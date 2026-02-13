„Ez a lány szeret téged” – Liptai Claudia bement a Nagy Ő villájába, és elmondta, ki illik igazán Stohl Andráshoz

Liptai Claudia különleges küldetéssel érkezett A Nagy Ő villájába: azért ment be az utolsó négy lányhoz, hogy személyesen is megismerje őket, és segítsen Stohl Andrásnak meghozni a végső döntést. A műsorvezető már az elején jelezte, kemény szerep vár rá, később pedig kendőzetlen őszinteséggel mondta el a véleményét Bucinak.
Liptai Claudia A Nagy Ő villájában: „Én vagyok a gonosz mostoha”
„Én egy dolgot tudok mondani, hogy nagyon szeretem Andrást, és azt szeretném, hogy valóban boldog legyen. Nekem annyi a szerepem, hogy egy picit megismerjelek titeket, és elmondjam az én benyomásaimat” – mondta Liptai Claudia, akinek lehetősége nyílt mind a négy lánnyal elbeszélgetni. Később Lékai-Kiss Ramónával és Stohl Andrással átbeszélte a tapasztalatait, és őszintén elmondta, melyik lányról mit gondol.
Kiara kapcsán Claudia így fogalmazott: „Én azt szeretném, hogy te újra abban a fényedben tündökölj férfikéntn (amiben egyébként most is), és ha valakitől ezt tutira megkapod, akkor ő az. Ő a te férfi energiádon van rajta, és máshogy lát, mint a másik három csaj. Benne sok erőszak van, sok, ami az ego, de te ezt szereted.”
András Kiara kapcsán bevallotta, hogy tart a váratlan megsértődésektől, és azoktól a reakcióktól, amit azért csinál, mert unatkozik.
Pannával kapcsolatban András elmondta, hogy az utolsó két randin jól érezte magát vele. Claudia azonban kíméletlenül fogalmazott: „Nekem ő a leggyengébb láncszem. Kedves, aranyos, a harmadik mondatától elalszom. Nem lennétek jó pár, ő nagyon ráfaragna veled.”
Móni igazi meglepetést okozott. „Nekem ő volt a nagyon nagy meglepetés. Ez a lány szeret téged, a másik három lány nem szeret úgy téged összevetve, mint ez az egy lány” – mondta Claudia. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett: „Minden bizonnyal ez a fajta érzékenység, ami benne van, lehet egy nehézség is a te életedben, hiszen te is egy érzékeny időszakban vagy, tehát nem biztos, hogy jó, ha együtt használtok el egy százas zsepit. De ez a lány, valóban téged lát, fura módon lélekben szerintem ő áll hozzád a legközelebb.”
Krisztát András „biztos pályának” nevezte. „Mitől biztos pálya, ő tetszik a legjobban egyébként?” – kérdezett vissza Claudia. „Bizonyos szempontból igen” – felelte Stohl. A színész azt is elárulta: „Külsőre aki a leginkább megfog, az a Kriszta.” Claudia szerint korban ő az, aki a leginkább passzol Andráshoz, ez teljesen adná magát.
„Ő nagyon kimért, és azt gondolom, hogy ő is valódi, de mégsem… van benne valami, amikor érzed, hogy valami nem stimmel. Az például, hogy egy 48 éves nő addig nem csókolózik, amíg nem ő kerül ki győztesen ebből, az nem valid. Az nincs!”
Az esti rózsa ceremónián András végül Krisztának és Kiarának adta az utolsó két rózsáját, így péntek este kiderül, kettejük közül ki a Nagy Ő Stohl András számára.
Ezek is érdekelhetnek: