„Brooklynt elvakítja a szerelem" Gordon Ramsay is beszállt a Beckham családi viszályba

Hamarosan láthatóvá válik a Netflix új nagydobása, a Being Gordon Ramsay című sorozat, amely kivesézi a sztárszakács életét és a Ramsay-Peaty családi konfliktus részleteit. A híresség most betekintést engedett a dokusorozatba és megmutatott egy részletet belőle, amelyben arról beszélt, hogy mi a véleménye Brooklyn Beckham drámájáról.

„Nehéz eset, amikor az ember belehabarodik valakibe, nem igaz? A szerelem vak. Ezért is mondják ezt. Brooklyn nyilvánvalóan kétségbeesetten szeretne a saját lábára állni. A saját útját akarja járni. Ezt tisztelem egyébként benne. Ez jó dolog. De fontos, hogy ne felejtsd el, honnan jöttél. Őszintén megmondom, egy napon már nem lesz melletted édesapád és édesanyát, ezt meg kell értened" - kezdte beszámolóját Ramsay a Page Sixnek. A sztárséf hozzátette:

„Victoriát felzaklatta a történet és teljesen érthető, miért. Brooklyn Beckham szülei a nap 24 órájában szeretik őt, még ha ő ezt most nem is úgy érzi. Nemrég ezt személyesen is közöltem vele, amikor beszéltünk. Azt hiszem, hogy csak idő kérdése, hogy Brooklyn mikor néz mélyen önmagába. Akkor megérti majd, hogy mit jelentenek számára a szülei" - zárta sorait Ramsay.

