Vége a találgatásnak: döntöttek az alkotók a Kamaszok folytatásáról

Netflix sorozat folytatás
Szabados Dániel
2026.02.06.
Rossz hírt kaptak a Kamaszok rajongói: a sorozat alkotói döntést hoztak a folytatás kérédésében. Jack Thorne producer egyértelműen kijelentette, hogy a nagysikerű produkció nem kap folytatást.

A producer-forgatókönyvíró elmondta, nem folytatják Eddie és Jamie Miller történetét. A döntés különösen fájó a Kamaszok című sorozat rajongóinak, mert a dráma sorra gyűjtötte be az elismeréseket, komoly visszhangot keltett a díjátadókon. Ennek ellenére az alkotók szerint a történet egy évaddal teljes.

A Kamaszok című sorozat nem kap folytatást
Forrás: Netflix / Tudum

Jack Thorne igyekezett minden találgatásnak elejét venni. Mint fogalmazott, nem készül olyan második évad, amelyben a Miller család szerepelne, ezzel végleg lezárta a későbbi folytatásról szóló pletykákat is. Bár Stephen Graham, az apát alakító főszereplő egy megjegyzésével utalt arra, hogy „a háttérben” akár történhetne még valami, Thorne ezt határozottan elvetette. Ugyanakkor hozzátette: szívesen dolgozna újra együtt Grahammel, és nem zárja ki, hogy a jövőben egy másik, hasonlóan intenzív, úgynevezett one-shot formátumú projekten találkozzanak – de ez már nem a Kamaszok világa lenne.

Miről szól a Kamaszok?

A sorozat középpontjában egy sokkoló bűncselekmény áll: a 13 éves Jamie Millert letartóztatják, miután halálra késelte egyik osztálytársát. A történet nemcsak egy család tragédiáját mutatja be, hanem szélesebb társadalmi kérdéseket is érint. Thorne a Golden Globe-gálán tartott beszédében is hangsúlyozta, hogy a Kamaszok számára nem pusztán egy drámai alkotás, hanem határozott állásfoglalás a gyűlölet és az erőszak ellen. Megszólalásaiból egyértelműen kiderült: számára a sorozat társadalmi üzenete legalább annyira fontos, mint a szakmai elismerések.

A Kamaszok első – és egyetlen – évada továbbra is elérhető a Netflix kínálatában.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Botrány a Netflix körül: Matt Damon kiakadt a stremingszolgáltató kérésein, és nem fogta vissza magát

Matt Damon és Ben Affleck a streamingplatform kedvéért állt össze újra egy közös filmre, amely előbbi színész szerint nem sikerült a legjobban.

Így néz ki Golden Globe-díjasként a Vészhelyzet Carter dokija: még exkollégája is gratulált neki

A kórházsorozat két főszereplője pár percre ismét egymásra talált.

Owen Cooper ismét történelmet írt a Kamaszokkal: az egyik legfiatalabb Golden Globe-nyertes lett

A sorozat már korábban az Emmyn is sok elismerést kapott, és most újabb díjakat nyert. A Kamaszok a Golden Globe 2026-os díjátadóján is tarolt, a főszereplő, Owen Copper pedig a második legfiatalabb nyertes lett.

 

