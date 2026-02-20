Esmeralda elárulta, mi a titka a kortalan szépségének – Exkluzív interjú Leticia Calderónnal

Esmeralda, a gyönyörű, ám annál hányatottabb sorsú lány mindannyiunk szívét elrabolta. Leticia Calderónnal majdnem 30 év távlatából tekintettünk vissza a telenovellára.
Leticia Calderón interjú
- Leticia az Esmeralda című telenovellával lett világhírű.
- A sorozatban Esmeralda és José Armando, a két elcserélt gyermek bonyodalmas szerelmét láthatjuk.
- Leticia A Nagy Duett miatt utazott Magyarországra, hiszen Ana María Orozco után ő veszi át a vendégzsűri székét.
- A mexikói színésznő elárulta, mi a kortalan szépsége titka – és azt javasolja olvasóinknak, hogy ne várjanak egy sarkalatos mérföldkőre, hanem kezdjék el most az önmagukra figyelést.
- Az Esmeraldának Magyarországon akkora sikere és hatása volt, hogy a nézők pénzgyűjtésbe kezdtek, hogy a főhős megműttethesse a szemeit.
- Leticia üzent azon olvasóinknak, akiknek fontos a szeretet és a szerelem.
Az Esmeralda-sorozat
Ne aggódj, ha csak homályosan emlékszek a sorozat képeire és főcímdalára – mi most segítünk feleleveníteni a kultikus telenovellát!
Leticia Calderón, a sikeres, mexikói színésznő játszotta az Esmeralda című telenovella főszerepét, mely szappanopera egy 1970-es venezuelai sorozatnak volt a remake-je.
A történet Esmeraldáról és szerelméről José Armandóról szólt, ám a sztori legnagyobb csavara az volt, hogy ők valójában elcserélt gyermekek voltak. Ugyanis a gazdag Peñarreal család mindenképpen fiú trónörököst várt, Esmeraldáról pedig – amellett, hogy lány lett – még azt is hitték, hogy halva született. A két gyermeket ezért születésükkor kicserélték, arra viszont senki nem számított, hogy a sorsuk felnőttként összefonódik Cupido által.
Leticia, a telenovellasztár
Bár Leticia már Esmeralda szerepe előtt is feltűnt más produkciókban (pl. Megveszem ezt a nőt), a világhírnevet a vak lány története hozta el neki.
Az 57 éves Leticia ma is olyan gyönyörű, mint fiatalkorában, elegáns nőiessége pedig csak úgy sugárzik belőle. Az Esmeralda sikereiről a mai napig nyíltan beszél, ahogyan arról is, hogy milyen érzés számára az, hogy két csodás fiúnak lehet az édesanyja.
Esmeralda Magyarországon
Előző hétvégén nagy izgalmakban lehetett része minden magyar tévénézőnek. A Nagy Duett vendégzsűrije – a 10 éves Izaura TV meghívására – ugyanis nem más volt mint a kolumbiai Ana María Orozco, vagyis a Betty, a csúnya lányból ismert Betty. Ezen a hétvégén viszont maga Leticia Calderón fogja átvenni a vendégzsűri székét, ezért is érkezett most Magyarországra.
Exkluzív interjú Leticia Calderónnal, az Esmeralda színésznőjével
A mexikói színésznőt, aki a magyar tévénézők tudatában szinte 30 éve igazi szépségideálként létezik, arról kérdeztük, hogyan tudja fenntartani kortalan szépségét, illetve van-e valamilyen szépségápolási praktikája vagy self-care rutinja, hogy a külső-belső szépséget, egyensúlyt és harmóniát megőrizze. A válasza pedig igazán meglepő volt.
„Egészen addig, amíg anyává váltam, nem igazán figyeltem magamra. A gyermekeim születése után viszont sokkal felelősségteljesebb lettem – rájöttem, hogy magam iránt is felelős vagyok. Azóta pedig figyelek ezekre a dolgokra, hiszen az étkezés, az elegendő vízfogyasztás, a sportolás és a bőrápolás mind nagyon fontosak. A legfontosabb mégis az, hogy boldog vagyok, és az élet minden percét élvezem, sőt, hagyom magam meglepni az élet által. Talán ez az, ami látszik rajtam.”
A gyönyörű színésznő éppen emiatt azt tanácsolja mindenkinek, hogy senki ne várja meg, míg anyuka lesz, hiszen érdemes már előtte is figyelni a külső és belső harmóniára.
Természetesen a nagy sikerű Esmeralda-sorozatról is kérdeztük Leticiát, hiszen Magyarországon olyan rajongótábora volt a sorozatnak, hogy a nézők pénzgyűjtést szerveztek azért, hogy Esmeralda megműttethesse a szemét – hozzá kell tenni, hogy Magyarország volt az egyetlen ország, ahol ez előfordult, szóval különleges helyen vagyunk Leticia szívében.
„Ez [a pénzgyűjtés] nagyon meghatott engem, illetve nagyon fontos volt a bennem lévő felelősségtudat kialakításában is azzal kapcsolatban, hogy a szerepeknek milyen jelentőségük van.”
Leticia szerint ezzel azt is megmutattuk, hogy milyen nagy a szívünk, és milyen empatikusak tudunk lenni a fájdalommal és a szenvedéssel kapcsolatban.
Leticia üzenete az olvasóinknak
A színésznő üzent a Life.hu olvasóinak és azoknak a telenovella-rajongóknak, akik hisznek a sorozatok által is képviselt romantikában és a mindent elsöprő szerelemben.
Higgyetek a szerelemben – de ne csak a szerelemben, hanem a szeretetben és a szeretet sokszínűségében is. Hiszen sokféleképpen szerethetünk: szerethetjük a gyerekeinket, a barátainkat, a munkánkat, és ami igazán fontos: saját magunkat.
