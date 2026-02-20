A Grace klinikán és az Eufórián túl: ezek voltak Eric Dane elfeledett, de meghatározó szerepei

Hollywood egy karizmatikus, sokoldalú színésztől búcsúzik. Eric Dane neve szinte örökre összefonódott A Grace klinika és az Eufória sorozatokkal, ám pályafutása jóval gazdagabb volt ennél.

Eric Dane A Grace klinika sorozatnak köszönheti ismertségét.

Forrás: Getty Images

Nemcsak Dr. Mark Sloan volt – Eric Dane filmjei és szerepei 53 éves korában, hosszas betegség után elhuny Eric Dane.

Két ikonikus sorozatszerepével azonosítjuk, pedig több mint 30 alkotásban láthattuk.

Összegyűjtöttük Eric Dane szerepei közül a kedvenceinket.

Emlékezzünk a színészre pályafutása izgalmas darabjaival.

Filmrajongók millióit sokkol a február 19-én érkezett megrendítő hír, Eric Dane elhunyt. A színésznél 2025 áprilisában diagnosztizáltak amiotrófiás laterális szklerózist, állapota pedig gyorsan romlott. Eric Dane betegsége végül legyőzte a sztárt. Halála nem csupán a mulandóságra emlékeztethet minket, hanem arra is, hogy egy színész szerepeiben örökre velünk maradhat.

Eric Dane szerepei korántsem voltak egysíkúak

A legtöbben A Grace klinika jóképű plasztikai sebészével azonosítják Eric Dane-t, akit kétségkívül ez a sorozat tett világszerte ismertté. Később az Eufória sötét tónusú világában Cal Jacobs szerepében egy egészen más, ellentmondásos apaképet formált meg. Ám karrierje korántsem csak erről a két állomásról szólt.

Az ötévados The Last Ship (Az utolsó remény) sorozatban Tom Chandler kapitányként egy világjárvány utáni, szétesett világban próbálta egyben tartani a legénységet és a reményt. A 2000-es évek elején az itthon is hatalmas népszerűségnek örvendő Bűbájos boszorkák című sorozatban is feltűnt. Jason Deant, a sármos üzletembert alakította, aki romantikus kapcsolatba bonyolódott Phoebe Halliwellel (Alyssa Milano). Bár a természetfeletti lények között csak egy hétköznapi ember volt, Eric Dane Bűbájos boszorkák karaktere mégis emlékezetes maradt.

Emékszel még Eric Dane-re a Bűbájos boszorkákból?

Forrás: IMDb

A sorozatok mellett azonban Eric Dane filmjei között is bőven találunk remek alkotásokat és izgalmas szerepeket. Filmes pályafutása egyik meglepő állomása egyértelműen a 2005-ös A dög című gore horrorfilm, amiben egy érdekes hőskaraktert formált meg. Egy évvel később a szuperhősfilmek világába is belekóstolt az X-Men: Az ellenállás vége című produkcióval. Jamie Madroxot, azaz a Többszörös Embert alakította, aki képes volt a saját másolatait létrehozni. Bár nem volt főszerep, jelenléte kulcsfontosságú volt a történet szempontjából. Ráadásul azt is bizonyította, hogy Eric Dane nagyszabású hollywoodi produkciókban is megállja a helyét.