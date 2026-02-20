Zendaya karikagyűrűre cserélte a gyémántot: azt pletyálják, férjhez ment a színésznő

Az Eufória sztárja, Zendaya karikagyűrűben jelent meg szerdán egy beverly hillsi eseményen – a gyémánt eljegyzési gyűrűje nem volt rajta. A színésznőnek a frizurája is új, rövidebb lett a haja.

A pletykák szerint Zendaya férjhez mehetett Tom Hollandhoz

Forrás: AFP

Férjhez mehetett Zendaya

A 29 éves színésznő a 2025-ös Golden Globe-gálán mutatta meg először ötkarátos gyémántgyűrűjét. A Jessica McCormack által tervezett ékszer közepén párnacsiszolású kő található. A Page Six korábban már megerősítette, hogy Tom Holland megkérte Zendaya kezét. A brit színész 2024 karácsonya és szilvesztere között tette fel a nagy kérdést, nem sokkal azután, hogy a pár egymáshoz illő tetoválásokat készíttetett.

Egy bennfentes szerint a két sztár már évek óta beszélget a házasságról, Zendayának azonban fogalma sem volt arról, mikor kerül sor a lánykérésre. A bennfentes azt is elárulta, hogy Tom Holland a lánykérés előtt engedélyt kért a színésznő szüleitől.

Zendaya és Tom Holland kapcsolata 2017-ben kezdődött, de csak 2021-ben vállalták fel nyilvánosan a románcukat.

2025 júliusában Zendaya stylistja, Law Roach arról beszélt, hogy az esküvő szervezése még el sem kezdődött. A színésznő több forgatáson is dolgozott akkor. Lehet, hogy azóta felgyorsultak az események?

