Brooklyn Beckham nem csak a családját, a barátait is hátrahagyta Nicole Peltz miatt

Egyre több részlet derül ki Brooklyn Beckham magánéletéről. Bár azt már cikkek ezrei mutatták be, hogy jelenleg milyen családi viszály zajlik a 26 éves szakács és a rokonai között, arról azonban kevés szó esett eddig, hogy nem csak a családtagjait, hanem a legközelebbi barátait is eltaszította magától a nepo baby. Eltűntek a közös fotók, megszűntek a személyes találkozók és Brooklyn a házassági fogadalma megújítására sem hívta el a korábbi pajtásait.

Matilda Ramsay, Jack Ramsay és Brooklyn Beckham korábban nagyon jó barátságot ápoltak

Forrás: Dave Benett Library

Brooklyn Beckham barátai kikoptak a botrányceleb életéből

Most a Mirror hozta nyilvánosságra, hogy Brooklyn Beckham az utóbbi időben kizárólag a felesége, Nicola Peltz társaságában oszt meg képeket magáról és feltűnően hiányoznak a közösségi média platformjairól a korábbi barátai, például Gordon Ramsay fia, Jack Ramsay, vagy éppen Madonna és Guy Ritchie közös gyermeke, Rocco Ritchie. Pedig a három fiú együtt töltötték a gyerekkorukat és tinédzserként is szoros kapcsolatban álltak egymással. Egy bennfentes szerint Nicola Peltz az oka annak, hogy Brooklyn már nem szívesen lóg a korábbi haverjaival.

„Jack és Rocco 5 évvel ezelőtt még sülve-főve együtt lógtak Brooklynnal. Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvője után azonban megszűntek ezek a találkozók. Olyan mintha a Nicolával kötött házassága azt jelentette volna egyben, hogy új életet kell kezdenie új emberekkel. Szomorú, de Brooklyn környezete érezte, hogy változás történt a prioritásokban" - árulta el a forrás a lapnak. A családot jól ismerő informátor szerint ugyanez történt Selena Gomezzel is, aki szintén szoros kapcsolatban állt a legidősebb Beckham fiúval Nicola érkezésekor, azonban az évek alatt a trióból duó lett.

Brooklyn eltaszította magától a Ramsay családot is

A Ramsay család és a Beckham család a mai napig kiváló kapcsolatot ápolnak, azonban a Brooklyn és a szülei között feszülő ellentét itt is felütötte a fejét. Holly Ramsay esküvőjére például a tékozló fiút is meghívták tavaly decemberben, ő azonban nem ment el az eseményre, hogy ne kelljen találkoznia a családtagjaival. Ez megbocsájthatatlan árulásnak tűnt Jack Ramsay szemében, aki nagyon szerette volna, hogy a korábbi legjobb barátja részt vegyen az ikertestvére nagy napján. A bennfentes szerint azóta Jack és Brooklyn között is feszült a hangulat.

Hasonló a helyzet Rocco Ritchie-vel is. A fiatal művész személyesen vett részt Nicola és Brooklyn 2022-es esküvőjén, azonban néhány évvel később a fogadalmuk megújításán már nem látták szívesen a celebcsemetét. Rocco pedig érthető okokból nem fogadta kitörő örömmel, hogy lehagyták a meghívottak listájáról.

