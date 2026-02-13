A Valentin-nap világszerte február 14-én a szeretet ünnepe, amely nemcsak a szerelmesekről szól, hanem minden olyan kapcsolatról, ahol jelen van a törődés és a gyengédség. Ilyenkor még a legapróbb gesztusok is felerősödnek, és az ajándékok mögötti szándék nagyobb hangsúlyt kap, mint azok anyagi értéke. Iszet, boszorkány főpapnő és mágus szerint a Valentin-nap energiája különösen alkalmas arra, hogy tudatosan erősítsük a szeretet rezgését.

Mit ajándékozzunk Valentin-napra, hogy ne legyen belőle baj?

Forrás: Shutterstock

Mit ajándékozzunk Valentin-napra? A Valentin-nap az apró, őszinte gesztusokról szól, nem az ajándék értékéről.

Egyes tárgyak spirituális jelentése konfliktust vagy eltávolodást hozhat.

Éles tárgy, óra vagy sárga virág kerülendő Valentin-napon.

A piros és rózsaszín színek a szeretet és a szenvedély energiáját erősítik.

A csokoládé és a méz a kapcsolat édességét szimbolizálja.

A visszafogott, kedves ajándék többet ér, mint a túlzó meglepetés.

A Valentin-nap jó alkalom az érzelmek kimondására és megerősítésére.

A szeretet ünnepe lehet egy új kezdet a mindennapok rohanásában.

A Valentin-nap nem az értékről, hanem az érzésről szól. Sokan nem hisznek ebben a napban, ám még többen tartják. Az ajándék szimbolikája ilyenkor felerősödik, ezért nem mindegy, milyen tárgyat adunk át, és milyen gondolatot társítunk hozzá. Egy rosszul megválasztott meglepetés akaratlanul is negatív üzenetet hordozhat.

„A világ szinte minden pontján fontos dátum a február 14.-e, vagyis a Valentin-nap. Ugyanis ez nemcsak a szerelmesek ünnepe, hanem minden olyan kapcsolaté, ahol a szeretet legapróbb szikraja is jelen van. Vagyis ahol igazából fontos az egymással való törődés, a figyelem és ami talán a legfontosabb: a gyengédség. Ilyenkor még az apró gesztusoknak is sokkal nagyobb jelentőségük van, mint esetleg bármilyen másik napon" – kezdi Iszet boszorkány főpapnő és mágus.

Miben rejlik az ajándék lényege?

Fontos, hogy nem az ajándékok értékében vagy azok nagyságában rejlik a szeretet érteke. Ne is ez legyen a döntő szempont, amikor valakitől kapunk bármilyen meglepetést, hanem az, hogy milyen érzést vált ki belőlünk abban a pillanatban, amikor átadják nekünk, és mit látunk a másik fél szemében.

Pontosan tudom, hogy sokakból ellenérzést vált ki a Valentin-nap, de mi lenne, ha úgy tekintenénk legalább erre az egy napra, hogy ez egy nagy kollektív szeretet energiával átjárt spirituális mező, amiből bárki kaphat egy kis szeletet, ha nyitott szívvel tekint rá? Hiszen sosem késő kimutatni a szeretet vagy éppen megélni a szerelmet - mondta Iszet.

Ez az ünnep egy jó kezdet!

Gondoljunk erre az egészre úgy, hogy ez a szeretetnek az a formája, ami akár mindig ott lehet az életünkben. Hiszen nemcsak ezen a napon lehetünk szerelemesek, és ne csak ezen a napon merjünk szeretni és szeretve lenni, hanem állandóan. Ez a különleges ünnep pedig legyen egy kis kezdet a rohanó mindennapokban, hogy bátran ki merjük mondani, hogy: Szeretlek!”, „Hiányzol!” vagy „Jó, hogy vagy nekem!”, és ehhez hasonlókat.