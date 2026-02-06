Világbajnok szerelem: Madison Chock és Evan Bates sztorija a sportvilág legromantikusabb története — Videó

A sportvilágban is ritkaság számba megy, de a jégtánc területén egészen kivételes: egy házaspár uralja a mezőnyt. Madison Chock és Evan Bates jégtánckettőse már 3 világbajnoki címmel rendelkezik, és arra készülnek, hogy újfent megvédjék a címüket. De hogyan került a sportág csúcsára egy házaspár? A szerelem tette őket kiváló jégtáncossá vagy a köztük lévő hibátlan kémia tette őket kiváló házaspárrá? Összeszedtünk mindent Madison Chock és Evan Bates szerelmi történetéről.

Társak a jégen és a való életben is: Madison Chock és Evan Bates sztorija a sportvilág legromantikusabb története

Forrás: International Skating Union

Madison Chock és Evan Bates szerelme legyőzött minden akadályt

Néhány hónappal ezelőtt a Cup of Chine Grand Prix-versenyén az amerikai jégtánc kettős újabb aranyéremmel gazdagodott. Madison Chock és Evan Bates egy bámulatos, flamenco-stílusú előadással megszerezte a nyolcadik Grand Prix-érmüket. Ezzel újra bizonyították, hogy ők jelenleg a sportág urai. Most pedig megkezdték felkészülésüket a 2026-os téli olimpiai játékokra, amely az első olimpiájuk lesz, ahol házaspárként fognak versenyezni. De milyen út vezetett idáig?

A kezdetek

Madison első jégtáncpartnere, Greg Zuerlein 2011-ben visszavonult, így a 2011-2012-es szezonra új partnert kellett találnia. Hamarosan megismerkedett Evannel, akivel hasonló korú és tapasztalatú sportoló, mint ő. Ezután éveken át csak mint csapattagok vették az akadályokat, és közben egyre ügyesebbekké váltak a sportban. Az első igazi megmérettetésük a 2014-es Szocsiban megrendezett téli olimpiai játékokon volt, ahol 8. helyet értek el. Ezt követően ismét háromévnyi felkészülés következett, amely során egyre közelebb kerültek egymáshoz.

Vallomás

Evan a Cosmopolitannek felelevenítette, hogyan kezdődött közöttük a romantikus kapcsolat. Állítása szerint már régóta gyengéd érzelmeket táplált Madi iránt, azonban csak 2017-ben lett elég bátorsága ahhoz, hogy a lány elé álljon a vallomásával.

„Nos nagyjából úgy történt a dolog, hogy Madi elé álltam és bevallottam neki, hogy szerelmes vagyok belé. Tavaly elmondtam neki mindent, azt is, hogy mit érzek iránta. Ez sok mindent megváltoztatott a köztünk lévő dolgokon" — árulta el a profi jégtáncos 2018-ban. Ebben az évben már nyilvánosan vállalták kapcsolatukat, és a pjongcsangi olimpiára már párként utaztak el.