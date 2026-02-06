Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Müller Péter: „Élni nem ugyanaz, mint túlélni. Élni természetes."

2026.02.06.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.

Müller Péter gondolatai az életről.
Heti útravaló Müller Pétertől

Élni nem ugyanaz, mint túlélni. Élni természetes. Hol jó, hol rossz. Észre sem vesszük, milyen csoda. Teli van gondokkal, unalommal, kötelességgel, De túlélni súlyos betegséget, halálos veszélyt, már egészen más! Nincs benne unalom, szorongás, fájdalom, közöny, nincs benne rettegés, mert mindez már megvolt. Elmúlt. Csak a színtiszta Élet maradt meg, és a diadalmas öröm. Csoda van, de hogy lássuk is, azt meg kell szenvedni.

