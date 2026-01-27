Harry herceget majmolja Brooklyn Beckham: jöhet a leleplező memoár

A brit sajtó szerint Brooklyn Beckham komolyan fontolgatja, hogy a nagy port kavart Instagram posztja után saját történetét memoár formájában teszi közzé. A kiadója ugyanaz lenne, amelyik Harry herceg Spare kötetét is megjelentette.

Brooklyn Beckham memoár írására készülhet.

Brooklyn Beckham Harry herceg útjára lép?

Brooklyn Beckham január 19-én tette közzé azt a hosszú, több mint hatoldalas nyilatkozatot Instagram-sztorijában, amelyben részletesen kifejtette családjával kapcsolatos érzéseit. A bejegyzés azonnal nagy visszhangot váltott ki, és a brit bulvársajtó hamar összekapcsolta a történteket Harry herceg példájával. A párhuzam kézenfekvő: Harry herceg, aki jelenleg Kaliforniában él, 2023 januárjában publikálta a Spare című memoárját, amely számos új állítást és vádat fogalmazott meg a királyi családdal szemben, különösen Károly királyt, Vilmos herceget és Kamilla királynőt célozva meg. A könyv kereskedelmi sikere minden korábbi várakozást felülmúlt. A Penguin Random House által kiadott kötet több mint 467 000 példányban kelt el az Egyesült Királyságban az első hetében, és minden idők leggyorsabban fogyó dokumentumkönyvévé vált.

„Ugyanaz az ötlet, hogy végre elmondd az igazad”

A Daily Mail értesülései szerint Brooklyn komolyan fontolóra vette, hogy megírja a memoárját, sőt már ajánlatot is kaptak Nicola Peltz-cel, hogy mondják el a saját verziójukat. Egy, az ügyet ismerő forrás így fogalmazott: „Látta, hogy bejött a könyv Harrynek. Ugyanaz a kiadó. Ugyanaz az ötlet, hogy végre elmondd az igazad. Ez nem véletlen.”

David és Victoria tudják, hogy óvatosnak kell lenniük

Bennfentesek szerint David Beckham és Victoria Beckham tisztában vannak azzal, mi forog kockán, miután végignézték Harry herceg és családja közötti nyilvános viszályt. „Tudják, hogy óvatosnak kell lenniük. Ha nyilvános vitába bonyolódnak Brooklynnal, az még rosszabb szituációt eredményezne. Tanultak mások hibáiból, tudják, hogy ez egy játszma” − nyilatkozta egy ismerősük. Mindeközben arról is lehet olvasni, hogy a Beckham szülők exkluzív interjúra készülnek, amelyben elmondanák az, hogy ők miként élték meg az elmúlt időszakot. Még az is lehet, mint ahogy egykor Harry és Meghan Markle, ők is Oprah-val ülnének le.

