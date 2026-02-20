Eric Dane utolsó szavai szétszaggatják a szívedet: utolsó interjújában lányaihoz is szólt

Eric Dane-t a nézők mindig magabiztosnak és karizmatikusnak látták, de saját magát egészen más szavakkal jellemezte: csibésznek, magányosnak, elszigeteltnek, ugyanakkor kitartónak és rugalmasnak, érzékenynek és empatikusnak, jó apának. „Egy zsúfolt teremben is magányosnak érzem magam” – mondta Brad Falchuknak.
- Eric Dane utolsó interjújában őszintén beszélt élete traumáiról, függőségeiről, szerelmeiről és arról a belső békéről, amelyet a halál közelségében talált meg.
- Négy tanulságot fogalmazott meg lányainak: éljenek a jelenben, találjanak szenvedélyt az életben, válasszanak támogató barátokat, és minden helyzetben küzdjenek méltósággal.
- Megható, személyes üzenetében arra biztatta Billie-t és Georgiát, hogy legyenek erősek és ellenállóak, és soha ne adják fel, még a legnehezebb pillanatokban sem.
Eric Dane amyotrophiás laterális szklerózissal, azaz ALS-sel élt – ez egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegség, amely az izomműködést támadja meg. A beszélgetés idején a színész már csak tolókocsival tudott közlekedni. Ennek ellenére úgy fogalmazott: „Nincs okom arra, hogy bármelyik pillanatban is boldog legyek, de mégis az vagyok.” Őszintén beszélt élete sorsfordító, traumatikus eseményeiről, drog- és alkoholfüggőségéről, élete nagy szerelméről, valamint arról a békéről, amelyet csak a halál közelségében talált meg.
Az interjú végén Falchuk magára hagyta a színészt, hogy közvetlenül a kamerába nézve mondhassa el utolsó gondolatait – kifejezetten lányainak, Billie-nek és Georgiának címezve.
Billie és Georgia, ezek a szavak nektek szólnak. Megpróbáltam. Néha megbotlottam, de megpróbáltam. Összességében remekül szórakoztunk, nem igaz? Emlékszem azokra az időkre, amikor a tengerparton voltunk, ti ketten, én és anya – Santa Monicában, Hawaiin, Mexikóban. Látom magam előtt, ahogy órákon át játszotok az óceánban, vízi babáim. Azok a napok szó szerint mennyeiak voltak.
Az első: fontos a jelenben élni. „Évekig vándoroltam mentálisan, elvesztem a gondolataimban, önsajnálatban, szégyenben és kétségekben dagonyáztam. Újra és újra átgondoltam a döntéseimet. De ennek vége. A puszta túlélés érdekében kénytelen vagyok a jelenben maradni. A múltban csak a megbánás van. A jövő ismeretlen. A jelen az egyetlen, amid van. Értékeljétek minden pillanatát.”
Másodszor arra biztatta őket, hogy találják meg a szenvedélyüket. „Szeress bele valamibe. Találd meg azt, amiért reggel fel akarsz kelni. Én a színészetbe szerettem bele körülbelül a ti korotokban. Ez a szerelem vitt át a legsötétebb napjaimon. Találd meg az utadat, a célodat, az álmodat. Aztán hajtsd végre.”
Eric Dane harmadik üzenete a barátság fontosságáról szólt. „Válaszd meg okosan a barátaidat. Engedd, hogy megtaláljanak, és add át magad nekik. A legjobbak viszonozni fogják a szeretetet – ítélkezés és feltételek nélkül. Most már nem tudok autót vezetni, edzőterembe járni, kávézni. De a barátaim eljönnek hozzám. Együtt eszünk, meccset nézünk, zenét hallgatunk. Nem csinálnak semmi különlegeset. Csak eljönnek. És ez nagyon fontos.”
Végül a küzdelemről beszélt. „Harcolj minden porcikáddal, méltósággal. Soha ne add fel. Harcolj az utolsó leheletedig. Ez a betegség lassan elviszi a testemet, de soha nem fogja elvenni a lelkemet.”
Lányait külön is bátorította: „Ti ketten különböző emberek vagytok, de mindketten erősek és ellenállóak vagytok. Az ellenállóképességet tőlem örököltétek. Ha leütnek, álljatok fel. Újra és újra. Az életben biztosan ér majd benneteket váratlan csapás. Nézzetek szembe vele őszintén, becsülettel és méltósággal.”
Utolsó mondatai mindenki lelkéig hatolnak: „Remélem, bebizonyítottam, hogy bármivel szembe lehet nézni. Szembenézhetsz az életed végével is. Méltósággal szembenézhetsz a pokollal. Harcoljatok, lányok, emelt fővel. Billie és Georgia, ti vagytok a szívem. Ti vagytok a mindenem. Jó éjszakát. Szeretlek titeket. Ezek az utolsó szavaim.”
