4 ciki gyilkossági kísérlet, amikor egy nő egy férfit próbált meg eltenni láb alól

Egy gyilkossági kísérlet mindig komoly dolog. Vannak azonban olyank körülmények, amelyek képesek nevetségessé tenni ezt a borzalmas tettet is. Az alábbiakban négy olyan esetet mutatunk be, amikor egy nő megpróbált eltenni láb alól egy férfit, de csúnyán felsült vele. Íme a gyilkossági kísérleteket, amelyek komédiába torkollottak.

Mutatjuk a tragikomikus gyilkossági kísérleteket.

Bohózatba illő gyilkossági kísérletek

Ebben az összeállításban olyan valódi eseteket gyűjtöttünk össze, amelyekben nők próbáltak meg férfiakat eltenni láb alól, ám a kivitelezésben komoly hibákat vétettek. Volt, aki túl kreatív módszert választott, mások egyszerűen alábecsülték áldozatukat. A történetek közös pontja, hogy a gondosan eltervezettnek hitt akciók végül nevetségesen, már-már tragikomikusan értek véget. A fekete humor és a döbbenet garantált, a „tökéletes bűntény” viszont sehol sem valósult meg. Mutatjuk a ciki gyilkossági kísérleteket!

Méreg az intim zónában

Egy brazil nő egészen bizarr módszert választott férje meggyilkolására: mérget helyezett a saját vaginájába, majd szexre csábította a mit sem sejtő férfit. A terv azonban már az első pillanatban megbukott: amikor a férj gyanús szagokat érzett „lentről” inkább kórházba vitte a nőt. A vizsgálatok során fény derült a nő tervére, ráadásul majdnem fordítva sült el az akció: a méreg a nő szervezetében is felszívódott, ami majdnem halálos volt számára.

A bújócska nem játék

Egy 19. századi gyilkossági história szerint egy hölgy a bújócska játékot hívta segítségül, hogy a másvilágra küldje a férjét. A terv a következő volt: heccből bújócskázni hívja a férjét, de a játék közben elteszi láb alól. A különös pár a végzetes estén egy erdő szélén sétált, amikor eljött a mesterterv ideje. A feleség felvetette a bújócska ötletét, amibe végül a férj is belement. A sötét erdő azonban felülírta a számításokat: a nő valószínűleg nem tudott kiigazodni és elnyelte az erdő. A férj sokáig kereste, de végül sosem találták meg – cserébe viszont életben maradt.