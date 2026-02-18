Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megtörte a csendet Kimberly Van Der Beek: az ágyban újították meg házassági fogadalmukat két nappal James Van Der Beek halála előtt

A házaspár szűk körben, az otthonukban tartotta a fogadalommegújítást. James Van Der Beek két nappal később, február 11-én elhunyt.

Mindössze két nappal a halála előtt újította meg házassági fogadalmát James Van Der Beek és felesége, Kimberly. A bensőséges szertartást a hálószobájukban tartották, barátok társaságában és  élőzenével.

James Van Der Beek és Kimberly az utolsó percig együtt voltak

A barátaink új gyűrűket vettek nekünk, virágokkal és gyertyákkal töltöttük meg a hálószobánkat, és az ágyban újítottuk meg a fogadalmunkat” – nyilatkozta James Van Der Beek özvegye, Kimberly Van Der Beek a People magazinnak. Az ünnepi pillanatokban ott voltak a családtagok és néhány közeli barát is. Egyikük, Poranguí, zenész, aki a Somewhere Over the Rainbow című dallalt játszotta el. Akik nem tudtak jelen lenni, Zoomon keresztül kapcsolódhattak be. A Dawson és a haverok színésze és Kimberly 2010. augusztus 1-jén házasodtak össze, hat gyermekük született.

James Van Der Beeknél 2023 augusztusában diagnosztizáltak vastagbélrákot, a színész február 11-én, 48 éves korában hunyt el. Kimberly az Instagramon jelentette be férje halálhírét: „Bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte utolsó napjait” − írta. A család GoFundMe-gyűjtést indított, miután a színész orvosi kezelései felemésztette a pénzüket, eddig több mint 2,6 millió dollárt gyűjtöttek össze. A közösségi oldalakon többen nem értik, miért volt erre szükség, ugyanis James Van Der Beek a halála előtt megvásárolta a családjának a texasi birtokot, ahol élnek, és amit eddig béreltek. Úgy tudni, a színész egy memoáron is dolgozott, azt azonban nem tudni, milyen fázisban tartott a kézirat, illetve megjelenik-e valaha.

