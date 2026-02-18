Az Epstein-ügy újabb hulláma után a világhírű modell is kitálalt: Paulina Porizkova lerántotta a leplet a manökenek életéről

Paulina Porizkova, a Sports Illustrated legendás fürdőruhamodellje 60 évesen őszintén beszélt arról, milyen tapasztalatok érték tinédzserként a divatiparban. A csehszlovákiai születésű modell egy Instagramra feltöltött videóban idézte fel pályája kezdetét, és azt állítja: szupersztárrá válásának útját számos kellemetlen, sőt kompromittáló helyzet kísérte.

Paulina Porizkova világhírű modell kendőzetlenül beszélt a modellvilágról.

Forrás: Corbis Entertainment

Paulina Porizkova 15 évesen kezdett modellkedni Párizsban, nyelvtudás és helyismeret nélkül.

Naponta 5–10 castingra küldték különböző ügynökségekhez és megrendelőkhöz.

Idősebb férfiak hívták partikra, jachtokra, luxushelyszínekre.

Sokáig a munka természetes részének hitte a zaklató helyzeteket.

Csak az 1990-es években, Oprah műsorát nézve tudatosult benne, hogy szexuális zaklatás érte.

Szerinte a fiatal modellek különösen kiszolgáltatottak a hatalmi visszaéléseknek.

Bejegyzését #Epstein, #EpsteinFiles (Epstein-akták) és #Justice hashtagekkel tette közzé.

Karrierje során 11-szer szerepelt a Sports Illustrated Swimsuit kiadásában, az Estée Lauder arca volt, és zsűrizett az America’s Next Top Modelben.

Íróként is sikeres: 2007-ben regényt, 2022-ben önéletrajzi könyvet adott ki.

A modellé válás rögös útja: Paulina Porizkova számos kényelmetlen szituációt élt át karrierje kezdetén

„Tizenöt évesen kezdtem modellkedni Párizsban, egy nyári iskolai szünetben” – mesélte. Elmondása szerint minden egyes nap 5-10 úgynevezett látogatásra küldték, amelyek során különböző ügynökségekhez, fotósokhoz vagy megrendelőkhöz kellett elmennie. „Az egész városban egyedül mozogtam, a nyelv ismerete nélkül” – emlékezett vissza.

Bár akadtak professzionális találkozók, sok esetben egészen más jellegű helyzetekkel szembesült. Jól öltözött, idősebb férfiak hívták meg partikra, jachtokra, trópusi villákba. Porizkova hosszú ideig úgy gondolta, mindez a munka természetes velejárója.

„Természetesnek vettem mindent. Úgy hittem, az a dolgom, hogy levegyem a ruháimat, felvegyem őket, majd megtanuljam, hogyan hárítsam el kreatívan a kanos férfiakat anélkül, hogy megsérteném őket és elveszíteném az állásomat” – fogalmazott. Szavai szerint pontosan azok az emberek sodorták gyakran kiszolgáltatott helyzetbe, akiknek a karrierjét kellett volna irányítaniuk és védeniük.