Hogyan kérjünk fizetésemelést? – Így tárgyalj a főnököddel!

Év elején sokan érzik úgy, hogy ideje lenne fizetésemelést kérni, különösen akkor, ha nőtt a felelősségi körük, bővültek a feladataik, vagy egyszerűen már nem tükrözi a bérük a piaci értéküket. A fizetésemelés kérése azonban nem pusztán megoldandó feladat, hanem egy bértárgyalási szituáció, amelyhez stratégia, önismeret és jó érvek kellenek.

Fizetésemelés kérése: úgy kérd, hogy ne legyen kellemetlen!

Fizetésemelés kérése a főnöktől – Így készülj fel rá!

A fizetésemelés esélye nagyban növelhető, ha tisztában vagy a saját teljesítményeddel és a piaci viszonyokkal. A megfelelő időzítés, a konkrét számok és az átgondolt érvelés segíthet abban, hogy a beszélgetés ne kellemetlen helyzet, hanem konstruktív tárgyalás legyen. A cél nem a követelőzés, hanem a kölcsönösen előnyös megállapodás.

9 lépés a fizetésemelésig

Gondoljuk át előre

Nem mindegy, hogy mikor kaptunk utoljára emelést; ha évek óta stagnál a fizetésünk, reális lehet a 10-15%, de ha nemrég emeltek, akkor lehetséges, hogy 5% a maximum, amit kérhetünk. Ne hanyagoljuk el

Sokan nem kérnek emelést, mondván, hogy tavaly már kaptak; de érdemes minden évben egyszer formálisan kérni, főleg, ha kaptunk közben új feladatköröket, vagy volt kiemelkedő teljesítménnyel járó projektünk. Tudjuk, mit akarunk

Mielőtt bekopogtatunk a főnökünkhöz, érdemes utánajárni, mennyi a piaci értékünk, más cégeknél mennyi a javadalmazás a munkakörünkért. Nézzünk utána a vállalkozás gazdasági teljesítményének, hiszen ebből arra is következtethetünk, hogy mi férhet bele a keretbe. Tisztázzuk az értékeinket

Ha csúcsteljesítményt nyújtunk, arról a főnökünk is tud, és meg akar tartani bennünket, így bátrabban tudunk alkudozni. De ha csak az átlagot nyújtjuk, ne indítsunk túl magas igénnyel. Nem kérünk, alkudunk

Sokan félnek ettől a beszélgetéstől, hiszen úgy érzik, hogy extra juttatást kérnek a vezetőségtől. Tudatosítsuk magunkban, hogy a munkánknak ára van, a pénz értéke is változik, így nem szívességet kérünk, hanem tárgyalunk. Megéri tehát utánanézni, hogyan kérjünk fizetésemelést hatékonyan. Készüljünk fel rá

Gondoljuk át az érveinket az emelés mellett: a tapasztalatainkat, a hatékonyságunkat, a plusz munkákat, amiket vállaltunk az elmúlt időszakokban. Aki szorongóbb típus, annak érdemes előre leírnia, hogy milyen értékei vannak; ez rengeteg önbizalmat adhat. Időzítsünk jól

A legjobb időpont az éves teljesítményértékelés, vagy egy sikeres projektzárás. Általában érdemes inkább év elején kérni, amikor a cég beállítja a költségkeretet. Pontos összeggel készüljünk

Nem jó, ha improvizálni kell, amikor a főnök visszakérdez, mekkora emelésre gondoltunk. A cég lehetőségeit, a saját piaci és munkahelyi értékünket ismerve határozzunk meg egy konkrét összeget, ez jó kiindulási alap lehet. Indítsunk pozitívan

A beszélgetés elején hangsúlyozzuk a lojalitásunkat, a hozzáadott értékünket, és hogy miért szeretünk a cégnél dolgozni. Ha nem tud a cég akkora emelést adni, mint szeretnénk, mérlegeljük, milyen juttatásokkal elégednénk meg: ez lehet cafeteria, bónusz, home office lehetőség, tanfolyam finanszírozása.

A fizetésemelés nem kellemetlen kérés, hanem tudatos tárgyalás, amelyhez felkészültségre, jó időzítésre és reális elvárásokra van szükség. Ha tisztában vagy a saját értékeddel, a piaci viszonyokkal és konkrét érvekkel érkezel, jelentősen nő az esélye a sikeres megállapodásnak. A kulcs az, hogy magabiztosan, mégis rugalmasan képviseld az érdekeidet.

