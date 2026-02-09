Lady Gaga látványosan lefogyott – mindenki azt találgatja, mi áll emögött

Lady Gaga volt a Super Bowl félidei show-jának egyik fellépője, de nem a dal vagy a koreográfia lett a legnagyobb beszédtéma, hanem az énekesnő látványos fogyása. A közösségi oldalakon pillanatok alatt elindultak a találgatások, sokan azt sejtik, ő is az Ozempicet használta.
Lady Gaga a műsor közepén, meglepetésszerűen bukkant fel: salsa stílusban adta elő a Die With a Smile című slágerét. Az énekesnő halványkék ruhában lépett a színpadra, melyet piros hibiszkuszvirággal díszített. Ezzel tisztelgett Bad Bunny szülőföldje, Puerto Rico előtt.
Lady Gaga arca megváltozott
A közösségi médiában többen azt írták, szerintük Lady Gaga arcvonásai megváltoztak, és az Ozempic-arcot vélték felfedezni. A gyógyszert az utóbbi időben több hollywoodi sztár fogyásával is összefüggésbe hozták.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!