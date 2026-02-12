Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
4 ciki gyilkossági kísérlet, amikor egy nő egy férfit próbált meg eltenni láb alól

Simon Benedek
2026.02.12.
A gyilkossági kísérletek általában sötét, tragikus történetek, azonban akadnak olyan esetek is, amelyek inkább egy vígjátékra emlékeztetnek. Mutatjuk azokat a gyilkossági kísérleteket, amelyek komédiába torkollottak.

Egy gyilkossági kísérlet mindig komoly dolog. Vannak azonban olyank körülmények, amelyek képesek nevetségessé tenni ezt a borzalmas tettet is. Az alábbiakban négy olyan esetet mutatunk be, amikor egy nő megpróbált eltenni láb alól egy férfit, de csúnyán felsült vele. Íme a gyilkossági kísérleteket, amelyek komédiába torkollottak. 

Gyilkossági kísérlet: egy nő késsel a háta mögött piros ruhában.
Mutatjuk a tragikomikus gyilkossági kísérleteket. 
Forrás:  Getty Images
  • Vannak olyan esetek, amikor a gyilkossági kísérlet csak próbálkozás marad.
  • Az alábbiakban olyan történeteket hoztunk, amikor egy nő megpróbált a másvilágra küldeni egy férfit, de végül felsült. 
  • Olvass tovább a részletekért!

Bohózatba illő gyilkossági kísérletek

Ebben az összeállításban olyan valódi eseteket gyűjtöttünk össze, amelyekben nők próbáltak meg férfiakat eltenni láb alól, ám a kivitelezésben komoly hibákat vétettek. Volt, aki túl kreatív módszert választott, mások egyszerűen alábecsülték áldozatukat. A történetek közös pontja, hogy a gondosan eltervezettnek hitt akciók végül nevetségesen, már-már tragikomikusan értek véget. A fekete humor és a döbbenet garantált, a „tökéletes bűntény” viszont sehol sem valósult meg. Mutatjuk a ciki gyilkossági kísérleteket!

Méreg az intim zónában

Egy brazil nő egészen bizarr módszert választott férje meggyilkolására: mérget helyezett a saját vaginájába, majd szexre csábította a mit sem sejtő férfit. A terv azonban már az első pillanatban megbukott: amikor a férj gyanús szagokat érzett „lentről” inkább kórházba vitte a nőt. A vizsgálatok során fény derült a nő tervére, ráadásul majdnem fordítva sült el az akció: a méreg a nő szervezetében is felszívódott, ami majdnem halálos volt számára. 

A bújócska nem játék

Egy 19. századi gyilkossági história szerint egy hölgy a bújócska játékot hívta segítségül, hogy a másvilágra küldje a férjét. A terv a következő volt: heccből bújócskázni hívja a férjét, de a játék közben elteszi láb alól. A különös pár a végzetes estén egy erdő szélén sétált, amikor eljött a mesterterv ideje. A feleség felvetette a bújócska ötletét, amibe végül a férj is belement. A sötét erdő azonban felülírta a számításokat: a nő valószínűleg nem tudott kiigazodni és elnyelte az erdő. A férj sokáig kereste, de végül sosem találták meg – cserébe viszont életben maradt. 

Szerepjátékkal próbált ölni

Vannak olyan híres gyilkosságok, amiket nehéz elfeledni. Dena Thompson gyilkossági kísérlete is ilyen. A nő szexuális szerepjátéknak álcázva kötözte meg férjét, majd az érzéki pillanatok helyett baseballütővel és késsel támadt rá. A férfit azonban olyan gyengén kötözte meg, hogy az könnyen kiszabadult, és túlélte az egész jelenetet. A támadás annyira ügyetlenül és kaotikusan zajlott, hogy végül nem is gyilkossági kísérletért ítélték el a nőt. A történet inkább hatott rosszul sikerült farsangi jelenetnek, mint hidegvérű bűncselekménynek.

Háború a férj ellen

Rebecca Copin a 19. században minden lehetőséget kipróbált, hogy megölje a férjét. A nő próbálkozott arzénnel, forró vízzel, fegyverrel, sőt elütni is próbálta a kedvesét. A férfi mindezt jámbor türelemmel tűrte, és ami még felháborítóbb: túlélte. A hányatott sorsú férfi mindvégig kitartott a felesége mellett. Mi ez, ha nem szerelem?!

