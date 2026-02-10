A téli olimpia mindig több volt, mint sport. Divat, dráma, nagy visszatérések és persze ikonikus pillanatok sora – elég csak a megnyitó ünnepség grandiózus képeire vagy a magyar csapat érkezésére gondolni. A Milano–Cortina 2026-os téli játékokon azonban nemcsak a pályákon volt forró a hangulat, hanem az olimpiai faluban is. Itt robbant be ugyanis az a desszert, amiről most mindenki beszélt: a lávasüti.

A lávasüti az olimpiai falu legmenőbb desszertje.

A téli olimpia gasztrotrendjei legalább annyira izgalmasak, mint a versenyek

Otthon is könnyen elkészíthető, mutatjuk a receptet

A kívül visszafogott, belül ellenállhatatlanul folyós csokis édesség gyorsan a sportolók kedvencévé vált. Edzés után, versenyek között, vagy csak egy hosszú nap levezetéseként – a lávasüti mindig jól jött. Nem véletlen, hogy még azok is megkóstolták, akik egyébként szigorú étrendet követnek. Egy falat lelki jutalom mindenkinek belefér. Főleg egy egész napos fagyoskodás után.

A téli olimpia idején amúgy is minden szem a sportolókra szegeződik: a vonzó férfi versenyzők rendre felrobbantják az internetet, Lindsey Vonn sérülése körüli hírek érzelmi hullámvasútra ültetik a rajongókat, miközben új arcok és különleges párosok – mint Sarah Schleper és Lasse Gaxiola – adják a játékok emberi oldalát.

Ebbe a sztárkavalkádba érkezett meg csendben, de annál magabiztosabban a lávasüti.

A desszert sikere részben az egyszerűségében rejlik. Nem túlzó, nem hivalkodó, mégis minden benne van, amit egy stresszes versenynap után kívánni lehet: melegség, csokoládé és az a bizonyos „wow” pillanat, amikor a belseje kifolyik. Az olimpiai faluban állítólag pillanatok alatt elfogyott minden adag, és egyre több sportoló vitte haza az ötletet – vagy legalább a receptet.

És miért ne készítenénk el mi is? Ha nem is olimpiai döntő előtt állunk, egy hideg téli estén pont olyan jól eshet.

Olimpiai lávasütirecept

Hozzávalók:

100 g étcsokoládé

80 g vaj

2 tojás

2 evőkanál cukor

1 evőkanál liszt

csipet só

Elkészítés: