Emojik az arcon: valóban megvédik a gyerekeket az internet veszélyeitől?

internet veszély kiberbűnözés védelem emoji internet
Rideg Léna
2026.02.09.
Bizonyára te is láttál már fotókat hírességek gyermekeiről, ahol az arcukat nagy emojikkal takarták el. Bár a szülők jót akarnak, a szakértők szerint valójában ez a módszer nem nyújt valódi védelmet az online térben.

Népszerű trend, hogy a szülők, mielőtt megosztják gyermekeik fotóját a közösségi oldalakon, emojit biggyesztenek az arcukra. Egyre több híresség, köztük Meghan Markle és Orlando Bloom is így óvja gyermekét, de az arc emojikkal való eltakarása nem biztosít valódi védelmet. Cikkünkben elmagyarázzuk, miért.

Az arc emojikkal való takarása csak látszólag védi a gyerekeket.
Az arc emojikkal való takarása csak látszólag nyújt védelmet.
Forrás: Anadolu

Az emoji nem véd

  • Meghan Markle és Orlando Bloom példája is mutatja, hogy a hírességek is az óvatos megosztás útját választják
  • Az arc emojival való eltakarása nem nyújt valódi védelmet
  • Több kép feltöltése idővel összegyűjtött adatokhoz vezet, amelyeket arcfelismerő algoritmusok és hirdetési rendszerek hasznosíthatnak
  • A mesterséges intelligencia képes eltávolítani az emojikat és rekonstruálni az arcokat
  • Szakértők szerint a legbiztonságosabb, ha a fotók csak privát fiókon, megbízható ismerősökkel osztottak meg
  • Az online térben minden kép hosszú távon elérhető maradhat, így a látszatbiztonság megtévesztő lehet

Az arcra szerkesztett emoji nem védi meg a gyereket 

Az online térben különösen fontos a gyermekek védelme, hiszen a személyazonosságukat illető adatokkal könnyen visszaélhetnek. Egyre több család igyekszik úgy fotókat készíteni és megosztani, hogy a gyermek arca ne legyen látható. A módszer gyakori: az arcot egy nagy emoji fedi, amely elvileg elrejti a személyazonosságot. Bár elsőre ez a trükk biztonságosnak és hatékonynak tűnhet, nem jelent valódi védelmet.

Lisa Ventura, díjnyertes kiberbiztonsági szakértő és a Cyber Security Unity alapítója a The Independentnek adott interjújában elmondta: „Kegyetlenül őszinte kell legyek: egy emoji elhelyezése egy gyerek arcán gyakorlatilag semmilyen valódi adatvédelmet nem biztosít. Ez inkább biztonsági színház, mint tényleges védelem.”

 

A szakértő szerint az online térben könnyen válhat valaki hacker vagy csaló áldozatává. A legtöbb szülő nemcsak egyetlen, gondosan eltakart fotót oszt meg, hanem idővel több képet is feltölt. Az így összegyűjtött adatokból az arcfelismerő algoritmusok és hirdetési profilok könnyen felépíthetők. Ventura kiemelte: „Minden feltöltött kép hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekről több információ álljon rendelkezésre. Az arc eltakarása egy emojival csak illúzió, az azonosítható háttér, a ruha és a testtartás mind-mind információforrás lehet.”

A mesterséges intelligencia fejlődésével a problémát tovább súlyosbítja, hogy a fejlett eszközök képesek az emoji-matricák eltávolítására és az arcok rekonstruálására. Ez azt jelenti, hogy az a módszer, amelyet a gyermek védelmére szánunk, a gyakorlatban meglehetősen hatástalanná vált.

Ezzel tehetsz a legtöbbet gyermeked védelméért

A legbiztonságosabb megoldás, ha a gyermekről készült fotókat csak privát fiókon osztjuk meg, amelyhez kizárólag megbízható ismerősök férnek hozzá. Így csökkenthető a kockázat, hogy a képek illetéktelen kezekbe kerüljenek. Ventura hangsúlyozza: minél többet osztunk meg online, annál több információ válik elérhetővé, és annál könnyebben állíthatók össze a gyermekről profilminták, amelyeket kiberbűnözők vagy hirdetési cégek hasznosíthatnak.

