Ha egy napra bárki lehetnél, melyik uralkodó lennél? A személyiségteszt most elárulja

Képzeld el magad, ahogy visszarepülsz az időben, és egy király vagy királynő bőrébe bújsz egy napig. Az az egy nap biztosan elég lenne, hiszen nem volt minden fenékig tejfel számukra sem! De vajon melyik uralkodóhoz sodor a sors? A személyiségteszt most választ ad!

Bár a mai napig imádunk elmerülni a királyi családok botrányaiban, miközben élvezettel nézzük a gyönyörűbbnél gyönyörűbb outfitjeiket, azért lehet, hogy nem is olyan nagy baj, hogy a „pórnép” közé tartozunk. De ha tehetnéd, akkor melyik uralkodó lennél egy napra? Ne aggódj, nem kell neked választanod, a személyiségteszt megmondja helyetted!

személyiségteszt – híres uralkodó
Derítsd ki a személyiségteszttel, hogy melyik híres uralkodónak vagy a reinkarnációja!
Forrás: 123RF

Személyiségteszt – A sorsszerűség élvezete

Néha bizony imádunk elgondolkozni azon, hogy „mi lett volna, ha…?”. És ehhez a legtökéletesebb mankót a személyiségtesztek biztosítják. Teljesen mindegy, hogy épp a kötődési típusodra kapsz választ vagy arra, hogy vajon milyen totemállat kíséri végig a 2026-os éved, esetleg ara, hogy milyen Harry Potter-lény lenne a kisállatoda lényeg ugyanaz: új dolgokra eszmélünk rá saját magunkkal kapcsolatban.

Persze az is izgalmas, hogy vajon mit árul el rólunk a vásárlási szokásunk vagy hogy hol élhettünk előző életünkben, ám ezúttal arra keressük a választ, hogy melyik híres uralkodónak vagy te a reinkarnációja, vagyis melyik uralkodó testében térnél vissza egy napra, ha tehetnéd.

Vigyázz, a válasz meglepőbb, mint gondolnád!

Személyiségteszt: te melyik uralkodó lennél?

1. Milyen helyzetben érzed magad igazán elemedben?

A) Ha stratégiát alkotok, csapatot koordinálok, és új dolgokat kreálok.
B) Ha új kihívások elé állok, melynek során nagy akadályokat győzhetek le.
C) Ha gyönyörű környezetben élvezhetem az életet, és pihenhetek.
D) Ha én mondom ki az utolsó szót.

2. Hogyan hozod meg a legfontosabb döntéseid?

A) Higgadtan átgondolom a lehetséges opciókat, és előretervezek.
B) Gyorsan és határozottan döntök – le kell tépni a sebtapaszt!
C) Általában az érzelmeimre hallgatok, hiszen az a legfontosabb, amit a szívem diktál.
D) Határozottan, akár konfliktus árán is – én aztán nem vagyok lágyszívű!

3. Mit tartasz a legfontosabb erényednek?

A) bölcsesség és kreativitás
B) bátorság és erő
C) stílus és szorgalom
D) erő és karizma

4. Milyen vezető lennél?

A) megfontolt és diplomatikus
B) inspiráló és céltudatos
C) szerethető és emlékezetes
D) félelmetes és hatékony

5. Hogyan viseled a nyomást?

A) Nyugodtan, a belső erőmből táplálkozom.
B) Jól, az adrenalin még több erőt ad!
C) Keresem a szépséget a káoszban is.
D) Harcolok, bármi áron!

6. Hogyan szeretnél emlékezetes maradni?

A) mint a legbölcsebb vezető
B) mint a legnagyobb hódító
C) mint a legikonikusabb stílusikon
D) mint a legmegosztóbb uralkodó

Személyiségteszt megoldása

Ha a legtöbb válaszod A: I. Erzsébet királynő

Te a higgadt stratégák közé tartozol. Erős vagy, intelligens és tudod, mikor kell háttérben maradni, és mikor előlépni. Nem másnak vagy a reinkarnációja, mint I. Erzsébet királynőnek.

I. Erzsébet
Te I. Erzsébet reinkarnációja vagy.
Forrás: Getty Images

Ha a legtöbb válaszod B: Nagy Sándor

Benned él a hódító szellem. Ambiciózus vagy, céltudatos és nem félsz nagyban gondolkodni. Az egész világot meghódítanád, ha tehetnéd. De hát nem is csoda, hiszen Nagy Sándor reinkarnációja vagy!

Nagy Sándor
Te Nagy Sándor reinkarnációja vagy!
Forrás: Getty Images

Ha a legtöbb válaszod C: Marie Antoinette

Az élet élvezete és az önkifejezés fontos számodra. Kreatív, érzékeny és különleges személyiség vagy. Bár sokan ellened áskálódnak, ne engedd, hogy ez befolyásolja bájosságod! Hiszen te olyan ikon vagy, mint Marie Antoinette!

Marie Antoinette
Te Marie Antoinette reinkarnációja vagy!
Forrás: Getty Images

Ha a legtöbb válaszod D: VIII. Henrik

Erőteljes, szenvedélyes vezető lennél, aki nem fél felkavarni az állóvizet, még akkor sem, ha ezért igazán megosztóvá válik. Azért te ne házasodj meg annyiszor, mint elődöd, VIII. Henrik, és főleg ne kövesd el ugyanazt a házastársaiddal! Nem lennél túl népszerű...

VIII. Henrik
Te VIII. Henrik reinkarnációja vagy!
Forrás: Getty Images

Ezt tanulhattad a személyiségtesztünkből

Minden szituációs játék után jobban megismerhetjük magunkat. Most azt tudhattad meg, hogy melyik híres uralkodó volt az elődöd. Ha viszont egy napra az ő bőrébe kellene bújnod, akkor jól kellene azt a napot kiválasztani, hiszen voltak igencsak sötét pillanatok mindannyiuk életében.

