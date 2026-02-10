Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 10., kedd Elvira

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
téli olimpia 2026 recept olimpiai falu
Egy desszert, amit ugyanúgy imádnak a sportolók, mint a rajongók – és nem véletlenül. A téli olimpiai faluban már megvan az aranyérmes.

A téli olimpia mindig több volt, mint sport. Divat, dráma, nagy visszatérések és persze ikonikus pillanatok sora – elég csak a megnyitó ünnepség grandiózus képeire vagy a magyar csapat érkezésére gondolni. A Milano–Cortina 2026-os téli játékokon azonban nemcsak a pályákon volt forró a hangulat, hanem az olimpiai faluban is. Itt robbant be ugyanis az a desszert, amiről most mindenki beszélt: a lávasüti.

lávasüti, olimpiai falu, téli olimpia, desszert
A lávasüti az olimpiai falu legmenőbb desszertje. 
Forrás: 123RF

 

Téli olimpia 2026: a sportolók kedvence lett ez a krémesen folyó lávasütemény az olimpiai faluban

  • A lávasüti lett az olimpiai falu legnépszerűbb édessége
  • A téli olimpia gasztrotrendjei legalább annyira izgalmasak, mint a versenyek
  • Otthon is könnyen elkészíthető, mutatjuk a receptet

A kívül visszafogott, belül ellenállhatatlanul folyós csokis édesség gyorsan a sportolók kedvencévé vált. Edzés után, versenyek között, vagy csak egy hosszú nap levezetéseként – a lávasüti mindig jól jött. Nem véletlen, hogy még azok is megkóstolták, akik egyébként szigorú étrendet követnek. Egy falat lelki jutalom mindenkinek belefér. Főleg egy egész napos fagyoskodás után.

A téli olimpia idején amúgy is minden szem a sportolókra szegeződik: a vonzó férfi versenyzők rendre felrobbantják az internetet, Lindsey Vonn sérülése körüli hírek érzelmi hullámvasútra ültetik a rajongókat, miközben új arcok és különleges párosok – mint Sarah Schleper és Lasse Gaxiola – adják a játékok emberi oldalát. 

Ebbe a sztárkavalkádba érkezett meg csendben, de annál magabiztosabban a lávasüti.

A desszert sikere részben az egyszerűségében rejlik. Nem túlzó, nem hivalkodó, mégis minden benne van, amit egy stresszes versenynap után kívánni lehet: melegség, csokoládé és az a bizonyos „wow” pillanat, amikor a belseje kifolyik. Az olimpiai faluban állítólag pillanatok alatt elfogyott minden adag, és egyre több sportoló vitte haza az ötletet – vagy legalább a receptet.

És miért ne készítenénk el mi is? Ha nem is olimpiai döntő előtt állunk, egy hideg téli estén pont olyan jól eshet.

Olimpiai lávasütirecept

Hozzávalók:

  • 100 g étcsokoládé
  • 80 g vaj
  • 2 tojás
  • 2 evőkanál cukor
  • 1 evőkanál liszt
  • csipet só

Elkészítés:

Olvaszd fel a csokit a vajjal együtt. A tojásokat keverd habosra a cukorral, majd forgasd hozzá a csokis keveréket. Add hozzá a lisztet és a sót. Vajazott formákba öntsd, és 200 fokra előmelegített sütőben süsd 8–10 percig. A külseje legyen szilárd, a belseje folyós.

@goodfoodau

If you’ve been following the Winter Olympic Games on social media, you might have spotted an avalanche – hot, chocolatey and erupting from the centre of a pudding in the Olympic Village dining hall. Chocolate lava cakes were once everywhere, and thanks to the Winter Olympics, they're back. Make yours the RecipeTin Eats way or using the ‘raw’ method at the link in our bio.

♬ original sound - Good Food

Ez a desszert az olimpiai falu kedvence

A téli olimpia 2026 nemcsak sporttörténelmet írt a káprázatos megnyitójával, hanem gasztroemlékezetet is. A lávasüti az olimpiai falu − és természetes a magyar sportolók − váratlan kedvence lett, és most már te is könnyedén elkészítheted otthon – egy falatnyi olimpiai hangulatért.

Ezek is érdekelhetnek:

Téli olimpia 2026: nagyon kitettek magukért a tervezők, káprázatos formaruhák születtek

Elrajtolt a 25. téli olimpia és paralimpia, a sportteljesítmények ünnepe, amely a divat nyelvén is mesél nemzeti identitásról, kulturális örökségről és értékekről. Az olimpiai versenyruháknak egyszerre kell megfelelniük a szélsőséges időjárási körülményeknek, és az is fontos, hogy vizuális üzenetet közvetítsenek a világ felé. Idén káprázatos szetteket láthatunk, mutatjuk mind.

Tündérmesék a sportvilágából: szerelmespárok sora áll rajthoz a 2026-os téli olimpián - Galéria

Romantikarajongók figyelem! Az idei téli olimpia a szerelem erejéről szól!

Téli olimpia 2026: Mariah Carey 15 millió dollár értékű, összesen összesen 306 karát gyémántot viselt a megnyitón

306 karát gyémánt és egy ikonikus hang. Ezt csillantotta meg Mariah Carey a téli olimpia 2126-os megnyitóünnepségén Milánóban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu