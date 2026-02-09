Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 9., hétfő Abigél, Alex

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
super bowl

Lady Gaga látványosan lefogyott – mindenki azt találgatja, mi áll emögött

super bowl lady gaga fogyás
Horváth Angéla
2026.02.09.
Lady Gaga volt a Super Bowl félidei show-jának egyik fellépője, de nem a dal vagy a koreográfia lett a legnagyobb beszédtéma, hanem az énekesnő látványos fogyása. A közösségi oldalakon pillanatok alatt elindultak a találgatások, sokan azt sejtik, ő is az Ozempicet használta.

Lady Gaga a műsor közepén, meglepetésszerűen bukkant fel: salsa stílusban adta elő a Die With a Smile című slágerét. Az énekesnő halványkék ruhában lépett a színpadra, melyet piros hibiszkuszvirággal díszített. Ezzel tisztelgett Bad Bunny szülőföldje, Puerto Rico előtt.

Lady Gaga a Super Bowl halftime show-jában: mindenkinek feltűnt, hogy lefogyott
Lady Gaga a Super Bowl halftime show-jában: mindenkinek feltűnt, hogy lefogyott
Forrás: Getty Images

Lady Gaga arca megváltozott

A közösségi médiában többen azt írták, szerintük Lady Gaga arcvonásai megváltoztak, és az Ozempic-arcot vélték felfedezni.  A gyógyszert az utóbbi időben több hollywoodi sztár fogyásával is összefüggésbe hozták.

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Lady Gaga performs onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
Sokak szerint megváltozott Lady Gaga arca
Forrás: Getty Images

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kim Kardashian és Lewis Hamilton már nem titkolóznak: így romantikáztak a Super Bowlon - Fotó

Kim Kardashian és Lewis Hamilton a 2026-os Super Bowlon mutatkoztak először nyilvánosan együtt. Úgy tűnik, a sztárpár nem titkolózik tovább.

Ilyet még nem látott a világ: valódi esküvő volt a Super Bowl halftime show-jában

Bad Bunny nem ígért keveset a Super Bowl halftime show-ja előtt, mint hogy az „egész világ táncolni fog”. A fellépés végére pedig világos lett, hogy ezt szó szerint gondolta.

A háború folytatódik: Brooklyn Beckhamnek új tetoválással üzent a testvére - Fotó

Újabb fordulóponthoz érkezett Beckhamék családi viszálya: Romeo Beckham friss tetoválással üzent testvérének, aki elfordult a családtól. Brooklyn Beckham időközben eltüntette a testvéreihez és édesapjához köthető motívumait.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu