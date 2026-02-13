A Valentin-nap világszerte február 14-én a szeretet ünnepe, amely nemcsak a szerelmesekről szól, hanem minden olyan kapcsolatról, ahol jelen van a törődés és a gyengédség. Ilyenkor még a legapróbb gesztusok is felerősödnek, és az ajándékok mögötti szándék nagyobb hangsúlyt kap, mint azok anyagi értéke. Iszet, boszorkány főpapnő és mágus szerint a Valentin-nap energiája különösen alkalmas arra, hogy tudatosan erősítsük a szeretet rezgését.
Mit ajándékozzunk Valentin-napra?
- A Valentin-nap az apró, őszinte gesztusokról szól, nem az ajándék értékéről.
- Egyes tárgyak spirituális jelentése konfliktust vagy eltávolodást hozhat.
- Éles tárgy, óra vagy sárga virág kerülendő Valentin-napon.
- A piros és rózsaszín színek a szeretet és a szenvedély energiáját erősítik.
- A csokoládé és a méz a kapcsolat édességét szimbolizálja.
- A visszafogott, kedves ajándék többet ér, mint a túlzó meglepetés.
- A Valentin-nap jó alkalom az érzelmek kimondására és megerősítésére.
- A szeretet ünnepe lehet egy új kezdet a mindennapok rohanásában.
A Valentin-nap nem az értékről, hanem az érzésről szól. Sokan nem hisznek ebben a napban, ám még többen tartják. Az ajándék szimbolikája ilyenkor felerősödik, ezért nem mindegy, milyen tárgyat adunk át, és milyen gondolatot társítunk hozzá. Egy rosszul megválasztott meglepetés akaratlanul is negatív üzenetet hordozhat.
„A világ szinte minden pontján fontos dátum a február 14.-e, vagyis a Valentin-nap. Ugyanis ez nemcsak a szerelmesek ünnepe, hanem minden olyan kapcsolaté, ahol a szeretet legapróbb szikraja is jelen van. Vagyis ahol igazából fontos az egymással való törődés, a figyelem és ami talán a legfontosabb: a gyengédség. Ilyenkor még az apró gesztusoknak is sokkal nagyobb jelentőségük van, mint esetleg bármilyen másik napon" – kezdi Iszet boszorkány főpapnő és mágus.
Miben rejlik az ajándék lényege?
Fontos, hogy nem az ajándékok értékében vagy azok nagyságában rejlik a szeretet érteke. Ne is ez legyen a döntő szempont, amikor valakitől kapunk bármilyen meglepetést, hanem az, hogy milyen érzést vált ki belőlünk abban a pillanatban, amikor átadják nekünk, és mit látunk a másik fél szemében.
Pontosan tudom, hogy sokakból ellenérzést vált ki a Valentin-nap, de mi lenne, ha úgy tekintenénk legalább erre az egy napra, hogy ez egy nagy kollektív szeretet energiával átjárt spirituális mező, amiből bárki kaphat egy kis szeletet, ha nyitott szívvel tekint rá? Hiszen sosem késő kimutatni a szeretet vagy éppen megélni a szerelmet - mondta Iszet.
Ez az ünnep egy jó kezdet!
Gondoljunk erre az egészre úgy, hogy ez a szeretetnek az a formája, ami akár mindig ott lehet az életünkben. Hiszen nemcsak ezen a napon lehetünk szerelemesek, és ne csak ezen a napon merjünk szeretni és szeretve lenni, hanem állandóan. Ez a különleges ünnep pedig legyen egy kis kezdet a rohanó mindennapokban, hogy bátran ki merjük mondani, hogy: Szeretlek!”, „Hiányzol!” vagy „Jó, hogy vagy nekem!”, és ehhez hasonlókat.
Mit ne ajándékozzunk Valentin-napon?
A következő meglepetések elsőre jó ötletnek tűnnek, de óvatosan kell bánni velük!
- Semmi esetre sem szabad éles tárgyat adni, még egy ártatlannak tűnő kitűzőt vagy brosst sem. Sőt, a rózsa tüskéit is minden esetben távolítsuk el!
- Minden olyat felejtsünk el, ami a zsebkendőhöz kapcsolódik hiszen az idővel fájdalmas könnyeket hoz a kapcsolatba.
- Ne lepjünk meg senkit órával, mert az idő múlását, vagyis a kapcsolat lejárat idejét jelképezi.
- Ne sárga virágot válasszunk legyen szó akár a szerelemünkről vagy barátunkról, mert féltékenységet és eltávolodást jelent.
- A gyöngy ékszerek minden esetben a könnycseppeket szimbolizálják.
- Semmi olyat ne adjunk, ami sötét színű, például sötét ásványt, mert sok bajt hozhat a kapcsolatba.
- Bármenyire furcsa, de az üres lufikat is kerülni kell, ugyan is azt jelképezik, hogy a kapcsolat bármikor elillanhat, és csak időszakos.
Mit ajándékozzunk Valentin-napra?
Léteznek olyan ajándékok Valentin-napra, amik emelik a szeretet rezgését, és segítenek az érzelmek fokozásában.
- Minden olyan dolog szóba jöhet, ami piros vagy rózsaszín.
- Vörös vagy rózsaszín rózsa, esetleg fehér virág annak, aki nem a szerelmünk.
- Gondolkodjunk olyan tárgyakban, amelyek kedvességet sugároznak, például egy cuki plüssmaci jó ötlet.
- A bonbon erre az ünnepre is tökéletes választás.
- Szóba jöhet egy különleges méz, hogy a kapcsolat mindig meg legyen édesítve, és akár egy romantikus vacsora egyik alapanyaga is lehet.
Pecsételjük meg!
Bármit is adunk ajándékba, leheljünk rá háromszor, és apró csókokkal halmozzuk el. Ezt nemcsak a nők, hanem a férfiak is megtehetik. Hiszen ez nem kötés, hanem olyan mintha ezzel pecsételnénk meg az érzéseinket.
