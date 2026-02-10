„Majd, ha lesz kedvem" − A microshifting a Z generáció által preferált új munkarend

„A munkahelyi jólléthez elég (lenne) néhány apró változtatás, és mindenki jobban érezné magát” – hangoztatja a Z-generáció. De mi lenne, ha mindenki akkor járna be a munkahelyre, amikor kedve tartja? Mi lenne, ha valaki épp egy másik városból jelentkezne be a meetingre? És ha éjjel kettőkor adná le a kész − egyébként hibátlan – projektet? A boomerek kételkednek a lazább munkarend sikerében, az igazság azonban az, hogy a microshifting egyáltalán nem jelent lezserebb hozzáállást az elvégzendő feladatokhoz. Nézzük, mit jelent pontosan ez a munkarend-elképzelés!

Bárhol, bármikor, csak a feladat legyen precízen kész. A microshiftingé a jövő?

A microshiftingé a jövő?

Mi a microshifting lényege?

Miért népszerű a Z-generáció körében?

Igaz, hogy a munkahelyi rugalmatlanság vezetett eddig a kiégéshez?

A microshifting egy olyan munkarend, amely alkalmazkodik a dolgozók életritmusához, fizikai és mentális állapotához és egyéni képességeikhez. A Z-generáció által ez a legoptimálisabb opció, melynek alapelve: a munkát bárhonnan (akár home office-ból is) és bármikor el lehet végezni, a lényeg, hogy a feladat kész legyen, méghozzá precízen. Gyakorlatilag az elmúlt évtizedekre jellemző reggel 8-tól délután 4-ig, vagy reggel 9-től 5-ig tartó munkarend elvetése, újragondolása ez.

Ennek megfelelően folyamatos munkaidőblokkokra bontanák a munkanapokat úgy, hogy azok igazodjanak a magánélethez és az egyéni munkaritmushoz.

Miért érzi a microshifting bevezetését szükségesnek a Z-generáció?

Mert a legtöbben úgy érzik, a munkával töltött idő elveszi a magánéletüket és az énidejüket. A 9-től délután 5-ig tartó periódusban nem tudnak ügyeket intézni, orvosi vizsgálatokra menni, sportolni... A bank és a posta bezár, mire este odaérnének, a testedzéshez már fáradtak és így tovább. Ha viszont a napi munkaidőt rövid, fókuszált, egymástól elkülönülő munkaidőblokkokra bontanák, gond nélkül intézhetnék el az említett ügyeket, és még a szellemi regenerálódásra is maradna egy kis idejük.

A microshifting nem a túlhúzott munkaidőre fekteti a hangsúlyt, hanem a rugalmas munkarendet élteti, amely magában foglalhatja a hibrid munkavégzést vagy akár a távmunkát is. Illetve azt, hogy a munkavállaló akkor és annyit dolgozik, amikor a saját élethelyzete és energiaszintje ezt lehetővé teszi, szem előtt tartva persze, hogy a munkának határidőre precízen kész kell lennie.

Egyesek számára az az optimális, ha kora reggel dolgoznak egy-két órát, napközben a magánügyeiket intézik, majd délután 2-3-tól visszatérnek a feladataikhoz, és dolgoznak akár késő estig.