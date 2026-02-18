Az Epstein-ügy újabb hulláma után a világhírű modell is kitálalt: Paulina Porizkova lerántotta a leplet a manökenek életéről

Paulina Porizkova, a Sports Illustrated legendás fürdőruhamodellje 60 évesen őszintén beszélt arról, milyen tapasztalatok érték tinédzserként a divatiparban. A csehszlovákiai születésű modell egy Instagramra feltöltött videóban idézte fel pályája kezdetét, és azt állítja: szupersztárrá válásának útját számos kellemetlen, sőt kompromittáló helyzet kísérte.
- Paulina Porizkova 15 évesen kezdett modellkedni Párizsban, nyelvtudás és helyismeret nélkül.
- Naponta 5–10 castingra küldték különböző ügynökségekhez és megrendelőkhöz.
- Idősebb férfiak hívták partikra, jachtokra, luxushelyszínekre.
- Sokáig a munka természetes részének hitte a zaklató helyzeteket.
- Csak az 1990-es években, Oprah műsorát nézve tudatosult benne, hogy szexuális zaklatás érte.
- Szerinte a fiatal modellek különösen kiszolgáltatottak a hatalmi visszaéléseknek.
- Bejegyzését #Epstein, #EpsteinFiles (Epstein-akták) és #Justice hashtagekkel tette közzé.
- Karrierje során 11-szer szerepelt a Sports Illustrated Swimsuit kiadásában, az Estée Lauder arca volt, és zsűrizett az America’s Next Top Modelben.
- Íróként is sikeres: 2007-ben regényt, 2022-ben önéletrajzi könyvet adott ki.
A modellé válás rögös útja: Paulina Porizkova számos kényelmetlen szituációt élt át karrierje kezdetén
„Tizenöt évesen kezdtem modellkedni Párizsban, egy nyári iskolai szünetben” – mesélte. Elmondása szerint minden egyes nap 5-10 úgynevezett látogatásra küldték, amelyek során különböző ügynökségekhez, fotósokhoz vagy megrendelőkhöz kellett elmennie. „Az egész városban egyedül mozogtam, a nyelv ismerete nélkül” – emlékezett vissza.
Bár akadtak professzionális találkozók, sok esetben egészen más jellegű helyzetekkel szembesült. Jól öltözött, idősebb férfiak hívták meg partikra, jachtokra, trópusi villákba. Porizkova hosszú ideig úgy gondolta, mindez a munka természetes velejárója.
„Természetesnek vettem mindent. Úgy hittem, az a dolgom, hogy levegyem a ruháimat, felvegyem őket, majd megtanuljam, hogyan hárítsam el kreatívan a kanos férfiakat anélkül, hogy megsérteném őket és elveszíteném az állásomat” – fogalmazott. Szavai szerint pontosan azok az emberek sodorták gyakran kiszolgáltatott helyzetbe, akiknek a karrierjét kellett volna irányítaniuk és védeniük.
Csak évekkel később, az 1990-es években tudatosult benne, hogy amit átélt, az szexuális zaklatásnak minősül. Oprah Winfrey egyik, munkahelyi zaklatásról szóló műsorát nézve döbbent rá a felismerésre. „Ránéztem a barátnőmre, és azt kérdeztem: Ez szexuális zaklatás? Azt hittem, ez bók” – idézte fel a pillanatot.
A modell szerint a probléma túlmutat önmagán
A „No Filter: The Good, the Bad, and the Beautiful” című könyvben Porizkova hangsúlyozta, mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak a fiatalok egy olyan iparágban, ahol hatalmi különbségek és nagy tétek határozzák meg a működést. „Ha egy gyereket bármilyen helyzetbe hozol, alkalmazkodni fog. Ha egy felnőtt azt mondja neki, hogy így kell lennie, ki ő, hogy tiltakozzon? Ez teszi a gyerekeket a legkönnyebb célponttá” – mondta. Hozzátette: aki nem érti, hány éves korig számít valaki gyereknek, annak vagy nincs gyermeke, vagy hiányzik belőle az empátia, hogy felidézze saját gyerekkorát.
Paulina a közösségi oldalon közzétett bejegyzését a #Epstein, #EpsteinFiles és #Justice hashtagekkel látta el, ezzel is jelezve, hogy tapasztalatait egy szélesebb, rendszerszintű problémakör részeként értelmezi – írja a NY Post.
Óriási karriert futott be
Az elmúlt négy évtizedben a modell illusztris karriert futott be: 41 év alatt 11 alkalommal szerepelt a Sports Illustrated Swimsuit kiadásában, az Estée Lauder arca volt, és Tyra Banks oldalán zsűrizett az America’s Next Top Model című műsorban is. Az írás sem áll távol tőle: 2007-ben jelent meg első regénye, az A Model Summer, 2022-ben pedig nagy visszhangot kiváltó önéletrajzi kötete, a No Filter.
