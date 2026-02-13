„Ez a lány szeret téged” – Liptai Claudia bement a Nagy Ő villájába, és elmondta, ki illik igazán Stohl Andráshoz

Liptai Claudia különleges küldetéssel érkezett A Nagy Ő villájába: azért ment be az utolsó négy lányhoz, hogy személyesen is megismerje őket, és segítsen Stohl Andrásnak meghozni a végső döntést. A műsorvezető már az elején jelezte, kemény szerep vár rá, később pedig kendőzetlen őszinteséggel mondta el a véleményét Bucinak.

„Én egy dolgot tudok mondani, hogy nagyon szeretem Andrást, és azt szeretném, hogy valóban boldog legyen. Nekem annyi a szerepem, hogy egy picit megismerjelek titeket, és elmondjam az én benyomásaimat” – mondta Liptai Claudia, akinek lehetősége nyílt mind a négy lánnyal elbeszélgetni. Később Lékai-Kiss Ramónával és Stohl Andrással átbeszélte a tapasztalatait, és őszintén elmondta, melyik lányról mit gondol.

Kiara kapcsán Claudia így fogalmazott: „Én azt szeretném, hogy te újra abban a fényedben tündökölj férfikéntn (amiben egyébként most is), és ha valakitől ezt tutira megkapod, akkor ő az. Ő a te férfi energiádon van rajta, és máshogy lát, mint a másik három csaj. Benne sok erőszak van, sok, ami az ego, de te ezt szereted.”

András Kiara kapcsán bevallotta, hogy tart a váratlan megsértődésektől, és azoktól a reakcióktól, amit azért csinál, mert unatkozik.

Stohl András több időt szentelt Kiara Lordnak, mint más hölgyeknek a Nagy Ő műsorában.

Pannával kapcsolatban András elmondta, hogy az utolsó két randin jól érezte magát vele. Claudia azonban kíméletlenül fogalmazott: „Nekem ő a leggyengébb láncszem. Kedves, aranyos, a harmadik mondatától elalszom. Nem lennétek jó pár, ő nagyon ráfaragna veled.”

Móni igazi meglepetést okozott. „Nekem ő volt a nagyon nagy meglepetés. Ez a lány szeret téged, a másik három lány nem szeret úgy téged összevetve, mint ez az egy lány” – mondta Claudia. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett: „Minden bizonnyal ez a fajta érzékenység, ami benne van, lehet egy nehézség is a te életedben, hiszen te is egy érzékeny időszakban vagy, tehát nem biztos, hogy jó, ha együtt használtok el egy százas zsepit. De ez a lány, valóban téged lát, fura módon lélekben szerintem ő áll hozzád a legközelebb.”