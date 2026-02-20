Eric Dane utolsó szavai szétszaggatják a szívedet: utolsó interjújában lányaihoz is szólt

Eric Dane-t a nézők mindig magabiztosnak és karizmatikusnak látták, de saját magát egészen más szavakkal jellemezte: csibésznek, magányosnak, elszigeteltnek, ugyanakkor kitartónak és rugalmasnak, érzékenynek és empatikusnak, jó apának. „Egy zsúfolt teremben is magányosnak érzem magam” – mondta Brad Falchuknak.

A Netflix leadta Eric Dane utolsó interjúját

Forrás: Netflix

Eric Dane utolsó interjújában őszintén beszélt élete traumáiról, függőségeiről, szerelmeiről és arról a belső békéről, amelyet a halál közelségében talált meg.

Négy tanulságot fogalmazott meg lányainak: éljenek a jelenben, találjanak szenvedélyt az életben, válasszanak támogató barátokat, és minden helyzetben küzdjenek méltósággal.

Megható, személyes üzenetében arra biztatta Billie-t és Georgiát, hogy legyenek erősek és ellenállóak, és soha ne adják fel, még a legnehezebb pillanatokban sem.

Eric Dane amyotrophiás laterális szklerózissal, azaz ALS-sel élt – ez egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, amely az izomműködést támadja meg. A beszélgetés idején a színész már csak tolókocsival tudott közlekedni. Ennek ellenére úgy fogalmazott: „Nincs okom arra, hogy bármelyik pillanatban is boldog legyek, de mégis az vagyok.” Őszintén beszélt élete sorsfordító, traumatikus eseményeiről, drog- és alkoholfüggőségéről, élete nagy szerelméről, valamint arról a békéről, amelyet csak a halál közelségében talált meg.

Az interjú végén Falchuk magára hagyta a színészt, hogy közvetlenül a kamerába nézve mondhassa el utolsó gondolatait – kifejezetten lányainak, Billie-nek és Georgiának címezve.

Billie és Georgia, ezek a szavak nektek szólnak. Megpróbáltam. Néha megbotlottam, de megpróbáltam. Összességében remekül szórakoztunk, nem igaz? Emlékszem azokra az időkre, amikor a tengerparton voltunk, ti ketten, én és anya – Santa Monicában, Hawaiin, Mexikóban. Látom magam előtt, ahogy órákon át játszotok az óceánban, vízi babáim. Azok a napok szó szerint mennyeiak voltak.

Eric Dane utolsó interjúja: négy fontos dolgot osztott a gyerekeivel – és a nézőkkel

Az első: fontos a jelenben élni. „Évekig vándoroltam mentálisan, elvesztem a gondolataimban, önsajnálatban, szégyenben és kétségekben dagonyáztam. Újra és újra átgondoltam a döntéseimet. De ennek vége. A puszta túlélés érdekében kénytelen vagyok a jelenben maradni. A múltban csak a megbánás van. A jövő ismeretlen. A jelen az egyetlen, amid van. Értékeljétek minden pillanatát.”