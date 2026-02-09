Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Brooklyn Beckham nem csak a családját, a barátait is hátrahagyta Nicole Peltz miatt

szakítás Nicola Peltz Beckham Brooklyn Beckham családi viszály
Komáromi Bence
2026.02.09.
Bár a 26 éves Beckham fiú korábban kiváló viszonyt ápolt több celebcsemetével is, a bennfentesek szerint az utóbbi hónapokban leépítette ezeket a kapcsolatait is. Brooklyn Beckham a hírek szerint nem csak a családját, hanem a legközelebbi barátait is maga mögött hagyta.

Egyre több részlet derül ki Brooklyn Beckham magánéletéről. Bár azt már cikkek ezrei mutatták be, hogy jelenleg milyen családi viszály zajlik a 26 éves szakács és a rokonai között, arról azonban kevés szó esett eddig, hogy nem csak a családtagjait, hanem a legközelebbi barátait is eltaszította magától a nepo baby. Eltűntek a közös fotók, megszűntek a személyes találkozók és Brooklyn a házassági fogadalma megújítására sem hívta el a korábbi pajtásait.

Matilda Ramsay, Jack Ramsay és Brooklyn Beckham korábban nagyon jó barátságot ápoltak
Brooklyn Beckham barátai kikoptak a botrányceleb életéből

Most a Mirror hozta nyilvánosságra, hogy Brooklyn Beckham az utóbbi időben kizárólag a felesége, Nicola Peltz társaságában oszt meg képeket magáról és feltűnően hiányoznak a közösségi média platformjairól a korábbi barátai, például Gordon Ramsay fia, Jack Ramsay, vagy éppen Madonna és Guy Ritchie közös gyermeke, Rocco Ritchie. Pedig a három fiú együtt töltötték a gyerekkorukat és tinédzserként is szoros kapcsolatban álltak egymással. Egy bennfentes szerint Nicola Peltz az oka annak, hogy Brooklyn már nem szívesen lóg a korábbi haverjaival.

„Jack és Rocco 5 évvel ezelőtt még sülve-főve együtt lógtak Brooklynnal. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője után azonban megszűntek ezek a találkozók. Olyan mintha a Nicolával kötött házassága azt jelentette volna egyben, hogy új életet kell kezdenie új emberekkel. Szomorú, de Brooklyn környezete érezte, hogy változás történt a prioritásokban" - árulta el a forrás a lapnak. A családot jól ismerő informátor szerint ugyanez történt Selena Gomezzel is, aki szintén szoros kapcsolatban állt a legidősebb Beckham fiúval Nicola érkezésekor, azonban az évek alatt a trióból duó lett.

Brooklyn eltaszította magától a Ramsay családot is

A Ramsay család és a Beckham család a mai napig kiváló kapcsolatot ápolnak, azonban a Brooklyn és a szülei között feszülő ellentét itt is felütötte a fejét. Holly Ramsay esküvőjére például a tékozló fiút is meghívták tavaly decemberben, ő azonban nem ment el az eseményre, hogy ne kelljen találkoznia a családtagjaival. Ez megbocsájthatatlan árulásnak tűnt Jack Ramsay szemében, aki nagyon szerette volna, hogy a korábbi legjobb barátja részt vegyen az ikertestvére nagy napján. A bennfentes szerint azóta Jack és Brooklyn között is feszült a hangulat. 

Hasonló a helyzet Rocco Ritchie-vel is. A fiatal művész személyesen vett részt Nicola és Brooklyn 2022-es esküvőjén, azonban néhány évvel később a fogadalmuk megújításán már nem látták szívesen a celebcsemetét. Rocco pedig érthető okokból nem fogadta kitörő örömmel, hogy lehagyták a meghívottak listájáról.

A Brooklyn Beckham és Nicola Peltz kapcsolatával foglalkozó további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

A háború folytatódik: Brooklyn Beckhamnek új tetoválással üzent a testvére - Fotó

Újabb fordulóponthoz érkezett Beckhamék családi viszálya: Romeo Beckham friss tetoválással üzent testvérének, aki elfordult a családtól. Brooklyn Beckham időközben eltüntette a testvéreihez és édesapjához köthető motívumait.

Ettől kikészül Victoria Beckham: Brooklyn és Nicola szülők lesznek

Komoly döntés meghozatalát tervezi Victoria és David Beckham fia és annak felesége. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz azt tervezik, örökbe fogadnak egy babát.

Csontsoványra fogyott Brooklyn Beckham felesége: rá se ismerni Nicolára

Ijesztő képek láttak napvilágot Brooklyn Beckham feleségéről. Nicola Peltz csak árnyéka önmagának.

 

