Müller Péter a művészetről: "Csak akkor igazi, ha kinyitja a szárnyaidat."

Minden regény, színházi előadás, koncert, film, de még egy ilyen rövid gondolat is, amit itt leírok, csak akkor igazi, ha kinyitja a szárnyaidat. És érzed, hogy a bajok fölé repülsz. Hogy ezeket a szárnyakat a szíved mozgatja, az értelmed, a gyönyöröd, a derűd vagy éppen a megrendülésed, teljesen mindegy. Ez a művészet lényege.