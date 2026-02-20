András herceget 66. születésnapján, reggel 8 órakor vitték el civil ruhás rendőrök a norfolki rezidenciájáról. Tizenegy órát töltött őrizetben, majd este hét után engedték el a rendőrségről. A helyzet egykori feleségét, Sarah Fergusont is megviseli.
- Sarah Ferguson barátai szerint mentálisan és anyagilag is nehéz helyzetben van András herceg letartóztatása után; több vállalata felszámolás alá kerül, és akár az Egyesült Arab Emírségekben próbálhat új bevételi forrást találni.
- Az Epstein-akták alapján kiderült, hogy Jeffrey Epstein hosszú éveken át anyagilag támogatta Fergie-t, a hercegné pedig a botrány után is kapcsolatban maradt vele; egyesek szerint akár a rendőrség előtt is számot kell adnia a történtekről.
- A királyi családban példátlan válság alakult ki: III. Károly király teljes együttműködést ígért a hatóságoknak, ám szakértők szerint a botrány még korántsem ért véget.
András herceg exfelesége még hallgat
A vád szerint András herceg közhivatalban elkövetett visszaélést követett el, mivel bizalmas információkat adott át Jeffrey Epsteinnek, amikor az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként tevékenykedett. A Thames Valley-i rendőrség közölte, hogy emiatt Berkshire-ben és Norfolkban is házkutatásokat tartanak.
Sarah Ferguson és lányai, Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő egyelőre nem szólaltak meg az ügyben. A családhoz közel állók szerint pedig Fergie különösen nehéz helyzetben van. Egy királyi forrás a Daily Mailnek így fogalmazott: „Beszéltem néhány barátjával. Úgy tűnik, rossz bőrben van. Az embereknek azt mondja, hogy nagyon szenved, és úgy érzi, hogy mindenki ellene van.” Ugyanez a forrás hozzátette: „De határozottan kiáll amellett, hogy újra munkába akar állni, pénzt kell keresnie. Nem tudom, hogyan fogja ezt megcsinálni.” A helyzetet súlyosbítja, hogy a hírek szerint Sarah Ferguson hat vállalata a következő tíz napban felszámolás alá kerül. A hercegnét öt hónapja nem látták; legutóbb tavaly szeptember 25-én fotózták le, amikor elhagyta a Royal Lodge-ot.
Sarah Ferguson összeomlott: távoli országba menekülne
Egyes értesülések szerint Fergie az Egyesült Arab Emírségekben keresheti a szerencséjét, és akár le is mondhat arról az álmáról, hogy Windsorban, lányai közelében telepedjen le. A forrás így fogalmazott: „Szerintem szeretne Windsor környékén maradni, hogy Beatrix és Eugénia könnyen meglátogathassa őt az unokáival. De megértem azokat az érveket, amelyek a Perzsa-öbölben való letelepedés mellett szólnak, ha tényleg úgy gondolja, hogy ott pénzt tud keresni.”
A legújabb Epstein-akták szerint az elítélt pénzember 15 éven keresztül pénzelte Fergie-t. 1996-ban – abban az évben, amikor a hercegné elvált Andrástól – kezdte el pénzügyileg támogatni Sarah Fergusont. A támogatás összege jóval meghaladta azt a 15 000 fontot, amelyet Fergie korábban nyilvánosan is elismert.
Richard Fitzwilliams királyi szakértő azt mondta: „Sarah Fergusonnak nincs jövője. Megszégyenült, üzleteit bezárták, és biztosan egyetlen jótékonysági szervezet sem fog vele foglalkozni. Még sok minden fog kiderülni. Ez még nem a vége.” Hozzátette: „Egy kis csend és alázatosság jót tenne neki, de ez nem illik a temperamentumához. Ez nagyon komoly ügy, és nem lehet tudni, hova vezet.” András letartóztatásáról így fogalmazott: „Ez egy példátlan válság, különösen azért, mert olyan sokáig hagyták, hogy titokban maradjon. Ez óriási aggodalmat okoz a palotában.”
Bár egyesek szerint Fergie számára egy mindent leleplező könyv jelenthetné a legnagyobb bevételi forrást, a barátai szerint ezt elvetette. Ugyanakkor egy forrás úgy fogalmazott: „Lehet, hogy végül ezt a történetet a rendőrségnek, a bírónak és az esküdtszéknek vagy valamilyen más vizsgálat keretében kell elmesélnie.”
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: