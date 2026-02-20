András herceget 66. születésnapján, reggel 8 órakor vitték el civil ruhás rendőrök a norfolki rezidenciájáról. Tizenegy órát töltött őrizetben, majd este hét után engedték el a rendőrségről. A helyzet egykori feleségét, Sarah Fergusont is megviseli.

András herceg 11 órát töltött a rendőrségen - A helyzet exfeleségét, Sarah Fergusont is megviseli

Sarah Ferguson barátai szerint mentálisan és anyagilag is nehéz helyzetben van András herceg letartóztatása után; több vállalata felszámolás alá kerül, és akár az Egyesült Arab Emírségekben próbálhat új bevételi forrást találni.

Az Epstein-akták alapján kiderült, hogy Jeffrey Epstein hosszú éveken át anyagilag támogatta Fergie-t, a hercegné pedig a botrány után is kapcsolatban maradt vele; egyesek szerint akár a rendőrség előtt is számot kell adnia a történtekről.

A királyi családban példátlan válság alakult ki: III. Károly király teljes együttműködést ígért a hatóságoknak, ám szakértők szerint a botrány még korántsem ért véget.

András herceg exfelesége még hallgat

A vád szerint András herceg közhivatalban elkövetett visszaélést követett el, mivel bizalmas információkat adott át Jeffrey Epsteinnek, amikor az Egyesült Királyság kereskedelmi megbízottjaként tevékenykedett. A Thames Valley-i rendőrség közölte, hogy emiatt Berkshire-ben és Norfolkban is házkutatásokat tartanak.

Sarah Ferguson és lányai, Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő egyelőre nem szólaltak meg az ügyben. A családhoz közel állók szerint pedig Fergie különösen nehéz helyzetben van. Egy királyi forrás a Daily Mailnek így fogalmazott: „Beszéltem néhány barátjával. Úgy tűnik, rossz bőrben van. Az embereknek azt mondja, hogy nagyon szenved, és úgy érzi, hogy mindenki ellene van.” Ugyanez a forrás hozzátette: „De határozottan kiáll amellett, hogy újra munkába akar állni, pénzt kell keresnie. Nem tudom, hogyan fogja ezt megcsinálni.” A helyzetet súlyosbítja, hogy a hírek szerint Sarah Ferguson hat vállalata a következő tíz napban felszámolás alá kerül. A hercegnét öt hónapja nem látták; legutóbb tavaly szeptember 25-én fotózták le, amikor elhagyta a Royal Lodge-ot.

Sarah Ferguson összeomlott: távoli országba menekülne

Egyes értesülések szerint Fergie az Egyesült Arab Emírségekben keresheti a szerencséjét, és akár le is mondhat arról az álmáról, hogy Windsorban, lányai közelében telepedjen le. A forrás így fogalmazott: „Szerintem szeretne Windsor környékén maradni, hogy Beatrix és Eugénia könnyen meglátogathassa őt az unokáival. De megértem azokat az érveket, amelyek a Perzsa-öbölben való letelepedés mellett szólnak, ha tényleg úgy gondolja, hogy ott pénzt tud keresni.”