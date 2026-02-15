Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 15., vasárnap Georgina, Kolos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
baki

Égbekiáltó helyesírási hibák − Kvízünkkel tesztelheted, te is elrontod-e a ragozást

Shutterstock - H_Ko
baki helyesírás ragozás közösségi média
Jónás Ágnes
2026.02.15.
Gyanútlanul felmegyünk a közösségi oldalakra, rábökünk a bejegyzés alatti kommentekre, és mintha a pokol kapuját nyitottuk volna ki. Jóformán az összes „bűn" ott tobzódik a szemünk előtt, és a legrosszabb az, hogy sokaknak a helyesírási hibák természetesek. Te tudod, mikor használatos a -ba és mikor a -ban? Sokan eltévesztik, vagy egyszerűen nem használják helyesen. Tedd próbára, te mennyit tudsz!

Ha a közösségi oldalakon korrektorokat alkalmaznának, egyrészt mindig lenne munkájuk, másrészt − amennyi hibától a kommentek és egyes posztok hemzsegnek − nagyon jól keresnének. A közösségi médiában tömegpusztító helyesírási hibák tárulnak elénk, de a leglehangolóbb az, hogy senki nem tesz ellene semmit. 

Nő, amikor ki van akadva a helyesírási hibák miatt
A ragozási és helyesírási hibák láttán megesik, hogy felmegy bennünk a pumpa. 
Forrás: Shutterstock

Helyesírási hibák határozóragok témakörében

A közösségi média a gyors reagálásra épít, vagyis némileg megnehezíti azt, hogy mindent igényesen és helyesen fogalmazzunk meg. Kevés dolog képes azonban olyan gyorsan elvenni az ember kedvét egy online beszélgetéstől, mint a helyesírási hibáktól hemzsegő mondatok. 

Bizonyos szavak az emberek 99-%-át zavarba hozzák. Egy-egy elütés vagy ragozási baki természetesen bárkivel előfordulhat, az viszont már egészen más, ha valaki olyannyira sok hibát vét, hogy ellehetetleníti a szöveg értelmezését. 

A leggyakoribb helyesírási hibák a helyhatározó ragokkal, a ly és j-t tartalmazó szavakkal és a kis- és nagybetűs szavak kapcsán fordulnak elő. Helytelen használatuk azt sugallhatja, hogy a kommentelő/partner nem veszi komolyan a kommunikációt, vagy egyáltalán nem törődik azzal, hogyan hat másokra. Márpedig a nyelv azt is tükrözi, mennyire vagyunk igényesek önmagunkkal és másokkal szemben. Az alapvető helyesírási normák betartása a tiszta és érthető kommunikáció záloga.

Te mennyi hibát vétesz? Tisztában vagy azzal, mikor melyik határozóragot használjuk? Teszteld a tudásod kvízünkkel! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Hogy mondod és írod helyesen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Mit gondolsz, melyik a jó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Ha ez képfelirat lenne, melyik lenne a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik a helyes verzió?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik a helyes?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 És az alábbiak közül melyik a korrekt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik a helyesen ragozott változat?

Ezek a kvízek és tartalmak is érdekelhetnek:

Ezt a 6 szót szinte senki nem tudja helyesen leírni: te hányat találsz el ebben a helyesírási kvízben?

Vannak bizonyos szavak, amelyeknek a helyesírása még a legbölcsebbek számára is kihívást okoznak. Neked hány jó választ sikerül adni ebben a rendkívül nehéz helyesírási kvízben?

Ly vagy j? 10-ből 10 pontot csak a magyar lakosság 30 %-a ér el ebben a helyesírási kvízben

Jól ment a nyelvtan az általános iskolában, és hamar megtanultad, mely szavakat írjuk ly-nal és melyeket j-vel? Helyesírási kvízünkkel most tesztelheted, mire emlékszel.

Ezt az 5 végzetes hibát szinte mindenki elköveti az önéletrajza megírásánál a szakértők szerint

A tökéletes önéletrajz létezik, csak ezeket a hibákat ne kövesd el!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu