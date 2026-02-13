Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szerencsés vagy szerencsétlen nap a péntek 13? Most kiderítjük!

babona péntek 13 szerencse balszerencse
Már csak pár óra, és itt a hétvége, te mégsem örülsz? Lehetséges, hogy ennek oka egészen egyszerűen a péntek 13 balszerencsés hiedelmében gyökerezik. Itt az ideje lerántani a leplet erről a rettegett napról!

Van egy nap, ami évszázadok óta megosztja az embereket. Egyesek rettegnek tőle, mások kifejezetten várják a péntek 13-át. De vajon tényleg balszerencsét hoz, vagy csak egy makacs babona tartja életben a hírnevét?

Péntek 13 2026-ban
Péntek 13 2026-ban kétszer is megkísért minket.
Forrás: 123.rf.com

Péntek 13: szerencse vagy balsors?

A naptárban évente legalább egyszer megjelenő dátum mindig különös izgalmat kelt. Ráadásul péntek 13 2026-ban két egymást követő hónapban is felbukkan, februárban és márciusban. Vannak, akik ilyenkor óvatosabban vezetnek, nem kötnek szerződést, sőt még a létrát is messziről elkerülik. Spirituális szakértőnk szerint a félelmünk nem alaptalan, de sokan csupán legyintenek, és pontosan úgy kezelik, mint bármelyik másik napot. A kérdés újra és újra felmerül: miért szerencsétlen a péntek 13, és van-e egyáltalán valós alapja a félelemnek?

A péntek 13 babona több kultúrából táplálkozik

A péntek 13-hoz számos baljós hiedelem tartozik. Már az ókorban is vészjóslónak tartották, mert megbontotta a tökéletes 12-es rendet – elég csak a 12 hónapra vagy a 12 csillagjegyre gondolunk. A keresztény hagyományban például az utolsó vacsorán 13-an ültek az asztalnál, és Jézust pénteken feszítették keresztre. A két negatív szimbolika így egyesült, és megszületett a dátum, amelytől sokan ma is tartanak.

A péntek 13-hoz kapcsolódó félelemnek még neve is van. A paraszkevidekatriafóbia tünetei között épp úgy megtaláljuk a szorongást, mint a szapora szívverést, izzadást, remegést, légszomjat vagy hányingert. Az ettől szenvedők nem ritkán ezen a napon inkább otthon maradnak, nem mennek munkába, nem utaznak, de gyakran társasági életet se élnek. A fóbiás félelem intenzitása a tudatos elkerüléstől egészen a súlyos pánikrohamig terjedhet. Bár joggal érezhetjük úgy, hogy ez beleillik a legfurcsább fóbiák sorába, jól mutatja, milyen erősen él a köztudatban ez a hiedelem.

paraszkevidekatriafóbia, irreális félelem a péntek 13 miatt
Azok, akik irreális félelmet érezned a péntek 13-a miatt, gyakran pániszerű tüneteket élnek át már az azt megelőző napon is.
Forrás: Shutterstock

De mit mond erről a tudomány?

A statisztikák nem támasztják alá, hogy több baleset vagy szerencsétlenség történne ezen a napon. Sőt, egyes kutatások szerint semmivel sem rosszabb a péntek 13, mint bármely más péntek. Ez a félelem inkább pszichológiai jelenség. Ha valaki eleve tart a naptól, hajlamosabb a negatív eseményeket ennek tulajdonítani. Ezt nevezik önbeteljesítő jóslatnak.

Van, ahol a péntek 13 a szerencse szimbóluma

Érdekesség, hogy nem mindenhol számít balszerencsésnek a 13. Olaszországban például inkább a 17-es számot kerülik, míg sok sportoló és híresség kifejezetten szerencseszámként tekint a 13-ra. A péntek 13 szerencse így egyáltalán nem kizárt. Itthon is többen mennek szembe az árral, például csak ilyenkor lottóznak, tudatosan kezdenek új projektbe, vagy épp esküvőt tartanak. A péntek 13 jelentése tehát inkább kulturális és érzelmi, mintsem racionális kérdés.

Érdemes túlaggódni a péntek 13-at? 

A péntek 13 mítosza évszázados hagyományokra épül, de tudományos bizonyíték nincs arra, hogy valóban szerencsétlenebb lenne más napoknál. Jelentése inkább a kultúránkban és a hitrendszerünkben gyökerezik. Hogy neked balszerencsét vagy épp váratlan fordulatot hoz, az talán attól is függ, milyen szemmel nézel rá. Egy biztos, a naptár önmagában nem dönt a sorsunkról.

