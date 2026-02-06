Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 6., péntek Dóra, Dorottya

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
romantikus igaz történet

Világbajnok szerelem: Madison Chock és Evan Bates sztorija a sportvilág legromantikusabb története — Videó

romantikus igaz történet jégtánc szerelem
Komáromi Bence
2026.02.06.
Ha nem hallottál még az amerikai jégtánc kettősről, akkor ideje bepótolnod! Madison Chock és Evan Bates ugyanis nemcsak világbajnoki címek sorát hódították meg az elmúlt években, hanem egymás szívét is. Mutatjuk, hogyan lett a jégtánc királya és királynője férj és feleség.

A sportvilágban is ritkaság számba megy, de a jégtánc területén egészen kivételes: egy házaspár uralja a mezőnyt. Madison Chock és Evan Bates jégtánckettőse már 3 világbajnoki címmel rendelkezik, és arra készülnek, hogy újfent megvédjék a címüket. De hogyan került a sportág csúcsára egy házaspár? A szerelem tette őket kiváló jégtáncossá vagy a köztük lévő hibátlan kémia tette őket kiváló házaspárrá? Összeszedtünk mindent Madison Chock és Evan Bates szerelmi történetéről.

Társak a jégen és a való életben is: Madison Chock és Evan Bates sztorija a sportvilág legromantikusabb története
Társak a jégen és a való életben is: Madison Chock és Evan Bates sztorija a sportvilág legromantikusabb története
Forrás: International Skating Union

Madison Chock és Evan Bates szerelme legyőzött minden akadályt

Néhány hónappal ezelőtt a Cup of Chine Grand Prix-versenyén az amerikai jégtánc kettős újabb aranyéremmel gazdagodott. Madison Chock és Evan Bates egy bámulatos, flamenco-stílusú előadással megszerezte a nyolcadik Grand Prix-érmüket. Ezzel újra bizonyították, hogy ők jelenleg a sportág urai. Most pedig megkezdték felkészülésüket a 2026-os téli olimpiai játékokra, amely az első olimpiájuk lesz, ahol házaspárként fognak versenyezni. De milyen út vezetett idáig?

A kezdetek

Madison első jégtáncpartnere, Greg Zuerlein 2011-ben visszavonult, így a 2011-2012-es szezonra új partnert kellett találnia. Hamarosan megismerkedett Evannel, akivel hasonló korú és tapasztalatú sportoló, mint ő. Ezután éveken át csak mint csapattagok vették az akadályokat, és közben egyre ügyesebbekké váltak a sportban. Az első igazi megmérettetésük a 2014-es  Szocsiban megrendezett téli olimpiai játékokon volt, ahol 8. helyet értek el. Ezt követően ismét háromévnyi felkészülés következett, amely során egyre közelebb kerültek egymáshoz.

Vallomás

Evan a Cosmopolitannek felelevenítette, hogyan kezdődött közöttük a romantikus kapcsolat. Állítása szerint már régóta gyengéd érzelmeket táplált Madi iránt, azonban csak 2017-ben lett elég bátorsága ahhoz, hogy a lány elé álljon a vallomásával.

„Nos nagyjából úgy történt a dolog, hogy Madi elé álltam és bevallottam neki, hogy szerelmes vagyok belé. Tavaly elmondtam neki mindent, azt is, hogy mit érzek iránta. Ez sok mindent megváltoztatott a köztünk lévő dolgokon" — árulta el a profi jégtáncos 2018-ban. Ebben az évben már nyilvánosan vállalták kapcsolatukat, és a pjongcsangi olimpiára már párként utaztak el.

2017 óta már hivatalosan is egy párt alkot a jégtánckettős
2017 óta már hivatalosan is egy párt alkot a jégtánckettős
Forrás: Visual China Group

Bukás, majd felállás

A szerelmük első megmérettetése a phjongcshangi téli olimpiai játékokra esett, amely során szomorú dolog történt: éremesélyes párként a jégtánc-előadásuk során elestek, ezzel pedig szertefoszlott az álmuk, hogy felállhassanak a dobogóra. Ők azonban nem törtek meg a bukástól, kéz a kézben, mosolyogva köszönték meg a közönség támogatását, és az eredményhirdetés során sem mutatták csalódottság jelét. Ettől az eséstől pedig mentálisan annyira megerősödtek, hogy innentől nem volt kérdés, hogy egyszer még aranyéremmel a nyakukban térnek haza.

Nemsokkal később 2022-ben Pekingben történt meg az áttörés: az amerikai csapat elsőként ezüstérmet nyer, majd az oroszok kizárása után aranyérmet szereztek. Ezzel Evan és Madi megszerezték az első olimpiai aranyérmüket. Ezt követően több világbajnokságon, nagy döntőn és hazai bajnokságon is megmutatták, hogy mire képes a szerelmük. Sorra halmozták a címeket és az érmeket.

Nemsokkal később a jégtánckettős tagjai Thaiföldre utaztak, majd egy Instagram-bejegyzésben elárulták, hogy eljegyezték egymást. 

„A pasimmal utaztam el, de a vőlegényemmel jöttem vissza" — osztotta meg boldogságát Madison az Instagram-oldalán június 16-án.

Alig két évvel az eljegyzésük után, 2024-ben Hawaiin tartották meg az esküvőjüket, azóta pedig hivatalosan is egy csapatot alkotnak a való életben is! Nem mellékesen pedig mindent versenyt megnyertek, amelyen azóta elindultak. Csak néhány statisztikai adat: 1 olimpiai aranyérem, 3 világbajnoki cím, egy ezüst érem, 2 bronz. Háromszor nyerték meg a négy kontinens bajnokságát, hétszer pedig az amerikai bajnokságot. Most pedig arra készülnek, amire talán senki nem számított korábban: az első jégtáncos házaspárrá szeretnének válni, akik aranyérmet szereznek a téli olimpiai játékon. Madison és Evan kapcsolatát már a Netflix is felfedezte: nemrég szerepeltek az Arany és Csillogás: a jégtánc világa című dokumentumsorozatban.

Ha pedig kíváncsiak vagytok rá, hogy milyen teljesítményt nyújt a jégen a házaspár, akkor nézzétek meg legutóbbi flamencotáncukat:

 További sporttal kapcsolatos cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

30 éve hunyt el Ayrton Senna: a brazilok bálványozták, a világ imádta, a nők odavoltak érte

A háromszoros Formula-1-es világbajnok csupán 34 éves volt. Életéből hatrészes minisorozat készült, ami az év második felében látható majd.

Ezekben a sportágakban a nők lekörözik a férfiakat

Teljesen természetes, hogy a fizikai teljesítőképességüknek hála a férfiak a legtöbb sportban felülmúlják a nőket. Azonban van néhány olyan női sportág, amelyben a hölgyek a jobbak. Mutatjuk őket!

Ezek voltak Keleti Ágnes olimpiai bajnok utolsó szavai

A Nemzet Sportolója 2019 óta a legidősebb élő olimpiai bajnok volt, és január 9-én töltötte volna be 104. életévét. A családja úgy döntött, hogy ezen a napon fogják végső útjára kísérni a tornászt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu