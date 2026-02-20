Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Müller Péter a művészetről: "Csak akkor igazi, ha kinyitja a szárnyaidat."

2026.02.20.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.

Heti útravaló Müller Pétertől

Minden regény, színházi előadás, koncert, film, de még egy ilyen rövid gondolat is, amit itt leírok, csak akkor igazi, ha kinyitja a szárnyaidat. És érzed, hogy a bajok fölé repülsz.  Hogy ezeket a szárnyakat a szíved mozgatja, az értelmed, a gyönyöröd, a derűd vagy éppen a megrendülésed, teljesen mindegy. Ez a művészet lényege.

