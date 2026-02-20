Paris Hilton újra igent mondott – öt év után megújították esküvői fogadalmukat

Paris Hilton a közösségi oldalán számolt be a meghitt ceremóniáról. Elárulta, hogy Carter Reum ismét térdre ereszkedett, és újra megkérte a kezét. A különleges pillanatról fotókat is posztolt.

Paris Hilton és férje megújították a fogadalmukat

Forrás: Instagram

Paris Hilton és Carter Reum két kisgyermeket nevelnek: a hároméves Phoenixet és a kétéves Londont. Az ünnepségen ők is jelen voltak.

Paris Hilton férjez ment - megint

„Öt évvel később… és még mindig megdobogtatja a szívem” – írta Paris. „Valentin-napon, a Turks- és Caicos-szigetek türkizkék vizén – alig néhány nappal a születésnapom előtt – az örök szerelmem újra megkérte a kezem, és én újra IGEN-t mondtam.” Azt is hozzátette: „De ezúttal nem csak férj és feleség voltunk, hanem anyuka és apuka. Phoenix és London látták a szerelmet, amely őket teremtette.” A sztár szerint a fogadalmuk megújítása nemcsak az elmúlt öt év ünnepléséről szólt, hanem arról is, hogy gyermekeik előtt is példát mutassanak. „Öt év eltelt. Örökre együtt maradunk. Az örökké nem elég hosszú veled, Carter” – zárta sorait Paris Hilton.

A bejegyzés alatt számos ismert barát is gratulált, többek között Demi Lovato is: „Boldog születésnapot, nővérkém! Nagyon szeretlek” - írta.

