Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 13., péntek Ella, Linda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
döntés

„Ez a lány szeret téged” – Liptai Claudia bement a Nagy Ő villájába, és elmondta, ki illik igazán Stohl Andráshoz

döntés A Nagy Ő-The Bachelor Nagy Ő 2026 Nagy Ő Stohl András
Rideg Léna
2026.02.13.
Ma este kiderül, ki lesz A Nagy Ő győztese. Liptai Claudia a végső döntés előtt bement a villába, hogy személyesen megismerje az utolsó négy lányt, és tanácsaival segítsen Stohl Andrásnak.

Liptai Claudia különleges küldetéssel érkezett A Nagy Ő villájába: azért ment be az utolsó négy lányhoz, hogy személyesen is megismerje őket, és segítsen Stohl Andrásnak meghozni a végső döntést. A műsorvezető már az elején jelezte, kemény szerep vár rá, később pedig kendőzetlen őszinteséggel mondta el a véleményét Bucinak.

Liptai Claudia elmondta véleményét a Nagy Ő utolsó négy versenyben maradt lányáról.
Liptai Claudia elmondta véleményét A Nagy Ő utolsó négy versenyben maradt lányáról.
Stohl Andrásnak a végső döntésben.

Liptai Claudia A Nagy Ő villájában: „Én vagyok a gonosz mostoha” 

„Én egy dolgot tudok mondani, hogy nagyon szeretem Andrást, és azt szeretném, hogy valóban boldog legyen. Nekem annyi a szerepem, hogy egy picit megismerjelek titeket, és elmondjam az én benyomásaimat” – mondta Liptai Claudia, akinek lehetősége nyílt mind a négy lánnyal elbeszélgetni. Később Lékai-Kiss Ramónával és Stohl Andrással átbeszélte a tapasztalatait, és őszintén elmondta, melyik lányról mit gondol.

Kiara kapcsán Claudia így fogalmazott: „Én azt szeretném, hogy te újra abban a fényedben tündökölj férfikéntn (amiben egyébként most is), és ha valakitől ezt tutira megkapod, akkor ő az. Ő a te férfi energiádon van rajta, és máshogy lát, mint a másik három csaj. Benne sok erőszak van, sok, ami az ego, de te ezt szereted.”

András Kiara kapcsán bevallotta, hogy tart a váratlan megsértődésektől, és azoktól a reakcióktól, amit azért csinál, mert unatkozik.

Stohl András Kiara Lorddal a Nagy Ő műsorban.
Stohl András több időt szentelt Kiara Lordnak, mint más hölgyeknek a Nagy Ő műsorában. 
Forrás: Forrás: TV2 

Pannával kapcsolatban András elmondta, hogy az utolsó két randin jól érezte magát vele. Claudia azonban kíméletlenül fogalmazott: „Nekem ő a leggyengébb láncszem. Kedves, aranyos, a harmadik mondatától elalszom. Nem lennétek jó pár, ő nagyon ráfaragna veled.”

Móni igazi meglepetést okozott. „Nekem ő volt a nagyon nagy meglepetés. Ez a lány szeret téged, a másik három lány nem szeret úgy téged összevetve, mint ez az egy lány” – mondta Claudia. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett: „Minden bizonnyal ez a fajta érzékenység, ami benne van, lehet egy nehézség is a te életedben, hiszen te is egy érzékeny időszakban vagy, tehát nem biztos, hogy jó, ha együtt használtok el egy százas zsepit. De ez a lány, valóban téged lát, fura módon lélekben szerintem ő áll hozzád a legközelebb.” 

Krisztát András „biztos pályának” nevezte. „Mitől biztos pálya, ő tetszik a legjobban egyébként?” – kérdezett vissza Claudia. „Bizonyos szempontból igen” – felelte Stohl. A színész azt is elárulta: „Külsőre aki a leginkább megfog, az a Kriszta.” Claudia szerint korban ő az, aki a leginkább passzol Andráshoz, ez teljesen adná magát. 

„Ő nagyon kimért, és azt gondolom, hogy ő is valódi, de mégsem… van benne valami, amikor érzed, hogy valami nem stimmel. Az például, hogy egy 48 éves nő addig nem csókolózik, amíg nem ő kerül ki győztesen ebből, az nem valid. Az nincs!”

Az esti rózsa ceremónián András végül Krisztának és Kiarának adta az utolsó két rózsáját, így péntek este kiderül, kettejük közül ki a Nagy Ő Stohl András számára.

Ezek is érdekelhetnek:

A Nagy Ő „elátkozott hercegnője” nem először tűnt fel a képernyőn – Már korábban is megcsilingeltette a hangját

Ismerős volt A Nagy Ő botrányhősnője? Nem véletlenül! Dancsi Szabina már egy másik TV2-s műsorban is megmutatta magát korábban.

Stohl András: „A legnagyobb érték számomra karácsonykor, hogy minden gyermekemmel együtt lehetek”

Stohl Andrásnál gyűlik össze a család karácsonykor.

Megvan a Farm VIP idei győztese: mindenkit lesokkolt az eredmény

Március 9-én indult útjára a Farm VIP ötödik évada, amelyben számos termelési feladatnak, ügyességi játéknak, vidám és kevésbé jó hangulatú pillanatnak lehettünk szemtanúi.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu