Szerencsés vagy szerencsétlen nap a péntek 13? Most kiderítjük!

Van egy nap, ami évszázadok óta megosztja az embereket. Egyesek rettegnek tőle, mások kifejezetten várják a péntek 13-át. De vajon tényleg balszerencsét hoz, vagy csak egy makacs babona tartja életben a hírnevét?

Péntek 13 2026-ban kétszer is megkísért minket.

Péntek 13: szerencse vagy balsors?

A naptárban évente legalább egyszer megjelenő dátum mindig különös izgalmat kelt. Ráadásul péntek 13 2026-ban két egymást követő hónapban is felbukkan, februárban és márciusban. Vannak, akik ilyenkor óvatosabban vezetnek, nem kötnek szerződést, sőt még a létrát is messziről elkerülik. Spirituális szakértőnk szerint a félelmünk nem alaptalan, de sokan csupán legyintenek, és pontosan úgy kezelik, mint bármelyik másik napot. A kérdés újra és újra felmerül: miért szerencsétlen a péntek 13, és van-e egyáltalán valós alapja a félelemnek?

A péntek 13 babona több kultúrából táplálkozik

A péntek 13-hoz számos baljós hiedelem tartozik. Már az ókorban is vészjóslónak tartották, mert megbontotta a tökéletes 12-es rendet – elég csak a 12 hónapra vagy a 12 csillagjegyre gondolunk. A keresztény hagyományban például az utolsó vacsorán 13-an ültek az asztalnál, és Jézust pénteken feszítették keresztre. A két negatív szimbolika így egyesült, és megszületett a dátum, amelytől sokan ma is tartanak.

A péntek 13-hoz kapcsolódó félelemnek még neve is van. A paraszkevidekatriafóbia tünetei között épp úgy megtaláljuk a szorongást, mint a szapora szívverést, izzadást, remegést, légszomjat vagy hányingert. Az ettől szenvedők nem ritkán ezen a napon inkább otthon maradnak, nem mennek munkába, nem utaznak, de gyakran társasági életet se élnek. A fóbiás félelem intenzitása a tudatos elkerüléstől egészen a súlyos pánikrohamig terjedhet. Bár joggal érezhetjük úgy, hogy ez beleillik a legfurcsább fóbiák sorába, jól mutatja, milyen erősen él a köztudatban ez a hiedelem.

Azok, akik irreális félelmet érezned a péntek 13-a miatt, gyakran pániszerű tüneteket élnek át már az azt megelőző napon is.

De mit mond erről a tudomány?

A statisztikák nem támasztják alá, hogy több baleset vagy szerencsétlenség történne ezen a napon. Sőt, egyes kutatások szerint semmivel sem rosszabb a péntek 13, mint bármely más péntek. Ez a félelem inkább pszichológiai jelenség. Ha valaki eleve tart a naptól, hajlamosabb a negatív eseményeket ennek tulajdonítani. Ezt nevezik önbeteljesítő jóslatnak.