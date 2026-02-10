Elképesztően néz ki bikiniben a 65 éves Jennifer Grey: elárulta, hogyan marad jó formában

A 80-as évek ikonikus színésznője csajos hétvégét töltött Tracy Pollannal, Michael J. Fox feleségével. Jennifer Grey látványos tengerparti képeket osztott meg, amelyen a barátnője is szerepel.

Jennifer Grey 65 évesen is bombázó.

Forrás: Getty Images Europe

Jennifer Grey középiskolai barátnőjével strandolt

Jennifer Greynek nincs rejtegetnivalója. A hamarosan folytatódó Dirty Dancing színésznője legújabb bejegyzésében fekete bikiniben mosolyog a kamerába, alakját pedig a fiatalok is megirigyelhetik. „Régóta esedékes ez a csajos hétvége, úgy nevetgéltünk, mintha újra középiskolások lennénk” − írta Jennifer a felvételekhez. Jennifer és Tracy tinédzserkoruk óta barátok, együtt jártak a New York-i Dalton Iskolába.

Mi Jennifer Grey bomba alakjának a titka?

Jennifer a New Beauty magazinnak elárulta, mi a titka annak, hogy jó néhány évet letagadhatna. „Az egyetlen szabályom, hogy olyat eszem, amit megkívánok. Igaz, ezek többnyire egészséges ételek, saláták, halak, de eszem tésztákat is. Ha nassolni akarok, főtt tojást eszem, joghurtot és bogyós gyümölcsöket. (...) Nem tagadom meg magamtól az ételt, az étel egyrészt táplálék, másrészt élvezet is. Csak az egyensúlyt kell megtalálni” – magyarázta. A színésznő arról is beszélt, hogy amióta hogy 2010-ben megnyerte a Dancing With the Starst, a tánc a szenvedélyévé vált. „Nem hiszem, hogy valaha is abbahagyom. Nem számít, hány éves vagyok,alkalmazkodom ahhoz, hogy mennyit bír a testem” – szögezte le. Jennifer arról is beszélt, hogyan éli meg a hatvanas éveit. „Őszintén hiszem, hogy egy nő életének a második fele a jobb, és hogy a nők minden életkorban dögösek lehetnek” – idézi a Hello.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: