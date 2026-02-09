A nyilatkozatot a Kensington-palota szóvivője ismertette az újságírókkal Rijádban, nem sokkal azután, hogy Vilmos herceg hivatalos látogatásra Szaúd-Arábiába utazott. A szóvivő megerősítette, hogy a herceg és Katalin hercegné mély aggodalommal figyelik az Epstein-aktákból napvilágra kerülő újabb részleteket, és együttéreznek az áldozatokkal.

Katalin hercegné és Vilmos herceg először szólalt meg nyilvánosan az Epstein-botránnyal kapcsolatban

Katalin hercegné és Vilmos herceg előtt Károly király és Kamilla is együttérzését fejezte ki

A közleményt mindössze tíz nappal azután adták ki, hogy az Epstein-akták újabb iratai sokkoló információkkal árasztották el a brit közéletet. A walesi hercegi párral ellentétben András herceg továbbra is hallgat, pedig egyre több bizonyíték köti a pedofil bűncselekményekkel vádolt Epsteinhez.

Vilmos herceg és Katalin hercegné megszólalása egybecseng Károly király és felesége, Kamilla királyné korábbi állásfoglalásával. Tavaly októberben ők voltak az első magas rangú királyi családtagok, akik nyilvánosan kifejezték együttérzésüket Jeffrey Epstein áldozatai felé.

Egyre több jel utal arra, hogy András herceg hazudott

A BBC Newsnight című műsorában adott, nagy vihart kavart interjúban András herceg azt állította, hogy 2010 decemberében, New York-i tartózkodása során megszakította kapcsolatát Epsteinnel. A legújabb dokumentumok azonban több olyan e-mailt tartalmaznak, amelyek ezt a verziót megkérdőjelezik.

Az iratok szerint András nem négy napot, hanem kilenc napot töltött Epstein New York-i villájában: a pénzember sűrű programot szervezett számára találkozókkal és partik­kal, kezdve egy úgynevezett „kozmetikai kezeléssel", ami nagy valószínűséggel valami egészen mást takart.

Jeffrey Epstein, a világ elitjével kitűnő kapcsolatokat ápoló pénzügyi befektető 2019-ben halt meg börtöncellájában, a tárgyalását várta, mert bíróság elé állították egy globális, gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléseket elkövető hálózat irányításának vádjával. Legközelebbi bizalmasa, a brit társasági hölgy Ghislaine Maxwell jelenleg börtönbüntetését tölti, miután bebizonyosodott, hogy iskoláskorú lányokat toborzott Epstein számára.