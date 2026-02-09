Lady Gaga látványosan lefogyott – mindenki azt találgatja, mi áll emögött

Lady Gaga a műsor közepén, meglepetésszerűen bukkant fel: salsa stílusban adta elő a Die With a Smile című slágerét. Az énekesnő halványkék ruhában lépett a színpadra, melyet piros hibiszkuszvirággal díszített. Ezzel tisztelgett Bad Bunny szülőföldje, Puerto Rico előtt.

Lady Gaga a Super Bowl halftime show-jában: mindenkinek feltűnt, hogy lefogyott

Forrás: Getty Images

Lady Gaga arca megváltozott

A közösségi médiában többen azt írták, szerintük Lady Gaga arcvonásai megváltoztak, és az Ozempic-arcot vélték felfedezni. A gyógyszert az utóbbi időben több hollywoodi sztár fogyásával is összefüggésbe hozták.

Sokak szerint megváltozott Lady Gaga arca

Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: