Nicola Peltz milliárdos apja először szólalt meg Brooklyn Beckham családi drámájáról

West Palm Beachen, a WSJ Invest Live nevű pénzügyi rendezvényen tartott közönségtalálkozón váratlan kérdést kapott Nicola Peltz apja, Nelson Peltz: mit gondol lánya, Nicola és veje, Brooklyn Beckham körül kialakult botrányról? A 83 éves üzletember szarkasztikusan válaszolt: „A családom szerepelt mostanában a sajtóban? Egyáltalán nem vettem észre.”

Nicola Peltz és a szülei

Már érezhető volt, hogy Nelson Peltz nem kíván belefolyni a fiatal házaspár és a Beckham szülők közötti, egyre csak mélyülő konfliktusba, annyit elárult, hogy igyekszik tanácsot adni szeretteinek, ha azok szükségét érzik. „Az én tanácsom az, hogy maradjanak távol a sajtótól” – mondta nevetve, majd hozzátette: „A lányom és a Beckham család története nem tartozik a mai nap témájához.” A beszélgetés végén azért biztosította a hallgatóságot arról, hogy szerinte Nicola és Brooklyn nagyszerű emberek, és reméli, hogy házasságuk hosszú és boldog lesz.

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham nem akar békülni

Az ifjú Beckham az elmúlt hónapokban többször is nyíltan bírálta szüleit. A 26 éves férfi szerint Victoria és David Beckham állandóan beleszólnak az életébe, és megpróbálják szabotálni a 31 éves feleségével való kapcsolatát. Nyilatkozatában arról is őszintén beszélt, hogy Victoria szabotálta az esküvőjükön az első táncot, és illetlenül viselkedett.

A családi konfliktus hatására Brooklyn testvérei – Romeo, Cruz és Harper – a szüleik mellé álltak. A három fiatal nemrég elkísérte Victoria Beckhamet a párizsi divathétre is.

Beckhamék önállóságra nevelnék fiukat

Brooklyn és Nicola rendszeresen posztol a fényűző életről, amit élnek, kirakatba teszik a boldogságukat. Az elmúlt hetekben egy kaliforniai luxusüdülőhelyről, a San Ysidro Ranchről jelentkeztek be – ez az a hotel, ahol Harry herceg és Meghan Markle is gyakran megfordulnak. Az ottani lakosztályok ára éjszakánként akár 12 500 dollár (körülbelül 4 millió forint) is lehet. A RadarOnline értesülései szerint azonban ezt az életmódot nem saját erőből finanszírozzák: Nelson Peltz állítólag havi egymillió dolláros zsebpénzt biztosít lányának. Egy podcastban Marina Hyde újságíró pedig így nyilatkozott: „Azt hallottam, Beckhamék is adnak valamennyi pénzt Brooklynnak, de nem túl sokat. Ők inkább abban bíztak, hogy a fiuk felnő és önállósodik. Csakhogy Nelson állítólag azt mondta: ‘Én egymillió dollárt adok a lányomnak havonta.’”