő nemcsak egyetlen, gondosan eltakart fotót oszt meg, hanem idővel több képet is feltölt. Az így összegyűjtött adatokból az arcfelismerő algoritmusok és hirdetési profilok könnyen felépíthetők. Ventura kiemelte: „Minden feltöltött kép hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekről több információ álljon rendelkezésre. Az arc eltakarása egy emojival csak illúzió, az azonosítható háttér, a ruha és a testtartás mind-mind információforrás lehet.”