Vasveszteség a menstruációval – Miért vezethet vashiányos vérszegénységhez?

A menstruációval járó rendszeres vérveszteség miatt sok nőnél észrevétlenül alakul ki vashiány, amely hosszú ideig tünetmentes maradhat. Mivel a vas kulcsszerepet játszik az oxigénszállításban és az energiaszint fenntartásában, hiánya fáradékonyságot, gyengeséget és koncentrációs problémákat okozhat. A probléma felismerését nehezíti, hogy a vashiány gyakran csak laborvizsgálattal igazolható, miközben a szervezet már hónapok óta a raktárait éli fel.

A vashiányos vérszegénység egyik tünete a fáradtság.

Forrás: 123rf.com

Vas szerepe a menstruációval összefüggő panaszokban A vas nélkülözhetetlen a vörösvérsejtek képzéséhez.

Menstruáció alatt rendszeres vasvesztés történik.

Erős vérzés fokozza a hiány kockázatát.

A vashiány lassan, alattomosan alakul ki.

A tünetek sokáig enyhék maradhatnak.

Laborvizsgálat nélkül nehéz felismerni.

Miért csökken a vas szintje menstruáció során?

A vas elsősorban a vérben található hemoglobinhoz kötődik, amely az oxigénszállításért felel. Menstruáció alatt a vérveszteséggel együtt jelentős mennyiségű vas is távozik a szervezetből. Ha ez a veszteség hónapról hónapra nem pótlódik megfelelően, fokozatos hiány alakul ki.

Különösen veszélyeztetettek azok a nők, akiknél a menstruáció erős vagy elhúzódó, esetleg alvadékos vérzéssel jár. A szakértők szerint már mérsékelten fokozott vérzés is elegendő lehet ahhoz, hogy a vasraktárak kiürüljenek, még akkor is, ha a hemoglobinszint eleinte normális marad.

A probléma gyakran azért marad rejtve, mert a szervezet először a raktárakat használja fel, és csak később jelennek meg a klasszikus tünetek.

A vashiányos vérszegénység korai jelei

A vas hiánya nem egyik napról a másikra okoz panaszokat. A kezdeti tünetek közé tartozik a fáradékonyság, a csökkent terhelhetőség és a gyakori fejfájás. Sok nő tapasztal szédülést, koncentrációs nehézséget vagy hidegérzékenységet.

Előrehaladottabb esetben sápadt bőr, hajhullás, töredező körmök és szapora szívdobogás is megjelenhet. A szakértők hangsúlyozzák, hogy ezek a tünetek gyakran összetéveszthetők stresszel vagy hormonális változásokkal, ezért a kivizsgálás sokszor késik.