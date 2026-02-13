Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A nagybeteg színész az élettörténetén dolgozott. James Van Der Beek a betegséggel vívott küzdelme idején memoárt írt.

A Dawson és a haverok színészének halálhírét február 11-én jelentette be családja. Időközben kiderült, a Van Der Beek az utolsó hónapjainak nagy részét egyedül töltötte és az emlékiratain dolgozott. A könyv sorsa egyelőre kérdéses.

  • Családja Instagramon közölte James van Der Beek halálának hírét, és további bejelentéseket ígértek.
  • James van Der Beek közel három évig küzdött vastagbélrákkal.
  • Memoárt írt élete utolsó időszakában.
  • Nem tudni, mennyire készült el a kézirat és mi lesz a sorsa.

James van Der Beek visszavonulva dolgozott a memoáron

Lapinformációk szerint a Dawson és a haverok egykori szereplője a betegsége idején könyvet írt az életéről. Hogy feldolgozza a vele történteket és csak a gyógyulására koncenráljon, egy időre különköltözött családjától. Miközben a kéziraton dolgozott, utolsó színészi munkáit is végezte. Látható lesz a Doktor szöszi-filmek előzménysorozatában, az Elle-ben is, ahol Dean Wilsont, a város új polgármesterjelöltjét és tankerületi felügyelőjét alakítja.  Azt egyelőre nem tudni, mennyire jutott az írásban, vagy hogy a család tervezi-e az emlékirat posztumusz kiadását.

A színész bízott a gyógyulásában 

A Dawson és a haverok 48 éves színésze, James Van Der Beek 2024 novemberében beszélt először arról a nyilvánosság előtt, hogy vastagbélrákkal diagnosztizálták. Akkor azt mondta, a sokkoló diganózis ellenére bizakodik és jól van.  „Most tudatosan lassítok, pihenek, és elfogadom, hogy ez most a feladatom” – nyilatkozta. Néhány hónapja azonban már tudni lehetett, hogy nagy a baj, Van Der Beek Instagramon mondta le a Dawson és a haverok rajongói találkozót. Február 11-én a tragikus hírt felesége, Kimberly tette közzé az Instagramon.

