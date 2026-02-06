Világbajnok szerelem: Madison Chock és Evan Bates sztorija a sportvilág legromantikusabb története — Videó

A sportvilágban is ritkaság számba megy, de a jégtánc területén egészen kivételes: egy házaspár uralja a mezőnyt. Madison Chock és Evan Bates jégtánckettőse már 3 világbajnoki címmel rendelkezik, és arra készülnek, hogy újfent megvédjék a címüket. De hogyan került a sportág csúcsára egy házaspár? A szerelem tette őket kiváló jégtáncossá vagy a köztük lévő hibátlan kémia tette őket kiváló házaspárrá? Összeszedtünk mindent Madison Chock és Evan Bates szerelmi történetéről.
Madison Chock és Evan Bates szerelme legyőzött minden akadályt
Néhány hónappal ezelőtt a Cup of Chine Grand Prix-versenyén az amerikai jégtánc kettős újabb aranyéremmel gazdagodott. Madison Chock és Evan Bates egy bámulatos, flamenco-stílusú előadással megszerezte a nyolcadik Grand Prix-érmüket. Ezzel újra bizonyították, hogy ők jelenleg a sportág urai. Most pedig megkezdték felkészülésüket a 2026-os téli olimpiai játékokra, amely az első olimpiájuk lesz, ahol házaspárként fognak versenyezni. De milyen út vezetett idáig?
A kezdetek
Madison első jégtáncpartnere, Greg Zuerlein 2011-ben visszavonult, így a 2011-2012-es szezonra új partnert kellett találnia. Hamarosan megismerkedett Evannel, akivel hasonló korú és tapasztalatú sportoló, mint ő. Ezután éveken át csak mint csapattagok vették az akadályokat, és közben egyre ügyesebbekké váltak a sportban. Az első igazi megmérettetésük a 2014-es Szocsiban megrendezett téli olimpiai játékokon volt, ahol 8. helyet értek el. Ezt követően ismét háromévnyi felkészülés következett, amely során egyre közelebb kerültek egymáshoz.
Vallomás
Evan a Cosmopolitannek felelevenítette, hogyan kezdődött közöttük a romantikus kapcsolat. Állítása szerint már régóta gyengéd érzelmeket táplált Madi iránt, azonban csak 2017-ben lett elég bátorsága ahhoz, hogy a lány elé álljon a vallomásával.
„Nos nagyjából úgy történt a dolog, hogy Madi elé álltam és bevallottam neki, hogy szerelmes vagyok belé. Tavaly elmondtam neki mindent, azt is, hogy mit érzek iránta. Ez sok mindent megváltoztatott a köztünk lévő dolgokon" — árulta el a profi jégtáncos 2018-ban. Ebben az évben már nyilvánosan vállalták kapcsolatukat, és a pjongcsangi olimpiára már párként utaztak el.
Bukás, majd felállás
A szerelmük első megmérettetése a phjongcshangi téli olimpiai játékokra esett, amely során szomorú dolog történt: éremesélyes párként a jégtánc-előadásuk során elestek, ezzel pedig szertefoszlott az álmuk, hogy felállhassanak a dobogóra. Ők azonban nem törtek meg a bukástól, kéz a kézben, mosolyogva köszönték meg a közönség támogatását, és az eredményhirdetés során sem mutatták csalódottság jelét. Ettől az eséstől pedig mentálisan annyira megerősödtek, hogy innentől nem volt kérdés, hogy egyszer még aranyéremmel a nyakukban térnek haza.
Nemsokkal később 2022-ben Pekingben történt meg az áttörés: az amerikai csapat elsőként ezüstérmet nyer, majd az oroszok kizárása után aranyérmet szereztek. Ezzel Evan és Madi megszerezték az első olimpiai aranyérmüket. Ezt követően több világbajnokságon, nagy döntőn és hazai bajnokságon is megmutatták, hogy mire képes a szerelmük. Sorra halmozták a címeket és az érmeket.
Nemsokkal később a jégtánckettős tagjai Thaiföldre utaztak, majd egy Instagram-bejegyzésben elárulták, hogy eljegyezték egymást.
„A pasimmal utaztam el, de a vőlegényemmel jöttem vissza" — osztotta meg boldogságát Madison az Instagram-oldalán június 16-án.
Alig két évvel az eljegyzésük után, 2024-ben Hawaiin tartották meg az esküvőjüket, azóta pedig hivatalosan is egy csapatot alkotnak a való életben is! Nem mellékesen pedig mindent versenyt megnyertek, amelyen azóta elindultak. Csak néhány statisztikai adat: 1 olimpiai aranyérem, 3 világbajnoki cím, egy ezüst érem, 2 bronz. Háromszor nyerték meg a négy kontinens bajnokságát, hétszer pedig az amerikai bajnokságot. Most pedig arra készülnek, amire talán senki nem számított korábban: az első jégtáncos házaspárrá szeretnének válni, akik aranyérmet szereznek a téli olimpiai játékon. Madison és Evan kapcsolatát már a Netflix is felfedezte: nemrég szerepeltek az Arany és Csillogás: a jégtánc világa című dokumentumsorozatban.
Ha pedig kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen teljesítményt nyújt a jégen a házaspár, akkor nézzétek meg legutóbbi flamencotáncukat:
