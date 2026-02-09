Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Előzetest kapott Zendaya és Robert Pattinson sötét humorú vígjátéka: a Kész dráma az év egyik nagy dobása lesz

Nagy Kata
2026.02.09.
Igazi érzelmi hullámvasútnak ígérkezik a Kész dráma című film, amiben veszélyes elegyet alkot a romantika és egy sötét titok, ami mindent felborít. Zendaya és Robert Pattinson új filmje egy esküvő előtt álló pár történetét mutatja be – a legkevésbé sem hagyományos módon!

Zendaya új filmje egyszerre ígér romantikus hangulatot és egy feszültséggel teli, ijesztő történetet, ami tökéletesen bemutatja, hogyan változhat meg egy kapcsolat dinamikája visszavonhatatlanul egyik pillanatról a másikra. A Kész dráma című alkotás új előzetest kapott, amit szinte lehetetlenség libabőr nélkül végignézni. 

Zendaya és Robert Pattinson az új filmjük egyik jelenetében
Zendaya és Robert Pattinson egy jegyespárt alakítanak új filmjükben. 
Forrás: profimedia

Zendaya sötét titkot fed fel magáról új filmjében 

  • Új előzetest kapott Zendaya és Robert Pattinson filmje. 
  • A Kész dráma című romantikus mű áprilistól lesz látható a mozikban. 

Ha valaki nem unatkozik mostanában, az Zendaya: korunk egyik legnépszerűbb színésznője végre valahára leforgatta az Eufória új évadát, illetve végzett a Pókember és a Dűne folytatásával is. Oh és persze csak úgy mellesleg eljegyezték egymást Tom Hollanddel és bár még nem tudni, mikor tartják meg az esküvőt, az biztos, hogy az év egyik legizgalmasabb eseménye lesz majd. Ezek után érthető, hogy a világ egy emberként sokkolódott le, amikor a gyönyörű színésznőt Robert Pattintson ölében kapták le, méghozzá egy eljegyzési gyűrűvel az ujján. 

Hamar kiderült azonban, hogy csupán a készülő közös filmjük, a Kész dráma promójáról van szó, ami könnyen lehet, hogy az év egyik legjobb filmje lesz! 

A történet két szerelmesről szól, akik éppen az esküvőjük előtt állnak. Látszólag minden idilli: a fiatalok őrülten odavannak egymásért és alig várják, hogy hivatalosan is összekössék az életüket. 

Egy baráti borozás alkalmával azonban Zendaya karaktere elárul magáról egy olyan titkot, amit valószínűleg nem lett volna szabad, ugyanis innentől a jegyesek élete fenekestül felfordul: a vőlegény bizalma totálisan meginog a kedvesében, a kapcsolatuk pedig látszólag darabjaira hullik. 

Már a beharangozó alapján is egyértelmű, hogy a Kész dráma új szintre emeli a romantikus filmek fogalmát és a két főszereplő hibátlanul ábrázolja egy kapcsolat pszichológiai mélységeit és az érzelmi feszültséget.

 A film magyarországi premiere április másodikán lesz.

