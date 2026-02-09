Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 9., hétfő Abigél, Alex

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család Epstein-botrány katalin hercegné Vilmos herceg
Horváth Angéla
2026.02.09.
Vilmos herceg és felesége, Katalin hercegné először szólaltak meg nyilvánosan a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban. A walesi hercegi pár közleményében hangsúlyozta: mély aggodalommal figyelik a folyamatos leleplezéseket, és gondolataikban az áldozatokkal vannak.

A nyilatkozatot a Kensington-palota szóvivője ismertette az újságírókkal Rijádban, nem sokkal azután, hogy Vilmos herceg hivatalos látogatásra Szaúd-Arábiába utazott. A szóvivő megerősítette, hogy a herceg és Katalin hercegné mély aggodalommal figyelik az Epstein-aktákból napvilágra kerülő újabb részleteket, és együttéreznek az áldozatokkal.

Katalin hercegné és Vilmos herceg először szólalt meg nyilvánosan az Epstein-botránnyal kapcsolatban
Katalin hercegné és Vilmos herceg először szólalt meg nyilvánosan az Epstein-botránnyal kapcsolatban
Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné és Vilmos herceg előtt Károly király és Kamilla is együttérzését fejezte ki

A közleményt mindössze tíz nappal azután adták ki, hogy az Epstein-akták újabb iratai sokkoló információkkal árasztották el a brit közéletet. A walesi hercegi párral ellentétben András herceg továbbra is hallgat, pedig egyre több bizonyíték köti a pedofil bűncselekményekkel vádolt Epsteinhez.

Vilmos herceg és Katalin hercegné megszólalása egybecseng Károly király és felesége, Kamilla királyné korábbi állásfoglalásával. Tavaly októberben ők voltak az első magas rangú királyi családtagok, akik nyilvánosan kifejezték együttérzésüket Jeffrey Epstein áldozatai felé.

Egyre több jel utal arra, hogy András herceg hazudott

A BBC Newsnight című műsorában adott, nagy vihart kavart interjúban András herceg azt állította, hogy 2010 decemberében, New York-i tartózkodása során megszakította kapcsolatát Epsteinnel. A legújabb dokumentumok azonban több olyan e-mailt tartalmaznak, amelyek ezt a verziót megkérdőjelezik.

Az iratok szerint András nem négy napot, hanem kilenc napot töltött Epstein New York-i villájában: a pénzember sűrű programot szervezett számára találkozókkal és partik­kal, kezdve egy úgynevezett „kozmetikai kezeléssel", ami nagy valószínűséggel valami egészen mást takart.

Jeffrey Epstein, a világ elitjével kitűnő kapcsolatokat ápoló pénzügyi befektető 2019-ben halt meg börtöncellájában, a tárgyalását várta, mert bíróság elé állították egy globális, gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléseket elkövető hálózat irányításának vádjával. Legközelebbi bizalmasa, a brit társasági hölgy Ghislaine Maxwell jelenleg börtönbüntetését tölti, miután bebizonyosodott, hogy iskoláskorú lányokat toborzott Epstein számára.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

András herceg exbarátnője felrobbantotta a netet: szerinte Jeffrey Epstein él, és azt is tudja, hol bujkál

András herceg egykori barátnője, Lady Victoria Hervey újabb megdöbbentő kijelentéssel állt elő Jeffrey Epstein halálával kapcsolatban. A brit arisztokrata szerint a szexuális bűncselekmények miatt elítélt amerikai milliárdos nem halt meg 2019-ben, hanem egy gondosan megszervezett akcióval megszökött a börtönből, és jelenleg Izraelben él.

A lelkét is eladta: Sarah Ferguson minden problémájának oka a kapzsisága

Sarah Ferguson kielégíthetetlen pénzéhsége ma már közbeszéd tárgya. Ez az oka annak is, hogy volt férje, Andrew Mountbatten-Windsor neve mellett az övé is ott áll az Epstein-akta szinte összes, a brit királyi családdal is kapcsolatos fejezetében.

Kiderült, hogyan dobta ki az éjszaka közepén a személyzete Andrást a Royal Lodge-ból: sürgős megbeszélés előzte meg az elkergetését

Új beszámolókat lehet olvasni arról, hogyan kellett kiköltöznie az éj leple alatt Andrew Mountbatten-Windsornak királyi otthonából. Az Epstein-akták olyan szörnyűségeket tártak fel, hogy reggelig sem maradhatott.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu