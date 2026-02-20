Esmeralda elárulta, mi a titka a kortalan szépségének – Exkluzív interjú Leticia Calderónnal

Esmeralda, a gyönyörű, ám annál hányatottabb sorsú lány mindannyiunk szívét elrabolta. Leticia Calderónnal majdnem 30 év távlatából tekintettünk vissza a telenovellára.

Leticia Calderón meghódította Esmeraldaként a magyar nézőközönség szívét.

Forrás: TV2 Sajtószoba

Leticia Calderón interjú Leticia az Esmeralda című telenovellával lett világhírű.

A sorozatban Esmeralda és José Armando, a két elcserélt gyermek bonyodalmas szerelmét láthatjuk.

Leticia A Nagy Duett miatt utazott Magyarországra, hiszen Ana María Orozco után ő veszi át a vendégzsűri székét.

A mexikói színésznő elárulta, mi a kortalan szépsége titka – és azt javasolja olvasóinknak, hogy ne várjanak egy sarkalatos mérföldkőre, hanem kezdjék el most az önmagukra figyelést.

Az Esmeraldának Magyarországon akkora sikere és hatása volt, hogy a nézők pénzgyűjtésbe kezdtek, hogy a főhős megműttethesse a szemeit.

Leticia üzent azon olvasóinknak, akiknek fontos a szeretet és a szerelem.

Az Esmeralda-sorozat

Ne aggódj, ha csak homályosan emlékszek a sorozat képeire és főcímdalára – mi most segítünk feleleveníteni a kultikus telenovellát!

Leticia Calderón, a sikeres, mexikói színésznő játszotta az Esmeralda című telenovella főszerepét, mely szappanopera egy 1970-es venezuelai sorozatnak volt a remake-je.

A történet Esmeraldáról és szerelméről José Armandóról szólt, ám a sztori legnagyobb csavara az volt, hogy ők valójában elcserélt gyermekek voltak. Ugyanis a gazdag Peñarreal család mindenképpen fiú trónörököst várt, Esmeraldáról pedig – amellett, hogy lány lett – még azt is hitték, hogy halva született. A két gyermeket ezért születésükkor kicserélték, arra viszont senki nem számított, hogy a sorsuk felnőttként összefonódik Cupido által.

Esmeralda és José Armando szerelme mindenkit megríkatott.

Forrás: Wikipédia

Leticia, a telenovellasztár

Bár Leticia már Esmeralda szerepe előtt is feltűnt más produkciókban (pl. Megveszem ezt a nőt), a világhírnevet a vak lány története hozta el neki.

Az 57 éves Leticia ma is olyan gyönyörű, mint fiatalkorában, elegáns nőiessége pedig csak úgy sugárzik belőle. Az Esmeralda sikereiről a mai napig nyíltan beszél, ahogyan arról is, hogy milyen érzés számára az, hogy két csodás fiúnak lehet az édesanyja.