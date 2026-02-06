Vége a találgatásnak: döntöttek az alkotók a Kamaszok folytatásáról

A producer-forgatókönyvíró elmondta, nem folytatják Eddie és Jamie Miller történetét. A döntés különösen fájó a Kamaszok című sorozat rajongóinak, mert a dráma sorra gyűjtötte be az elismeréseket, komoly visszhangot keltett a díjátadókon. Ennek ellenére az alkotók szerint a történet egy évaddal teljes.

A Kamaszok című sorozat nem kap folytatást

Forrás: Netflix / Tudum

Jack Thorne igyekezett minden találgatásnak elejét venni. Mint fogalmazott, nem készül olyan második évad, amelyben a Miller család szerepelne, ezzel végleg lezárta a későbbi folytatásról szóló pletykákat is. Bár Stephen Graham, az apát alakító főszereplő egy megjegyzésével utalt arra, hogy „a háttérben” akár történhetne még valami, Thorne ezt határozottan elvetette. Ugyanakkor hozzátette: szívesen dolgozna újra együtt Grahammel, és nem zárja ki, hogy a jövőben egy másik, hasonlóan intenzív, úgynevezett one-shot formátumú projekten találkozzanak – de ez már nem a Kamaszok világa lenne.

Miről szól a Kamaszok?

A sorozat középpontjában egy sokkoló bűncselekmény áll: a 13 éves Jamie Millert letartóztatják, miután halálra késelte egyik osztálytársát. A történet nemcsak egy család tragédiáját mutatja be, hanem szélesebb társadalmi kérdéseket is érint. Thorne a Golden Globe-gálán tartott beszédében is hangsúlyozta, hogy a Kamaszok számára nem pusztán egy drámai alkotás, hanem határozott állásfoglalás a gyűlölet és az erőszak ellen. Megszólalásaiból egyértelműen kiderült: számára a sorozat társadalmi üzenete legalább annyira fontos, mint a szakmai elismerések.

A Kamaszok első – és egyetlen – évada továbbra is elérhető a Netflix kínálatában.

