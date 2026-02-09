Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így még nem láttuk Ben Afflecket: a színész teljesen kifordult önmagából - Videó

változás Ben Affleck Super Bowl reklám
Szabados Dániel
2026.02.09.
A színész újra a Dunkin reklámjában tűnt fel, ami a 2026-os Super Bowlra készült. Ben Affleck saját filmes múltját figurázta ki.

Ben Affleck negyedszer szerepel a márka reklámjában, de ez most több mint egy egyszerű, vicces együttműködés. Ben Affleck önmaga paródiája, és láthatóan nem akar megfelelni senkinek – legfeljebb csak saját magának. Ez a könnyedség szöges ellentéte annak, ahogy az elmúlt években láthattuk.

Ben Affleck a Dunkin reklámjában saját szerepét figurázta ki - A Good Will Huntingban alakította Chuckie Sullivant
Forrás: Youtube

Ben Affleck saját maga paródiája, és ehhez Jennifer Aniston is asszisztál

A reklám a Good Will Hunting mítoszára épít, és Ben Affleck mintha azt üzenné: pontosan tudja, honnan indult, és azt is, hogy ma már egészen máshol tart. Az is sokatmondó, hogy a reklámban a kilencvenes évek sitcomvilágának ikonikus arcai bukkannak fel mellette – köztük Jennifer Aniston és Matt LeBlanc. 

 

Ben Afflecket nagy szerepekben szoktuk meg, ebben a reklámban viszont a laza, vicces oldalát is megmutatja, nem akar bizonyítani. Nem hős, nem legenda, csak egy fickó, aki tud nevetni saját magát.

