Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 20., péntek Aladár, Álmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
eufória

Zendaya karikagyűrűre cserélte a gyémántot: azt pletyálják, férjhez ment a színésznő

eufória esküvő Zendaya Tom Holland
Horváth Angéla
2026.02.20.
Ismét beindultak találgatások! Zendaya nem az ötkarátos eljegyzési gyűrűjét viselte egy eseményen, hanem egy egyszerű arany karikagyűrű volt a bal gyűrűsujján. A rajongók azonnal azt kezdték suttogni: titokban már össze is házasodott Tom Hollanddal.

Az Eufória sztárja, Zendaya karikagyűrűben jelent meg szerdán egy beverly hillsi eseményen – a gyémánt eljegyzési gyűrűje nem volt rajta. A színésznőnek a frizurája is új, rövidebb lett a haja. 

A pletykák szerint Zendaya férjhez mehetett Tom Hollandhoz
A pletykák szerint Zendaya férjhez mehetett Tom Hollandhoz
Forrás: AFP

Férjhez mehetett Zendaya

A 29 éves színésznő a 2025-ös Golden Globe-gálán mutatta meg először ötkarátos gyémántgyűrűjét. A Jessica McCormack által tervezett ékszer közepén párnacsiszolású kő található. A Page Six korábban már megerősítette, hogy Tom Holland megkérte Zendaya kezét. A brit színész 2024 karácsonya és szilvesztere között tette fel a nagy kérdést, nem sokkal azután, hogy a pár egymáshoz illő tetoválásokat készíttetett.

Egy bennfentes szerint a két sztár már évek óta beszélget a házasságról, Zendayának azonban fogalma sem volt arról, mikor kerül sor a lánykérésre. A bennfentes azt is elárulta, hogy Tom Holland a lánykérés előtt engedélyt kért a színésznő szüleitől.

Zendaya és Tom Holland kapcsolata 2017-ben kezdődött, de csak 2021-ben vállalták fel nyilvánosan a románcukat.

2025 júliusában Zendaya stylistja, Law Roach arról beszélt, hogy az esküvő szervezése még el sem kezdődött. A színésznő több forgatáson is dolgozott akkor. Lehet, hogy azóta felgyorsultak az események? 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Zendaya és Robert Pattinson brutálisan merész és egyben művészi fotósorozattal borzolja a kedélyeket

Vajon a közös filmjük, a Kész dráma is ilyen lesz?

Zendaya elárulta, mikor szeretett bele Tom Hollandbe

Egy évvel az eljegyzésük bejelentése után a színésznő elmondta, melyek számára a red flagek egy kapcsolatban, és mi alapján ítéli meg a másik jellemét. Zendaya elárulta, arról nagyon hamar meggyőződött, hogy Tom Holland a megfelelő társa.

Előzetest kapott Zendaya és Robert Pattinson sötét humorú vígjátéka: a Kész dráma az év egyik nagy dobása lesz

Igazi érzelmi hullámvasútnak ígérkezik a Kész dráma című film, amiben veszélyes elegyet alkot a romantika és egy sötét titok, ami mindent felborít.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu