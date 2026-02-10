A téli olimpia mindig több volt, mint sport. Divat, dráma, nagy visszatérések és persze ikonikus pillanatok sora – elég csak a megnyitó ünnepség grandiózus képeire vagy a magyar csapat érkezésére gondolni. A Milano–Cortina 2026-os téli játékokon azonban nemcsak a pályákon volt forró a hangulat, hanem az olimpiai faluban is. Itt robbant be ugyanis az a desszert, amiről most mindenki beszélt: a lávasüti.
A kívül visszafogott, belül ellenállhatatlanul folyós csokis édesség gyorsan a sportolók kedvencévé vált. Edzés után, versenyek között, vagy csak egy hosszú nap levezetéseként – a lávasüti mindig jól jött. Nem véletlen, hogy még azok is megkóstolták, akik egyébként szigorú étrendet követnek. Egy falat lelki jutalom mindenkinek belefér. Főleg egy egész napos fagyoskodás után.
A téli olimpia idején amúgy is minden szem a sportolókra szegeződik: a vonzó férfi versenyzők rendre felrobbantják az internetet, Lindsey Vonn sérülése körüli hírek érzelmi hullámvasútra ültetik a rajongókat, miközben új arcok és különleges párosok – mint Sarah Schleper és Lasse Gaxiola – adják a játékok emberi oldalát.
Ebbe a sztárkavalkádba érkezett meg csendben, de annál magabiztosabban a lávasüti.
A desszert sikere részben az egyszerűségében rejlik. Nem túlzó, nem hivalkodó, mégis minden benne van, amit egy stresszes versenynap után kívánni lehet: melegség, csokoládé és az a bizonyos „wow” pillanat, amikor a belseje kifolyik. Az olimpiai faluban állítólag pillanatok alatt elfogyott minden adag, és egyre több sportoló vitte haza az ötletet – vagy legalább a receptet.
És miért ne készítenénk el mi is? Ha nem is olimpiai döntő előtt állunk, egy hideg téli estén pont olyan jól eshet.
Olimpiai lávasütirecept
Hozzávalók:
- 100 g étcsokoládé
- 80 g vaj
- 2 tojás
- 2 evőkanál cukor
- 1 evőkanál liszt
- csipet só
Elkészítés:
Olvaszd fel a csokit a vajjal együtt. A tojásokat keverd habosra a cukorral, majd forgasd hozzá a csokis keveréket. Add hozzá a lisztet és a sót. Vajazott formákba öntsd, és 200 fokra előmelegített sütőben süsd 8–10 percig. A külseje legyen szilárd, a belseje folyós.
Ez a desszert az olimpiai falu kedvence
A téli olimpia 2026 nemcsak sporttörténelmet írt a káprázatos megnyitójával, hanem gasztroemlékezetet is. A lávasüti az olimpiai falu − és természetes a magyar sportolók − váratlan kedvence lett, és most már te is könnyedén elkészítheted otthon – egy falatnyi olimpiai hangulatért.
