Emlékszel még a Betty, a csúnya lányra? Csak az igazi rajongók tudják helyesen megoldani ezt a szappanopera-kvízt

Ha nézted a legklasszikusabb közép- és dél-amerikai szappanoperákat, akkor bizonyára emlékszel a Betty, a csúnya lányra is. Ez volt az egyik legviccesebb telenovella, melyben az ármánykodást csak egy hajszál választotta el a szerelemtől. De mennyire emlékszel még a részletekre?

Alig vártuk, hogy Armando és Betty összejöjjön a Betty, a csúnya lányban.

Forrás: IMDb

Betty, a csúnya lány – A rút kiskacsa archetípusa

Amikor a főszereplő egy rút kiskacsa, aki erkölcsileg mégis a legtisztább a csapatból, és persze szemüveget és fogszabályzót visel, akkor tudhatjuk, hogy itt bizony egy megszépülésnek lehetünk majd szemtanúi. Vagyis a rút kiskacsából gyönyörű hattyú lesz, és mindenki hirtelen rájön, hogy nem szabadott volna a könyvet a borítója alapján megítélni.

A Betty, a csúnya lány főszereplője: Ana María Orozco

A sorozat nemcsak az új évad miatt aktuális, hanem azért is, mert bejelentették, hogy Ana María Orozco hazánkba érkezik, hogy zsűriként részt vegyen A Nagy Diettben! Az 52 éves színésznő ma már nem bújik el a szemüvege mögé – büszkén vállalja gyönyörű arcát. És bár a színésznőt Bettyként ismertük meg, Orozco számtalan más produkcióban is remekelt.

A sorozat

Betty történetét megannyi változatban láthattuk már, az eredeti, kolumbiai produkció viszont a kezdetektől elvarázsolta a közönséget. A telenovellát 1999-től 2001-ig készítették, a sorozat pedig olyan sikeres lett, hogy rögtön leforgattak belőle egy második évadot, nemrég pedig egy 10 részes folytatást is készített hozzá a Prime Video.

