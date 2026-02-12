Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Emlékszel még a Betty, a csúnya lányra? Csak az igazi rajongók tudják helyesen megoldani ezt a szappanopera-kvízt

Betty, a csúnya lány
Betty, a rút kiskacsa, aki a világ kedvencévé vált. Bizony, Betty, a csúnya lány remake-jeiből több tucatot is találhatunk, ám az original, kolumbiai produkciót semmi sem tudja überelni. Emlékszel még Betty és Armando szövevényes szerelmére? Akkor töltsd ki a kvízünket!

Ha nézted a legklasszikusabb közép- és dél-amerikai szappanoperákat, akkor bizonyára emlékszel a Betty, a csúnya lányra is. Ez volt az egyik legviccesebb telenovella, melyben az ármánykodást csak egy hajszál választotta el a szerelemtől. De mennyire emlékszel még a részletekre?

Alig vártuk, hogy Armando és Betty összejöjjön a Betty, a csúnya lányban.
Betty, a csúnya lány – A rút kiskacsa archetípusa

Amikor a főszereplő egy rút kiskacsa, aki erkölcsileg mégis a legtisztább a csapatból, és persze szemüveget és fogszabályzót visel, akkor tudhatjuk, hogy itt bizony egy megszépülésnek lehetünk majd szemtanúi. Vagyis a rút kiskacsából gyönyörű hattyú lesz, és mindenki hirtelen rájön, hogy nem szabadott volna a könyvet a borítója alapján megítélni.

A Betty, a csúnya lány főszereplője: Ana María Orozco

A sorozat nemcsak az új évad miatt aktuális, hanem azért is, mert bejelentették, hogy Ana María Orozco hazánkba érkezik, hogy zsűriként részt vegyen A Nagy Diettben! Az 52 éves színésznő ma már nem bújik el a szemüvege mögé – büszkén vállalja gyönyörű arcát. És bár a színésznőt Bettyként ismertük meg, Orozco számtalan más produkcióban is remekelt.

A sorozat

Betty történetét megannyi változatban láthattuk már, az eredeti, kolumbiai produkció viszont a kezdetektől elvarázsolta a közönséget. A telenovellát 1999-től 2001-ig készítették, a sorozat pedig olyan sikeres lett, hogy rögtön leforgattak belőle egy második évadot, nemrég pedig egy 10 részes folytatást is készített hozzá a Prime Video.

Csekkold le, hogy mennyire emlékszel Beatris Pinson Solano és Armando Mendoza történetére, ha pedig elkapott a nosztalgialáz, akkor töltsd ki egy általánosabb szappanopera-kvízt is!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Ki volt Betty szerelme?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Miért kezdett ki Armando Bettyvel?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Hogy hívta a Csúfak Klubja Patricia Fernandezt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Mi a neve az Ecomoda árnyékcégének, melyet Armando és Mario azért hozott létre, hogy az Ecomoda ne csődöljön be?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Miért adja ki magát Nicolas Mora Betty vőlegényének?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Ki fedezi fel először, hogy Betty szerelmes Armandóba?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Hova megy Betty Catalina Ángellel, miután felmond az Ecomodánál?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Miért bocsát meg végül Betty Armandónak?

Betty, a csúnya lány kvíze

Sikerült helyes válaszokra lelni? Ha kellően felcsigázott Betty története, akkor nyugodtan ülj fel a nosztalgiavonatra, és nézz meg egy-két részt az örök klasszikusból. Garantáltan mosolyra fog fakasztani!

Ha még többet olvasnál a régi szappanoperákról, akkor ezeket se hagyd ki!

Kvíz: mennyire emlékszel még a Vad angyal című sorozatra?

A Vad angyal is olyan volt, mint a Dallas: senki sem vallotta be, de közben mindenki nézte. Ennek apropóján egy könnyed szappanoperakvízt hoztunk számodra!

Kvíz: felismered a legendás szappanoperák legsármosabb szívtipróit?

Rosalinda, Paula és Paulina, Rubí, Vad angyal, Esmeralda vagy Betty a csúnya lány. Emlékszel még a sármos főszereplőkre? Kvízünkből most kiderül!

Emlékszel még a Csacska angyalra? Így néznek ki ma a sorozat szereplői – GALÉRIA

Kattints, és tudd meg azokat a titkokat, amiket még a legnagyobb rajongók sem ismernek!

 

