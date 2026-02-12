Emlékszel még a Betty, a csúnya lányra? Csak az igazi rajongók tudják helyesen megoldani ezt a szappanopera-kvízt

Ha nézted a legklasszikusabb közép- és dél-amerikai szappanoperákat, akkor bizonyára emlékszel a Betty, a csúnya lányra is. Ez volt az egyik legviccesebb telenovella, melyben az ármánykodást csak egy hajszál választotta el a szerelemtől. De mennyire emlékszel még a részletekre?
Betty, a csúnya lány – A rút kiskacsa archetípusa
Amikor a főszereplő egy rút kiskacsa, aki erkölcsileg mégis a legtisztább a csapatból, és persze szemüveget és fogszabályzót visel, akkor tudhatjuk, hogy itt bizony egy megszépülésnek lehetünk majd szemtanúi. Vagyis a rút kiskacsából gyönyörű hattyú lesz, és mindenki hirtelen rájön, hogy nem szabadott volna a könyvet a borítója alapján megítélni.
A Betty, a csúnya lány főszereplője: Ana María Orozco
A sorozat nemcsak az új évad miatt aktuális, hanem azért is, mert bejelentették, hogy Ana María Orozco hazánkba érkezik, hogy zsűriként részt vegyen A Nagy Diettben! Az 52 éves színésznő ma már nem bújik el a szemüvege mögé – büszkén vállalja gyönyörű arcát. És bár a színésznőt Bettyként ismertük meg, Orozco számtalan más produkcióban is remekelt.
A sorozat
Betty történetét megannyi változatban láthattuk már, az eredeti, kolumbiai produkció viszont a kezdetektől elvarázsolta a közönséget. A telenovellát 1999-től 2001-ig készítették, a sorozat pedig olyan sikeres lett, hogy rögtön leforgattak belőle egy második évadot, nemrég pedig egy 10 részes folytatást is készített hozzá a Prime Video.
Csekkold le, hogy mennyire emlékszel Beatris Pinson Solano és Armando Mendoza történetére, ha pedig elkapott a nosztalgialáz, akkor töltsd ki egy általánosabb szappanopera-kvízt is!
1/8 Ki volt Betty szerelme?
2/8 Miért kezdett ki Armando Bettyvel?
3/8 Hogy hívta a Csúfak Klubja Patricia Fernandezt?
4/8 Mi a neve az Ecomoda árnyékcégének, melyet Armando és Mario azért hozott létre, hogy az Ecomoda ne csődöljön be?
5/8 Miért adja ki magát Nicolas Mora Betty vőlegényének?
6/8 Ki fedezi fel először, hogy Betty szerelmes Armandóba?
7/8 Hova megy Betty Catalina Ángellel, miután felmond az Ecomodánál?
8/8 Miért bocsát meg végül Betty Armandónak?
Betty, a csúnya lány kvíze
Sikerült helyes válaszokra lelni? Ha kellően felcsigázott Betty története, akkor nyugodtan ülj fel a nosztalgiavonatra, és nézz meg egy-két részt az örök klasszikusból. Garantáltan mosolyra fog fakasztani!
