Egy Kansas állambeli férfi különös módszerhez folyamodott, hogy megszabaduljon feleségétől: elindult bankot rabolni. A történet rosszul sült el, a férfit ugyanis börtönbüntetés helyett házi őrizetre ítélték.
- Lawrence John Ripple tavaly szeptemberben besétált egy bankfiókba, ahol "bankot rabolt", majd leült, és megvárta a rendőröket.
- A férfi elmondása szerint a feleségével való veszekedés után inkább a börtönt választotta volna, mint az otthoni életet.
- Korábbi egészségügyi problémái, depressziója és ingerlékenysége hozzájárult tettéhez.
- A bíró hat hónap házi őrizetre, három év próbaidőre és 50 óra közösségi szolgálatra ítélte Ripplet, plusz pénzbírságokat is kiszabott.
- Az ügyész kiemelte, hogy rendkívül szokatlan, hogy egy bankrabló ne kapjon letöltendő börtönt.
- A férfinél csupán egy körömvágó csipesz és hajkefe volt, és a pénzt azonnal visszaadta.
- Ripple bocsánatot kért a banktól és a pénztárostól, és állítása szerint gyógyszerei hatására jobban érzi magát.
Rosszul sült el a férfi terve, aki felesége miatt ment bankot rabolni
Lawrence John Ripple tavaly szeptemberben sétált be egy helyi bankfiókba, amely alig egy háztömbre volt a rendőrkapitányságtól, és egy papírlapot nyújtott át a pénztárosnak, rajta ezzel a felirattal: a „Fegyverem van, adjon pénzt”.
A férfi azonban nem menekült el a pénzzel: leült a bank előterében, és megvárta, amíg a rendőrök megérkeznek a helyszínre. Később elmondta, hogy a rablócédulát a felesége szeme láttára írta meg egy veszekedés után, jelezve, hogy inkább a börtönt választja, mint az otthoni életet.
A férfi letöltendő helyett házi őrizetbe került
A tárgyaláson kiderült, hogy Ripple korábban soha nem került konfliktusba a törvénnyel, és egészségi állapota is közrejátszott a történtekben: egy 2015-ös, négyszeres bypass-szal végzett szívműtét után depresszióval küzdött, amelyet akkor még nem diagnosztizáltak, ingerlékenységként jelentkezett, és nem fordult orvoshoz. Védője, Chekasha Ramsey a rablást segélykiáltásnak nevezte, hozzátéve, hogy az ügyfél tisztában van tettének súlyával, és azóta megfelelő gyógyszeres kezelést kap, valamint a feleségével közösen kötelező tanácsadásra jár.
Bár Ripple akár 37 hónap letöltendő börtönt is kaphatott volna, az ügyész és a védő is enyhítést javasolt, amelyhez csatlakozott a kirabolt bank alelnöke és a pénztáros is. A bíró végül hat hónap házi őrizetre, három év felügyelt próbaidőre és 50 óra közösségi szolgálatra ítélte. Ezen felül a férfi 227 dollárt fizet a bank alkalmazottainak kiesett munkaidejéért, valamint 100 dollárt az áldozatsegítő alapba – írja a The Kansas City Star.
Az ügyész, Sheri Catania szerint rendkívül szokatlan, hogy egy bankrablót ne küldjenek börtönbe. Hozzátette, hogy bár Ripple fegyverrel fenyegetőzött, valójában csak egy körömvágó csipeszt és egy hajkefét találtak nála, és a pénzt azonnal visszaadta. A férfi a bíróságon bocsánatot kért a banktól és a pénztárostól, hangsúlyozva, hogy nem állt szándékában megijeszteni senkit. Elmondása szerint a megfelelő gyógyszerekkel jobban érzi magát, és újra a régi önmagát adhatja.
