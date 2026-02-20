A Grace klinikán és az Eufórián túl: ezek voltak Eric Dane elfeledett, de meghatározó szerepei

Hollywood egy karizmatikus, sokoldalú színésztől búcsúzik. Eric Dane neve szinte örökre összefonódott A Grace klinika és az Eufória sorozatokkal, ám pályafutása jóval gazdagabb volt ennél.
Nemcsak Dr. Mark Sloan volt – Eric Dane filmjei és szerepei
- 53 éves korában, hosszas betegség után elhuny Eric Dane.
- Két ikonikus sorozatszerepével azonosítjuk, pedig több mint 30 alkotásban láthattuk.
- Összegyűjtöttük Eric Dane szerepei közül a kedvenceinket.
- Emlékezzünk a színészre pályafutása izgalmas darabjaival.
Filmrajongók millióit sokkol a február 19-én érkezett megrendítő hír, Eric Dane elhunyt. A színésznél 2025 áprilisában diagnosztizáltak amiotrófiás laterális szklerózist, állapota pedig gyorsan romlott. Eric Dane betegsége végül legyőzte a sztárt. Halála nem csupán a mulandóságra emlékeztethet minket, hanem arra is, hogy egy színész szerepeiben örökre velünk maradhat.
Eric Dane szerepei korántsem voltak egysíkúak
A legtöbben A Grace klinika jóképű plasztikai sebészével azonosítják Eric Dane-t, akit kétségkívül ez a sorozat tett világszerte ismertté. Később az Eufória sötét tónusú világában Cal Jacobs szerepében egy egészen más, ellentmondásos apaképet formált meg. Ám karrierje korántsem csak erről a két állomásról szólt.
Az ötévados The Last Ship (Az utolsó remény) sorozatban Tom Chandler kapitányként egy világjárvány utáni, szétesett világban próbálta egyben tartani a legénységet és a reményt. A 2000-es évek elején az itthon is hatalmas népszerűségnek örvendő Bűbájos boszorkák című sorozatban is feltűnt. Jason Deant, a sármos üzletembert alakította, aki romantikus kapcsolatba bonyolódott Phoebe Halliwellel (Alyssa Milano). Bár a természetfeletti lények között csak egy hétköznapi ember volt, Eric Dane Bűbájos boszorkák karaktere mégis emlékezetes maradt.
A sorozatok mellett azonban Eric Dane filmjei között is bőven találunk remek alkotásokat és izgalmas szerepeket. Filmes pályafutása egyik meglepő állomása egyértelműen a 2005-ös A dög című gore horrorfilm, amiben egy érdekes hőskaraktert formált meg. Egy évvel később a szuperhősfilmek világába is belekóstolt az X-Men: Az ellenállás vége című produkcióval. Jamie Madroxot, azaz a Többszörös Embert alakította, aki képes volt a saját másolatait létrehozni. Bár nem volt főszerep, jelenléte kulcsfontosságú volt a történet szempontjából. Ráadásul azt is bizonyította, hogy Eric Dane nagyszabású hollywoodi produkciókban is megállja a helyét.
A romantikus filmek kedvelői sem maradnak Eric Dane filmjei nélkül. A mi egyik kedvencünk a 2010-es Valentin-nap, amiben egy titkát vállaló sportolót formált meg. A szerep kiválóan megmutatta érzékenyebb oldalát. Külön érdekesség, hogy ebben a filmben együtt szerepelhetett a hamarosan új évaddal jelentkező A Grace klinika másik sztárjával, Patrick Dempsey-vel is.
Eric Dane filmjei és sorozatszerepei mind azt bizonyítják, hogy nemcsak egyetlen karakterre volt kódolva. Karrierje során romantikus hőst, akciófilmes figurát és drámai mélységekkel rendelkező apát is hitelesen alakított. Bár neve elsősorban két ikonikus sorozattal forrt össze, pályafutása sokkal színesebb és rétegzettebb volt. Ezek az emlékezetes, ám kevésbé emlegetett szerepek is hozzájárulnak ahhoz az örökséghez, amelyet maga után hagyott.
