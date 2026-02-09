Egy Kansas állambeli férfi különös módszerhez folyamodott, hogy megszabaduljon feleségétől: elindult bankot rabolni. A történet rosszul sült el, a férfit ugyanis börtönbüntetés helyett házi őrizetre ítélték.

Inkább bankot rabolt, mint hogy a feleségével éljen tovább

Forrás: E+

Lawrence John Ripple tavaly szeptemberben besétált egy bankfiókba, ahol "bankot rabolt", majd leült, és megvárta a rendőröket.

A férfi elmondása szerint a feleségével való veszekedés után inkább a börtönt választotta volna, mint az otthoni életet.

Korábbi egészségügyi problémái, depressziója és ingerlékenysége hozzájárult tettéhez.

A bíró hat hónap házi őrizetre, három év próbaidőre és 50 óra közösségi szolgálatra ítélte Ripplet, plusz pénzbírságokat is kiszabott.

Az ügyész kiemelte, hogy rendkívül szokatlan, hogy egy bankrabló ne kapjon letöltendő börtönt.

A férfinél csupán egy körömvágó csipesz és hajkefe volt, és a pénzt azonnal visszaadta.

Ripple bocsánatot kért a banktól és a pénztárostól, és állítása szerint gyógyszerei hatására jobban érzi magát.

Rosszul sült el a férfi terve, aki felesége miatt ment bankot rabolni

Lawrence John Ripple tavaly szeptemberben sétált be egy helyi bankfiókba, amely alig egy háztömbre volt a rendőrkapitányságtól, és egy papírlapot nyújtott át a pénztárosnak, rajta ezzel a felirattal: a „Fegyverem van, adjon pénzt”.

A férfi azonban nem menekült el a pénzzel: leült a bank előterében, és megvárta, amíg a rendőrök megérkeznek a helyszínre. Később elmondta, hogy a rablócédulát a felesége szeme láttára írta meg egy veszekedés után, jelezve, hogy inkább a börtönt választja, mint az otthoni életet.

A férfi letöltendő helyett házi őrizetbe került

A tárgyaláson kiderült, hogy Ripple korábban soha nem került konfliktusba a törvénnyel, és egészségi állapota is közrejátszott a történtekben: egy 2015-ös, négyszeres bypass-szal végzett szívműtét után depresszióval küzdött, amelyet akkor még nem diagnosztizáltak, ingerlékenységként jelentkezett, és nem fordult orvoshoz. Védője, Chekasha Ramsey a rablást segélykiáltásnak nevezte, hozzátéve, hogy az ügyfél tisztában van tettének súlyával, és azóta megfelelő gyógyszeres kezelést kap, valamint a feleségével közösen kötelező tanácsadásra jár.