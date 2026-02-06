Müller Péter: „Élni nem ugyanaz, mint túlélni. Élni természetes."

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.
Heti útravaló Müller Pétertől
Élni nem ugyanaz, mint túlélni. Élni természetes. Hol jó, hol rossz. Észre sem vesszük, milyen csoda. Teli van gondokkal, unalommal, kötelességgel, De túlélni súlyos betegséget, halálos veszélyt, már egészen más! Nincs benne unalom, szorongás, fájdalom, közöny, nincs benne rettegés, mert mindez már megvolt. Elmúlt. Csak a színtiszta Élet maradt meg, és a diadalmas öröm. Csoda van, de hogy lássuk is, azt meg kell szenvedni.
