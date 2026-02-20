Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 20., péntek Aladár, Álmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
színésznő

Esmeralda elárulta, mi a titka a kortalan szépségének – Exkluzív interjú Leticia Calderónnal

MW - Gáll Regina
színésznő Exkluzív interjú Leticia Calderón Esmeralda telenovella
Baranyi Hanna
2026.02.20.
Emlékszel még azokra az időkre, amikor tűkön ülve vártad a tévé előtt ülve, hogy vajon mi történik Esmeraldával a kedvenc telenovelládban? A vak lányt játszó Leticia Calderón most egy exkluzív interjúban mesélt arról, hogy milyen szépségápolási tanácsai vannak, sőt, még az olvasóinknak is üzent!

Esmeralda, a gyönyörű, ám annál hányatottabb sorsú lány mindannyiunk szívét elrabolta. Leticia Calderónnal majdnem 30 év távlatából tekintettünk vissza a telenovellára.  

Leticia Calderón Esmeraldaként
Leticia Calderón meghódította Esmeraldaként a magyar nézőközönség szívét.
Forrás:  TV2 Sajtószoba

Leticia Calderón interjú

  • Leticia az Esmeralda című telenovellával lett világhírű.
  • A sorozatban Esmeralda és José Armando, a két elcserélt gyermek bonyodalmas szerelmét láthatjuk.
  • Leticia A Nagy Duett miatt utazott Magyarországra, hiszen Ana María Orozco után ő veszi át a vendégzsűri székét.
  • A mexikói színésznő elárulta, mi a kortalan szépsége titka – és azt javasolja olvasóinknak, hogy ne várjanak egy sarkalatos mérföldkőre, hanem kezdjék el most az önmagukra figyelést.
  • Az Esmeraldának Magyarországon akkora sikere és hatása volt, hogy a nézők pénzgyűjtésbe kezdtek, hogy a főhős megműttethesse a szemeit.
  • Leticia üzent azon olvasóinknak, akiknek fontos a szeretet és a szerelem.

Az Esmeralda-sorozat

Ne aggódj, ha csak homályosan emlékszek a sorozat képeire és főcímdalára – mi most segítünk feleleveníteni a kultikus telenovellát!

Leticia Calderón, a sikeres, mexikói színésznő játszotta az Esmeralda című telenovella főszerepét, mely szappanopera egy 1970-es venezuelai sorozatnak volt a remake-je. 

A történet Esmeraldáról és szerelméről José Armandóról szólt, ám a sztori legnagyobb csavara az volt, hogy ők valójában elcserélt gyermekek voltak. Ugyanis a gazdag Peñarreal család mindenképpen fiú trónörököst várt, Esmeraldáról pedig – amellett, hogy lány lett – még azt is hitték, hogy halva született. A két gyermeket ezért születésükkor kicserélték, arra viszont senki nem számított, hogy a sorsuk felnőttként összefonódik Cupido által.

Esmeralda és José Armando az Esmeraldában
Esmeralda és José Armando szerelme mindenkit megríkatott.
Forrás: Wikipédia

Leticia, a telenovellasztár

Bár Leticia már Esmeralda szerepe előtt is feltűnt más produkciókban (pl. Megveszem ezt a nőt), a világhírnevet a vak lány története hozta el neki.

Az 57 éves Leticia ma is olyan gyönyörű, mint fiatalkorában, elegáns nőiessége pedig csak úgy sugárzik belőle. Az Esmeralda sikereiről a mai napig nyíltan beszél, ahogyan arról is, hogy milyen érzés számára az, hogy két csodás fiúnak lehet az édesanyja.

Leticia 2024-ben
Leticia talpig pirosban jelent meg egy 2024-es bemutatón.
Forrás: GettyImages

Esmeralda Magyarországon

Előző hétvégén nagy izgalmakban lehetett része minden magyar tévénézőnek. A Nagy Duett vendégzsűrije – a 10 éves Izaura TV meghívására – ugyanis nem más volt mint a kolumbiai Ana María Orozco, vagyis a Betty, a csúnya lányból ismert Betty. Ezen a hétvégén viszont maga Leticia Calderón fogja átvenni a vendégzsűri székét, ezért is érkezett most Magyarországra.

Exkluzív interjú Leticia Calderónnal, az Esmeralda színésznőjével

A mexikói színésznőt, aki a magyar tévénézők tudatában szinte 30 éve igazi szépségideálként létezik, arról kérdeztük, hogyan tudja fenntartani kortalan szépségét, illetve van-e valamilyen szépségápolási praktikája vagy self-care rutinja, hogy a külső-belső szépséget, egyensúlyt és harmóniát megőrizze. A válasza pedig igazán meglepő volt.

Egészen addig, amíg anyává váltam, nem igazán figyeltem magamra. A gyermekeim születése után viszont sokkal felelősségteljesebb lettem – rájöttem, hogy magam iránt is felelős vagyok. Azóta pedig figyelek ezekre a dolgokra, hiszen az étkezés, az elegendő vízfogyasztás, a sportolás és a bőrápolás mind nagyon fontosak. A legfontosabb mégis az, hogy boldog vagyok, és az élet minden percét élvezem, sőt, hagyom magam meglepni az élet által. Talán ez az, ami látszik rajtam.

A gyönyörű színésznő éppen emiatt azt tanácsolja mindenkinek, hogy senki ne várja meg, míg anyuka lesz, hiszen érdemes már előtte is figyelni a külső és belső harmóniára.

Leticia az interjún
Leticia kívül-belül harmóniát és szépséget áraszt magából.
Forrás: MW

Természetesen a nagy sikerű Esmeralda-sorozatról is kérdeztük Leticiát, hiszen Magyarországon olyan rajongótábora volt a sorozatnak, hogy a nézők pénzgyűjtést szerveztek azért, hogy Esmeralda megműttethesse a szemét – hozzá kell tenni, hogy Magyarország volt az egyetlen ország, ahol ez előfordult, szóval különleges helyen vagyunk Leticia szívében.

Ez [a pénzgyűjtés] nagyon meghatott engem, illetve nagyon fontos volt a bennem lévő felelősségtudat kialakításában is azzal kapcsolatban, hogy a szerepeknek milyen jelentőségük van.

Leticia szerint ezzel azt is megmutattuk, hogy milyen nagy a szívünk, és milyen empatikusak tudunk lenni a fájdalommal és a szenvedéssel kapcsolatban.

Leticia üzenete az olvasóinknak

A színésznő üzent a Life.hu olvasóinak és azoknak a telenovella-rajongóknak, akik hisznek a sorozatok által is képviselt romantikában és a mindent elsöprő szerelemben.

Higgyetek a szerelemben – de ne csak a szerelemben, hanem a szeretetben és a szeretet sokszínűségében is. Hiszen sokféleképpen szerethetünk: szerethetjük a gyerekeinket, a barátainkat, a munkánkat, és ami igazán fontos: saját magunkat.

Ha még többet olvasnál a dél-amerikai szappanoperákról, akkor ezeket se hagyd ki!

A sorozat, mely milliók szívét elrabolta: Betty, a csúnya lány – Tudtad, hogy van folytatása?

Te is imádtad a régi szappanoperákat, és bánkódsz, hogy ma már nem készítenek ilyen kultikus sorozatokat?

Emlékszel még a Betty, a csúnya lányra? Csak az igazi rajongók tudják helyesen megoldani ezt a szappanopera-kvízt

Ha szeretnéd tesztelni tudásos erről a népszerű szappanoperáról, akkor töltsd ki a kvízünket!

Emlékszel még a Csacska angyalra? Így néznek ki ma a sorozat szereplői – GALÉRIA

Kattints, és tudd meg azokat a titkokat, amiket még a legnagyobb rajongók sem ismernek!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu